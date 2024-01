Köpekler için downtempo müzik servisi

Tam Boyutta Gör Bugün downtempo veya chill out olarak bilinen düşük tempodaki enstrümental müzik, önemli bir tür haline geldi. One By One Music adındaki Japon girişim, bunu temel alarak köpekleri olan insanlar için bir sakinleştirme servisi geliştirdi.

Köpeğinize downtempo müzik

CES 2024 elektronik ürün fuarında sahneye çıkan One By One Music, tamamen yapay zekâ ile hazırladığı downtempo türündeki müziklerin, köpeklerin agresifliğini ve stresini yüzde 84 oranında azalttığını iddia ediyor.

Özellikle köpeği sürekli evde olan veya köpeğini eve bırakarak işe giden kullanıcılar için tavsiye edilen bu servis aylık 6.7$ ücret istiyor. Girişimin kedi veya diğer hayvanları kapsayacak bir çalışması var mı bilinmiyor.

