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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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Toplamda 300 TL'lik 2 Oyun

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, XCOM 2 ve Insurmountable. Oyunların Steam'deki toplam değeri 298 TL. Hediyeyi 21 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarnı aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Riverbond. Onu da 21 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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Epic Games'ten bu hafta toplamda 300 TL'lik iki oyun ücretsiz