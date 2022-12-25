Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dijital reklamcılıkta devrim: Bu uygulama verilerinizi paylaşmanız için size ödeme yapacak

    Yahoo'nun kurucu ortağı Jerry Yang tarafından desteklenen Caden adındaki yeni uygulama, kullanıcı verilerini paylaşmak ve bundan gelir elde etmek için para ödemeyi teklif ediyor.
    1
    Bu uygulama verilerinizi paylaşmanız için size ödeme yapacak Tam Boyutta Gör
    Dijital reklamcılık yeni seçenekler aramaya ve hedefli reklamcılığı geliştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda reklam amacıyla kişisel verilerinizi paylaştığınız için size ödeme yapan bir uygulama olan Caden, halka açık beta testini gelecek yılın başlarında daha fazla kullanıcıyla birlikte genişletmeyi hedefliyor. Caden’a göre verilerini paylaşan kullanıcılar yıllık binlerce dolar para kazanabilecek.

    Verileriniz karşılığında para kazanma dönemi

    Caden’ın arkasında Yahoo'nun kurucu ortağı Jerry Yang bulunuyor ve Yang oluşumu destekliyor. Uygulama, kullanıcıların verilerini Amazon, Yelp, Airbnb ve diğer hizmetlerden uygulama içindeki bir “kasaya” indirmesine yardımcı oluyor. Bu kasaya, kişisel “veri puanınız” bağlı olarak bir değer biçiliyor ve verileri paylaşmayı seçen kullanıcılar, uygulamanın bu verilerden elde ettiği gelirden pay almaya hak kazanıyor.

    caden uygulama
    Halihazırda durgunlukla karşı karşıya olan dijital reklamcılık sektörü, tüketici verilerinden para kazanmanın yeni yollarını arıyor. Kısmen Apple'ın geçen yıl uygulamaya koyduğu ve tüm uygulamaların kullanıcıları izlemek için izin istemesini gerektiren - birçoğunun vermeyi reddettiği - gizlilik politikası sayesinde geleneksel yöntemler artık daha zor bir halde.

    Aylık 5-20 dolar veya dahasını kazanmak mümkün olacak

    The Wall Street Journal'a göre Caden, az sayıda kullanıcıyla test yapıyor ve önümüzdeki yılın başlarında 10.000 kullanıcıyla halka açık bir beta testi başlatmayı planlıyor. Şirket, kullanıcılara verilerini paylaşma konusunda çok çeşitli seçenekler sunmayı planlıyor.

    Verilerini paylaşan kullanıcılar aylık 5 ila 20 ABD doları arasında veya daha fazlasını kazanabilecek. Bu kazanım yukarıda belirttiğimiz veri puanına göre değişecek. Bu gelir, Caden'e ödeme yapan reklamcılardan elde edilen gelirin bir kısmı niteliğinde olacak. Bu arada belirtilenlere göre kullanıcıların paylaştığı bilgiler anonimleştirilecek ve gizlilik sağlanacak.

    Kaynakça https://www.wsj.com/articles/this-new-app-wants-to-pay-you-to-share-your-data-for-advertising-11671490542?mod=tech_lead_pos11 https://www.caden.io/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız