Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine eklenen oyunlar belli oldu: 8 yeni oyun

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 8 yeni oyun eklenecek.

Bu haft eklenen oyunlar arasında Electronic Arts'ın iki yeni oyunu Need for Speed HEAT ve Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 gibi popüler oyunlar yer alıyor. Tüm oyunlar, GeForce NOW'dan teknolojik gücü yetersiz PC'lere, Mac'lere, Chromebook'lara, SHIELD TV'ye ve mobil cihazlara aktarılabiliyor. Bu hafta eklenen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

Bu Hafta Eklenen Oyunlar

