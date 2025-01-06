Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bu kaşık, yiyecekleri elektrikle daha tuzlu hale getiriyor!

    CES 2025 tüketici elektroniği fuarında birbirinden ilginç ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Japon Kirin ise geliştirdiği elektronik bir kaşık ile yemeğinizi daha tuzlu hale getiriyor.
    Bu kaşık, yiyecekleri elektrikle daha tuzlu hale getiriyor! Tam Boyutta Gör
    CES 2025 fuarının ilk gecesinde, Japonya'nın ünlü içecek markası Kirin, gıda tüketimini tamamen farklı bir seviyeye taşıyan yeni ürünüyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket, yemeğinize elektrikli bir dokunuş ekleyerek tuzlu tadını artıran "Elektronik Tuz Kaşığını" tanıttı.

    Tuz tüketimini azaltabilir

    Kirin'e göre bu yenilikçi kaşık, düşük sodyumlu gıdalarda, zayıf bir elektrik akımı kullanarak sodyum iyonlarını yoğunlaştırıyor ve böylece umami ve tuzlu lezzetleri güçlendiriyor. Esasında bu ilginç kaşık 2024 yılında Japonya’da sınırlı sayıda satışa sunulmuştu. 127 dolarlık fiyatla satılan kaşığın ise önümüzdeki yıllarda dünya genelinde satışa çıkarılması planlanıyor.

    Şirket, bu teknolojinin, yemeğinize ek bir tuz eklemeden, tuzlu tadı belirgin bir şekilde artırabileceğini iddia ediyor. Kirin, bu kaşığı, insanların daha az tuz tüketmesine yardımcı olmak amacıyla tasarladığını belirtiyor. Bu sorun, Japonya gibi ülkelerde özellikle önemli, çünkü Japonya'nın yetişkin nüfusu, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği tuz tüketim miktarının iki katından fazla tuz tüketiyor.

    Aktarılanlara göre bu kaşık bir mucize gibi görünse de, ardında oldukça sağlam araştırmalar ve bilimsel veriler bulunuyor. Ayrıca Kirin'in kaşığının ürün lansmanı, sıra dışı bilimsel araştırmalara verilen hiciv odaklı bir ödül olan 2023 Ig Nobel ödülünü kazanmıştı. Burada ödül alan bir ürün ilk kez ticarileştiriliyor. Bu teknolojinin arkasındaki araştırmacılar tezlerini ilk kez 2011 yılında yayınladılar ve o zamandan beri elektrik akımlarını yiyeceklere geçiren kaşıklar, çatallar ve yemek çubukları yaptılar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    okyanus koleji fetö"cü mu batuma arabayla gitmek tehlikeli mi üniversite okumak mantıklı mı egea üretimi ne zaman bitecek esenlerden taksime nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO F4
    Xiaomi POCO F4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G5AT11
    HP 250 G9 9M3G5AT11
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız