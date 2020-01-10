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    Bugün yılın ilk Ay tutulması gerçekleşecek

    Bu akşam 2020 yılının ilk ay tutulması gerçekleşecek. Gölgeli olarak gerçekleşecek Ay tutulması, Türkiye'nin her yerinden rahatlıkla gözlemlenebilecek.
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    Zamazingo
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bugün yılın ilk Ay tutulması gerçekleşecek
    Tam Boyutta Gör

    Yılın ilk ay tutulması bu akşam gerçekleşecek. Gölgeli Ay tutulması, bugün akşam Türkiye’nin her yerinden gözlemlenebilecek.

    İstanbul’a göre tutulma saat 20.07’de başlayacak, saat 00.00’da bitecek. Tutulma ortası saat 22.10’a denk gelecek. Ay’ın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü Dünya’nın gölgesinde kalacak. Tutulma, ekipman gerekmeksizin Türkiye’nin her yerinden seyredebilecek.

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    2020 yılındaki ay ve güneş tutulması tarihleri şöyle

    -10 Ocak Ay tutulması

    -5 Haziran Ay tutulması

    -21 Haziran Güneş tutulması

    -5 Temmuz Ay tutulması

    -30 Kasım Ay tutulması

    -14 Aralık Ay tutulması



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    vedkum 1 hf. en beğenilen
    Ne zaman ay veya güneş tutulması olsa bir dahaki 50 yıl sonra 100 yıl sonra deniyor ama her sene tutulma oluyor nasıl iş anlamadım
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    fıstoffury 1 hf. yeni yorumcu
    Ay tutulunca ne oluyor söyleyin bana ? dünya daha güzel bir yer mi oluyor. ?
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    miyavlayankirpi 1 hf.
    Var mı fotosu ya ne zaman baksam parlaklığı sona alınmış dolunay vardı adeta
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    zibidi gonzales 1 hf.
    şehir ışıklarından uzak bir yerde izledim,sadece daha parlak bir ay gördüm :D
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    Some guy 1 hf.
    Ne tutulması ya sabahtan beri kontrol ediyorum hiç yok, hatta ay bugün daha bir parlak. Baya parlak.
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    bace3434 1 hf.
    ay düzdür
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    Guest-5993D5759 1 hf.
    Ay tutulunca noluyor?
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    Suppose27now 1 hf.
    00.00 da bitecek diye yazdınız ama ben herhangi bir tutulma göremiyorum.
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    Lord Melkor 1 hf.
    İstanbula göre 20.07 derken tam olarak kast edilen nedir
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    fredydexter 1 hf.
    vaYYY ben şanszlıyım penceremin tam karşımda ay parlıyorrr
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    vedkum 1 hf. en beğenilen
    Ne zaman ay veya güneş tutulması olsa bir dahaki 50 yıl sonra 100 yıl sonra deniyor ama her sene tutulma oluyor nasıl iş anlamadım
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    StaatSanWalt 1 hf. vedkum
    Ay tutulmasında öyle birşey yok. Güneş tutulmasında da haber siteleri işine daha çok geldiği için kısmi güneş tutulmalarını tam güneş tutulması ile aynı görüp bir dahaki bilmem kaç yıl sonra gibisinden veriyor.
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