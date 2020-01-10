Bugün yılın ilk Ay tutulması gerçekleşecek

Yılın ilk ay tutulması bu akşam gerçekleşecek. Gölgeli Ay tutulması, bugün akşam Türkiye’nin her yerinden gözlemlenebilecek.
İstanbul’a göre tutulma saat 20.07’de başlayacak, saat 00.00’da bitecek. Tutulma ortası saat 22.10’a denk gelecek. Ay’ın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü Dünya’nın gölgesinde kalacak. Tutulma, ekipman gerekmeksizin Türkiye’nin her yerinden seyredebilecek.
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2020 yılındaki ay ve güneş tutulması tarihleri şöyle
-10 Ocak Ay tutulması
-5 Haziran Ay tutulması
-21 Haziran Güneş tutulması
-5 Temmuz Ay tutulması
-30 Kasım Ay tutulması
-14 Aralık Ay tutulması
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