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    Bu hafta GeForce Now'a 6 yeni oyun eklendi

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta 6 oyun ekleniyor. Oyunları haberimizde bulabilirsiniz.             
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    Bu hafta GeForce Now'a 6 yeni oyun eklendi
    Tam Boyutta Gör

    GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 6 yeni oyun eklenecek.

    GeForce NOW kütüphanesine bu hafta Project Zomboidda dahil olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Ayrıca, GeForce NOW’a bu hafta Fortnite 3. Bölüm 2. Sezon, “Resistance” geliyor.  Tsuki 2.0, tanıdık düşman Gunnar ve The Origin gibi karakterlerin kilidini açmak için savaş biletini almak yeterli.

    GeForce Now'da Bu Hafta

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 20 saat önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 2 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 2 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 3 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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