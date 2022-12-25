Dijital reklamcılıkta devrim: Bu uygulama verilerinizi paylaşmanız için size ödeme yapacak

Tam Boyutta Gör Dijital reklamcılık yeni seçenekler aramaya ve hedefli reklamcılığı geliştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda reklam amacıyla kişisel verilerinizi paylaştığınız için size ödeme yapan bir uygulama olan Caden, halka açık beta testini gelecek yılın başlarında daha fazla kullanıcıyla birlikte genişletmeyi hedefliyor. Caden’a göre verilerini paylaşan kullanıcılar yıllık binlerce dolar para kazanabilecek.

Verileriniz karşılığında para kazanma dönemi

Caden’ın arkasında Yahoo'nun kurucu ortağı Jerry Yang bulunuyor ve Yang oluşumu destekliyor. Uygulama, kullanıcıların verilerini Amazon, Yelp, Airbnb ve diğer hizmetlerden uygulama içindeki bir “kasaya” indirmesine yardımcı oluyor. Bu kasaya, kişisel “veri puanınız” bağlı olarak bir değer biçiliyor ve verileri paylaşmayı seçen kullanıcılar, uygulamanın bu verilerden elde ettiği gelirden pay almaya hak kazanıyor.

Halihazırda durgunlukla karşı karşıya olan dijital reklamcılık sektörü, tüketici verilerinden para kazanmanın yeni yollarını arıyor. Kısmen Apple'ın geçen yıl uygulamaya koyduğu ve tüm uygulamaların kullanıcıları izlemek için izin istemesini gerektiren - birçoğunun vermeyi reddettiği - gizlilik politikası sayesinde geleneksel yöntemler artık daha zor bir halde.

Aylık 5-20 dolar veya dahasını kazanmak mümkün olacak

The Wall Street Journal'a göre Caden, az sayıda kullanıcıyla test yapıyor ve önümüzdeki yılın başlarında 10.000 kullanıcıyla halka açık bir beta testi başlatmayı planlıyor. Şirket, kullanıcılara verilerini paylaşma konusunda çok çeşitli seçenekler sunmayı planlıyor.

Verilerini paylaşan kullanıcılar aylık 5 ila 20 ABD doları arasında veya daha fazlasını kazanabilecek. Bu kazanım yukarıda belirttiğimiz veri puanına göre değişecek. Bu gelir, Caden'e ödeme yapan reklamcılardan elde edilen gelirin bir kısmı niteliğinde olacak. Bu arada belirtilenlere göre kullanıcıların paylaştığı bilgiler anonimleştirilecek ve gizlilik sağlanacak.

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Bu uygulama verilerinizi paylaşmanız için size ödeme yapacak