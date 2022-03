Tam Boyutta Gör

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 6 yeni oyun eklenecek.

GeForce NOW kütüphanesine bu hafta Project Zomboidda dahil olmak üzere 6 yeni oyun ekleniyor. Ayrıca, GeForce NOW’a bu hafta Fortnite 3. Bölüm 2. Sezon, “Resistance” geliyor. Tsuki 2.0, tanıdık düşman Gunnar ve The Origin gibi karakterlerin kilidini açmak için savaş biletini almak yeterli.

GeForce Now'da Bu Hafta

Highrise City (Steam’de Yeni Sürüm)

Fury Unleashed(Steam)

Power to the People (Steam ve Epic Games Store)

Project Zomboid(Steam)

Rugby 22(Steam)

STORY OF SEASONS: Pioneers of Olive Town(Steam)

Bu hafta GeForce Now'a 6 yeni oyun eklendi