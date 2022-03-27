Bu hafta GeForce Now'a 6 yeni oyun eklendi

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 6 yeni oyun eklenecek.
GeForce NOW kütüphanesine bu hafta Project Zomboidda dahil olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Ayrıca, GeForce NOW’a bu hafta Fortnite 3. Bölüm 2. Sezon, “Resistance” geliyor. Tsuki 2.0, tanıdık düşman Gunnar ve The Origin gibi karakterlerin kilidini açmak için savaş biletini almak yeterli.
GeForce Now'da Bu Hafta
- Highrise City (Steam’de Yeni Sürüm)
- Fury Unleashed(Steam)
- Power to the People (Steam ve Epic Games Store)
- Project Zomboid(Steam)
- Rugby 22(Steam)
- STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town(Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"