Köpekler için downtempo müzik servisi

Köpeğinize downtempo müzik
CES 2024 elektronik ürün fuarında sahneye çıkan One By One Music, tamamen yapay zekâ ile hazırladığı downtempo türündeki müziklerin, köpeklerin agresifliğini ve stresini yüzde 84 oranında azalttığını iddia ediyor.
Özellikle köpeği sürekli evde olan veya köpeğini eve bırakarak işe giden kullanıcılar için tavsiye edilen bu servis aylık 6.7$ ücret istiyor. Girişimin kedi veya diğer hayvanları kapsayacak bir çalışması var mı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.