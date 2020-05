Bugünkü Xbox Series X etkinliğinde gösterilen 11 oyun fragmanı

Microsoft'un merakla beklenen ilk "Inside Xbox" etkinliği bugün düzenlendi. Etkinlikte Xbox Series X'e gelecek olan oyunlardan yeni fragmanlar yayınlandı. Tanıtılan oyunlar arasında hemen her türden ilgi çekici yapımlar yer alıyor.

Fragmanı gösterilen oyunların birçoğu cross-gen olacak, yani yeni nesille birlikte bugünkü konsollara da çıkış yapacak. Ancak yine de Xbox One/Series X ve PC özel oyunlar da yer alıyor. Bunlardan dikkat çekenleri Scorn, Call of the Sea ve The Ascent olmuş.

Yayınlanan fragmanlarda grafikleriyle ayrışan pek oyun yok diyebiliriz. Zaten çok fazla oynanış görüntüsü de yayınlanmadı. Yine de özgün bir görselliğe sahip olan Call of the Sea'nin etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca tek bir geliştirici tarafından hazırlanan Bright Memory: Infinite'ten de ayrıca bahsetmek gerek, oyun gerçekten de bugün tanıtılan çoğu AAA yapımdan daha iyi görünüyor.

Microsoft'un bugünkü etkinliği yalnızca bir başlangıçtı. Series X piyasaya sürülene kadar her ay yeni bir Inside Xbox etkinliği düzenleme planı var. Microsoft böylece Xbox One'da yaptığı hataları tekrarlamayıp yeni nesile güçlü bir şekilde giriş yapmak istiyor.

Assassin's Creed Valhalla

Assassin's Creed'in yeni oyunu Valhalla bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Oyun PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X ve PlayStation 5 platformlarında yayınlanacak.

DiRT 5

Rio de Janeiro'dan New York'a, Norveç'ten Yunanistan ve Çin'e kadar dünyanın her tarafından haritalar içerecek olan DiRT 5 bu yıl Ekim ayında oyunseverlerle buluşuyor. Oyun PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5 vs Stadia platformlarında yayınlanacak.

Call of the Sea

Xbox Series X, Xbox One ve PC için duyurulan korku/macera oyunu Call of the Sea, etkileyici ve özgün görselliğiyle dikkat çekiyor. Oyun bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

Bright Memory: Infinite

Bright Memory: Infinite yalnızca tek bir geliştirici tarafından hazırlanıyor olmasına rağmen belki de bugünün görselliğiyle en dikkat çeken oyunu olmayı başardı. PC, PS4, Xbox One ve Xbox Series X için yayınlanacak olan Bright Memory: Infinite'in çıkış tarihi henüz belli değil.

Yakuza: Like a Dragon

Popüler aksiyon-macera serisi Yakuza'da heyecan devam ediyor. Yeni oyun Yakuza: Like a Dragon yakında batı ülkelerinde de piyasaya sürülecek. Oyun PC, PS4, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Yakuza: Like a Dragon ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında Japonya'da yayınlanmıştı.

Scorn

Atmosferik korku oyunu Scorn, PC ve Xbox Series X'e özel olacak. Birinci şahış türündeki oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

The Medium

Layers of Fear ve Blair Witch'in yapımcıları yeni bir oyunla yine oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Psikolojik bir korku oyunu olan The Medium, Xbox Series X ve PC için duyuruldu.

The Ascent

Bilim kurgu RPG oyunu The Ascent, bu yıl içerisinde Xbox One, Xbox Series X ve PC için çıkış yapacak.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

2000'li yılların en sevilen aksiyon rol yapma oyunlarından olan Vampire: The Masquerada nihayet geri dönüyor. Yeni oyun bu yılın sonlarına doğru PC, PS4, Xbox One ve Xbox Series X için çıkış yapacak.

Second Extinction

3 oyunculu co-op shooter oyunu Second Extinction'da ekip olarak dinozorlara karşı savaşıyorsunuz. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Second Extinction PC, Xbox One ve Xbox Series X için yayınlanacak.

Scarlet Nexus

Bandai Namco'nun yeni aksiyon JRPG oyunu Scarlet Nexus Xbox One ve Xbox Series X için duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

Chorus

Uzay shooter oyunu Chorus, 2021 yılında PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X için çıkış yapacak.

