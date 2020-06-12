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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugünkü PS5 tanıtımında gösterilen 19 etkileyici fragman

    PlayStation 5 tanıtımında hemen türden ilgi çekici oyunlar tanıtıldı. Gran Turismo 7, Spider-Man 2, Horizon 2 gibi çok beklenen oyunların da yer aldığı 19 fragmana aşağıdan göz atabilirsiniz.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Sony'nin merakla beklenen büyük PlayStation 5 tanıtımı nihayet bu gece düzenlendi. Etkinlikte hem konsolun tasarımını hem de yepyeni birçok oyunu ilk kez görme fırsatı yakaladık. Tanıtılan oyunlar arasında hemen her türden ilgi çekici yapımlar yer aldı.

    Oyunların önemli bir kısmı PlayStation 5 özel olacak. Ancak Resident Evil 8 ve Hitman III gibi bazı multiplatform oyunlar da yer alıyor. Ayrıca Stray ve Solar Ash gibi bir iki oyun PS5 ve PC'nin yanı sıra PS4 için de çıkış yapacak.

    Yayınlanan fragmanlar arasında Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Project Athia gibi etkileyici görselliğe sahip oyunlar var. Ancak yine de tam olarak yeni nesilden beklediğimiz o büyük atılımı şimdilik göremedik. Muhtemelen ilerleyen senelerde daha etkileyici oyunlar da gelecek.

    Oyunların çok büyük bir kısmı herhangi bir çıkış tarihine sahip değil. Bu kısmın da özellikle dikkat çektiğini söyleyebiliriz,

    Gran Turismo 7

    Polyphony Digital tarafından geliştirilen yeni Gran Turismo oyunu PlayStation 5 için geliyor. Gran Turismo 7'nin çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

    Horizon Forbidden West

    Yeni Horizon oyunu beklendiği gibi bugünkü etkinlikte ilk kez tanıtıldı. Horizon Forbidden West, müthiş görselliğiyle dikkat çekiyor. Oyun PlayStation 5'e özel olacak, çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.

    Spider-Man: Miles Morales

    2018'de yayınlanan Spider-Man'in devam oyunu Spider-Man: Miles Morales bu yıl Playstation 5 ile birlikte piyasaya sürülecek. Oyunda, çizgi romanların örümcek adamı Miles Morales başrolde yer alacak. Miles Morales'i ayrıca bildiğiniz gibi Spider-Man: Into the Spider-Verse filminden tanıyoruz.

    Demon's Souls remake

    Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro gibi From Software oyunlarının atası olarak görülen Demon's Souls oyunu yakında geri dönüyor. Demon's Souls remake versiyonu PlayStation 5'e özel olarak yayınlanacak. Çıkış tarihi henüz belli değil.

    Kena: Bridge of Spirits

    Müthiş görselliği ve etkileyici mekanikleriyle dikkat çeken Kena: Bridge of Spirits, PlayStation 5'e geliyor. Oyunun sınırlı bir süre için PS5 özel olacağı ancak daha sonra PC'ye de geleceği belirtildi.

    Project Athia

    Project Athia da yine görselliğiyle dikkat çeken yapımlardan. Hikaye merkezli aksiyon dolu bir oyun olan Project Athia, kısa bir süreliğine PS5-özel olacak ancak daha sonra PC için de yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

    Ratchet & Clank: Rift Apart

    Insomniac Games'in popüler serisi Ratchet & Clank resmen geri dönüyor. Serinin yeni oyunu yine eğlence ve aksiyon dolu bir deneyim vadediyor. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Ratchet & Clank: Rift Apart'ın PS5 özel oyunu olacağı belirtildi.

    Resident Evil 8: Village

    İlginizi Çekebilir Avatar Bugünkü PS5 tanıtımında neler bekliyoruz? Oyunlar, fiyat ve daha fazlası...

    Resident Evil 7'nin doğrudan devamı şeklinde hazırlanan Resident Evil Village, 2021'de PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek. Resident Evil 8'de yine korku/hayatta kalma türünü iliklerimize kadar hissedeceğiz gibi görünüyor.

    Hitman III

    Popüler kel casusumuz Agent 47 geri dönüyor. Hitman III, Ocak 2021'de PC, PS4, PS5, Xbox Series X ve Xbox One için yayınlanacak.

    Stray

    Cyberpunk bir dünyada geçen ve başrolünde bir sokak kedisinin yer aldığı Stray, PS5 ve PS4 için yayınlanacak. Oyunun daha sonra PC için de çıkacağı açıklandı.

    GhostWire: Tokyo

    The Evil Within ve Resident Evil serilerinden tanıdığımız Shinji Mikami'nin yeni oyunu GhostWire: Tokyo'dan ilk oyun içi görüntüler yayınlandı. GhostWire: Tokyo beklediğimizden biraz daha farklı bir oyun olacak gibi. 2021'de çıkış yapacak olan GhostWire: Tokyo, sınırlı bir süre için PS5 özel olacak ancak daha sonra PC için de yayınlanacak.

    Deathloop

    Dishonored serisi ve Prey gibi başarılı oyunlardan tanıdığımız Fransız stüdyo Arkane yepyeni bir oyunla çok yakında geri dönüyor. Yenilikçi bir birinci-şahış nişancı shooter oyunu Deathloop, PS5 ve PC için yayınlanacak.

    Sackboy: A Big Adventure

    LittleBigPlanet serisinin spin-off oyunu Sackboy: A Big Adventure resmen duyuruldu. 3 boyutlu bir platform oyunu olan Sackboy: A Big Adventure, PlayStation 5'e özel olarak yayınlanacak. Çıkış tarihi henüz belli değil.

    Returnal

    Hikaye odaklı bir üçüncü-şahış aksiyon oyunu olan Returnal, PlayStation 5'e özel olarak yayınlanacak. 

    Destruction Allstars

    Arabalar, patlamalar ve platform ögelerini bir araya getiren Destruction Allstars, PlayStation 5'e özel olarak yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

    Godfall

    Etkileyici görselliğiyle dikkat çeken aksiyon dolu oyun Godfall, PlayStation 5 ve PC için yayınlanacak. Oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak bu yılın sonlarına doğru veya 2021'in başlarında yayınlanması bekleniyor.

    Solar Ash

    Hyper Light Drifter'ın yapımcıları yine etkileyici bir oyunla karşımıza çıktı. Kendine özgü sanat tasarımıyla dikkat çeken Solar Ash, 2021'de PS5 ve PS4 için yayınlanacak. Oyunu daha sonra PC için de çıkacağı belirtildi.

    Astro's Playroom

    3 boyutlu platform oyunu Astro's Playroom, PS5'e özel olarak yayınlanacak. Oyunda PlayStation 5'in Dualsense kontrolcüsünün yeni özelliklerinden en iyi şekilde faydalanılacağı belirtiliyor.

    Oddworld Soulstorm

    Oddworld serisinin yeni oyunu Oddworld Soulstorm, PC, PS5 ve PS4 için çıkış yapacak.



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