Bu hafta Epic Games'te 280 TL'lik oyun ücretsiz

289 TL'lik Hediye
Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye STAR WARS™: Squadrons. Oyunun Epic Games'teki değeri ise 289 TL. Hediyeyi 1 Aralık 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Fort Triumph ve RPG in a Box. Onları da 1 Aralık'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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makine öğrenmesi yapay zeka konusunun alt başlığı
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.