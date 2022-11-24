Tam Boyutta Gör Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Rainbow Six Siege'i konsolda oynayanlara müjde 8 sa. önce eklendi

289 TL'lik Hediye

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye STAR WARS™: Squadrons. Oyunun Epic Games'teki değeri ise 289 TL. Hediyeyi 1 Aralık 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

STAR WARS™: Squadrons

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Fort Triumph ve RPG in a Box​​​​​​​. Onları da 1 Aralık'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Bu hafta Epic Games'te 280 TL'lik oyun ücretsiz