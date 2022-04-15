Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine eklenen oyunlar belli oldu: 8 yeni oyun

GeForce Now by Game+ ismi ile de ülkemizde yerelleştirilen GeForce Now'ın oyun kütüphanesine bu hafta 8 yeni oyun eklenecek.
Bu haft eklenen oyunlar arasında Electronic Arts'ın iki yeni oyunu Need for Speed HEAT ve Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 gibi popüler oyunlar yer alıyor. Tüm oyunlar, GeForce NOW'dan teknolojik gücü yetersiz PC'lere, Mac'lere, Chromebook'lara, SHIELD TV'ye ve mobil cihazlara aktarılabiliyor. Bu hafta eklenen oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
Bu Hafta Eklenen Oyunlar
- Anno 1404- History Edition (Steam)
- Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam)
- Fell Seal: Arbiter’s Mark (Steam ve Epic Games Store)
- Need for Speed HEAT (Steam ve Origin)
- Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (Origin)
- Ranch Simulator (Steam and Epic Games Store)
- Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (Steam)
- Wobbledogs (Steam)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.
şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D
mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler