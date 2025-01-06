Bu kaşık, yiyecekleri elektrikle daha tuzlu hale getiriyor!

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Tam Boyutta Gör CES 2025 fuarının ilk gecesinde, Japonya'nın ünlü içecek markası Kirin, gıda tüketimini tamamen farklı bir seviyeye taşıyan yeni ürünüyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, yemeğinize elektrikli bir dokunuş ekleyerek tuzlu tadını artıran "Elektronik Tuz Kaşığını" tanıttı.

Tuz tüketimini azaltabilir

Kirin'e göre bu yenilikçi kaşık, düşük sodyumlu gıdalarda, zayıf bir elektrik akımı kullanarak sodyum iyonlarını yoğunlaştırıyor ve böylece umami ve tuzlu lezzetleri güçlendiriyor. Esasında bu ilginç kaşık 2024 yılında Japonya’da sınırlı sayıda satışa sunulmuştu. 127 dolarlık fiyatla satılan kaşığın ise önümüzdeki yıllarda dünya genelinde satışa çıkarılması planlanıyor.

Şirket, bu teknolojinin, yemeğinize ek bir tuz eklemeden, tuzlu tadı belirgin bir şekilde artırabileceğini iddia ediyor. Kirin, bu kaşığı, insanların daha az tuz tüketmesine yardımcı olmak amacıyla tasarladığını belirtiyor. Bu sorun, Japonya gibi ülkelerde özellikle önemli, çünkü Japonya'nın yetişkin nüfusu, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği tuz tüketim miktarının iki katından fazla tuz tüketiyor.

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Aktarılanlara göre bu kaşık bir mucize gibi görünse de, ardında oldukça sağlam araştırmalar ve bilimsel veriler bulunuyor. Ayrıca Kirin'in kaşığının ürün lansmanı, sıra dışı bilimsel araştırmalara verilen hiciv odaklı bir ödül olan 2023 Ig Nobel ödülünü kazanmıştı. Burada ödül alan bir ürün ilk kez ticarileştiriliyor. Bu teknolojinin arkasındaki araştırmacılar tezlerini ilk kez 2011 yılında yayınladılar ve o zamandan beri elektrik akımlarını yiyeceklere geçiren kaşıklar, çatallar ve yemek çubukları yaptılar.

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