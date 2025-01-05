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    Pervanesiz deniz motoru geliştirildi

    Dişlisi, pervanesi ve hareketli sert parçası olmayan tekne motoru satışta. 5 HP (beygir) güç üreten elektrikli motor ileride 150 beygire ulaşıp daha fazla kullanıcıya hitap edecek.
    Pervanesiz deniz motoru geliştirildi
    Denizlerde itiş gücü için kullandığımız pervane teknolojisi, keşfedildiğinden beri neredeyse hiç değişmedi. Pervane teknolojisi standart olsa da sorunları yok değil. Üzerindeki bıçaklar nedeniyle suyun içerisindeki her türlü canlı için ölümcül oluyor ayrıca su içinde olan halat, alg veya plastiğe dolanıp kullanılamaz hale geliyor.

    Fransız merkezli Finx şirketi manyetik mıknatıslarla bir membranı dalgandırarak itiş gücü elde ediyor. Bu şekilde oluşan itiş gücü sudaki hiç bir şeyi kesip parçalamıyor, herhangi bir şeye dolanmıyor ve ses çıkarmıyor.

    Pervanesiz deniz motoru geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Şimdilik küçük motor sadece 3 tonluk şişme tekne gibi araçlarda kullanılabiliyor ama ilerde 100 kW (150 HP) gücündeki gelişmiş versiyonu üretilecek. Bu motor yolcu gemilerinde de kullanılacak. Ayrıca bu modelde hidrojen yakıt hücresi kullanılması planlanıyor.

    Sistemin hareketli parçası olmadığı için bakım masrafları çok düşük. Bakım için 2-3 senede bir ya da 1000 saatte bir elastik membranı civatalarından söküp yenisi ile değiştirmek yeterli oluyor. 

    Pervanesiz deniz motoru geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Aynı fiyata daha tasarruflu motor

    Cihazın fiyatı 3000 € olarak belirlenmiş. Firmanın belirttiğine göre aynı güçteki fosil yakıtlı motorlara yakın fiyata satılıyor. Membran dalgalanma teknolojisi fosil yakıtlı motorlara göre daha da verimli çalışıyor. Ayrıca bu sistem pervaneli elektrikli motorlara göre %30 civarında ekstra kazanç sağlıyor.

    Batarya konusunda 48V herhangi bir batarya ile çalışabilen sistemde firma tarafından sunulan batarya ile son hızda çalışırsa 1 saat, verimli modda çalışırsa 6 saat çalışma imkanı sunuyor. Bir sonraki modelde özel batarya veya hidrojen yakıt hücresi düşünülüyor. Mevcut versiyonda motordan bataryaya giden açık bir kablo var. Yeni versiyonda tüm sistem bir kutu içinde olacağından daha büyük ve daha ağır olacak.

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