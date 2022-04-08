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    Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine 6 yeni oyun ekleniyor

    Oyunları stream ederek oynamamızı sağlayan GeForce Now hizmetinin oyun kütüphanesine bu hafta ise 6 oyun eklenecek. Oyunları haberimizde bulabilirsiniz.               
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    Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine 6 yeni oyun ekleniyor
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    GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 6 yeni oyun eklenecek.

    GeForce NOW kütüphanesine, bu Perşembe günü, yeni bir demo deneyimi güncellemesi geliyor ve üyelerin “Ücretsiz Demoları Anında Oyna " satırında bulunan belirli demolara anında tıkla ve oyna erişimi sağlanıyor. Chorus, Ghostrunner, Inscryption, Diplomacy Is Not an Option ve The RiftBreaker Prologue ile başlayan yeni lansman serisiyle, üyelerin GeForce Now'da yayınlanan popüler oyunları, tam PC sürümünü satın almadan önce test etmeleri sağlanıyor. Zamanla bu kısma daha fazla oyun eklenecek.

    2021 Epic MegaJam yarışmasının iki finalisti de oyun listesine katılacak ve doğrudan Unreal Engine'den kütüphaneye gelecek. Hızlı tempolu, siber temalı oyun Boti Boi yakınlaştırılabilir ve farklı dünyasında dolaşılabilir. Ayrıca Microwasp Seekers'da, beeBot'lar aranabilir ve hızlı erişim için dosyalar organize edilerek ana kullanıcıya yardımcı olunabilir. Bu yeniliklere ek olarak, 2.0.39 uygulama güncellemesi, genel deneyim iyileştirmeleriyle PC ve Mac için kullanıma sunuluyor ve GeForce NOW Kütüphanesi’ne de yeni bir oyun grubu katılıyor.

    Bu Hafta Eklenen Oyunlar

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 14 saat önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 1 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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