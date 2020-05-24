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    Bu yaz çıkacak olan sokak futbolu oyunu Street Power Soccer duyuruldu

    Birkaç ay sonra PC ve oyun konsolları için yeni bir futbol oyunu piyasaya sürülecek. Street Power Soccer adlı oyun, isminden de anlaşılacağı gibi sokak futbolu temalı bir yapım.
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    Oyunlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Bu yaz çıkacak olan sokak futbolu oyunu Street Power Soccer duyuruldu
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    Maximum Games, SFL Interactive ve Gamajun Studios, PC, Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch için bu yaz piyasaya sürülecek bir sokak futbol simülatörü olan Street Power Soccer'ı duyurdu.

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    Sokak yıldızları ile tanışın

    Street Power Soccer birkaç farklı mekan ve altı benzersiz oyun modu sunacak. Oyunda kendi karakterinizi yaratabilecek, sokak efsanesi Arnaud Garnier'in rehberliğinde futbol öğrenebilecek, yıldızlara karşı maç yapabilecek, ayrıca yerel ağdaki veya çevrimiçi arkadaşlarla çok oyunculu yarışmalara katılabileceksiniz. Aynı zamanda, Street Power Soccer oyununda çeşitli hileler ve süper güçlerin kullanımı da yer alacak.



    Tüm bunlara ek olarak kendi sokak futbol takımınızı, kıyafetler ve çeşitli dövmelerle farklı tarzlara büründürebileceksiniz. Oyunda başarılı olup ilerledikçe Black Eyed Peas, DJ Snake ve Snap'in müzikleriyle heyecanı artırabilir Liv Cooke ve Melody Donchet gibi sokak futbolcularıyla tanışabilirsiniz. Ayrıca oyunda resmi Red Bull Street Style Dünya Şampiyonası'da yer alacak.



    https://www.gematsu.com/2020/05/street-power-soccer-announced-for-ps4-xbox-one-switch-and-pc Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ike (Reznawn ) 53 dk.
    Şu futbola aç olduğumuz bi dönemde bunun tutacağını hiç sanmıyorum, üstelik videodaki futbol leş.
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