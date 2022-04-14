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    Epic Games'ten bu hafta toplamda 300 TL'lik iki oyun ücretsiz

    Epic Games her hafta verdiği ücretsiz oyunlara devam ediyor. Bu hafta Epic Games'te XCOM 2 ve Insurmountable ücretsiz olarak sunuluyor.                            
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    Epic Games'ten bu hafta toplamda 300 TL'lik iki oyun ücretsiz
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    Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

    Toplamda 300 TL'lik 2 Oyun

    Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, XCOM 2 ve Insurmountable. Oyunların Steam'deki toplam değeri 298 TL. Hediyeyi 21 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarnı aşağıda bulabilirsiniz.

    Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Riverbond. Onu da 21 Nisan'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilen oyunun görsellerini aşağıdaki galeri bölümünde bulabilirsiniz.

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    A
    ahmet1905_47 3 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 14 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 21 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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