Dijital reklamcılıkta devrim: Bu uygulama verilerinizi paylaşmanız için size ödeme yapacak

- Verileriniz karşılığında para kazanma dönemi
- Aylık 5-20 dolar veya dahasını kazanmak mümkün olacak
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Verileriniz karşılığında para kazanma dönemi
Caden’ın arkasında Yahoo'nun kurucu ortağı Jerry Yang bulunuyor ve Yang oluşumu destekliyor. Uygulama, kullanıcıların verilerini Amazon, Yelp, Airbnb ve diğer hizmetlerden uygulama içindeki bir “kasaya” indirmesine yardımcı oluyor. Bu kasaya, kişisel “veri puanınız” bağlı olarak bir değer biçiliyor ve verileri paylaşmayı seçen kullanıcılar, uygulamanın bu verilerden elde ettiği gelirden pay almaya hak kazanıyor.
Aylık 5-20 dolar veya dahasını kazanmak mümkün olacak
The Wall Street Journal'a göre Caden, az sayıda kullanıcıyla test yapıyor ve önümüzdeki yılın başlarında 10.000 kullanıcıyla halka açık bir beta testi başlatmayı planlıyor. Şirket, kullanıcılara verilerini paylaşma konusunda çok çeşitli seçenekler sunmayı planlıyor.
Verilerini paylaşan kullanıcılar aylık 5 ila 20 ABD doları arasında veya daha fazlasını kazanabilecek. Bu kazanım yukarıda belirttiğimiz veri puanına göre değişecek. Bu gelir, Caden'e ödeme yapan reklamcılardan elde edilen gelirin bir kısmı niteliğinde olacak. Bu arada belirtilenlere göre kullanıcıların paylaştığı bilgiler anonimleştirilecek ve gizlilik sağlanacak.Kaynakça https://www.wsj.com/articles/this-new-app-wants-to-pay-you-to-share-your-data-for-advertising-11671490542?mod=tech_lead_pos11 https://www.caden.io/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d