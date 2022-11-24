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    Bu hafta Epic Games'te 280 TL'lik oyun ücretsiz

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te 280 TL değerindeki STAR WARS™: Squadrons ücretsiz.                                 
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    Bu hafta Epic Games'te 280 TL'lik oyun ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    289 TL'lik Hediye

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye STAR WARS™: Squadrons. Oyunun Epic Games'teki değeri ise 289 TL. Hediyeyi 1 Aralık 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

    STAR WARS™: Squadrons

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Fort Triumph ve RPG in a Box​​​​​​​. Onları da 1 Aralık'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    S
    Sumo00 1 gün önce

    makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı

    M
    mito13 2 gün önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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