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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugünkü Xbox Series X etkinliğinde gösterilen 11 oyun fragmanı

    Inside Xbox etkinliğinde yayınlanan fragmanları buradan izleyebilirsiniz. Microsoft önümüzdeki ay yine benzer bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Microsoft'un merakla beklenen ilk "Inside Xbox" etkinliği bugün düzenlendi. Etkinlikte Xbox Series X'e gelecek olan oyunlardan yeni fragmanlar yayınlandı. Tanıtılan oyunlar arasında hemen her türden ilgi çekici yapımlar yer alıyor.

    Fragmanı gösterilen oyunların birçoğu cross-gen olacak, yani yeni nesille birlikte bugünkü konsollara da çıkış yapacak. Ancak yine de Xbox One/Series X ve PC özel oyunlar da yer alıyor. Bunlardan dikkat çekenleri Scorn, Call of the Sea ve The Ascent olmuş.

    Yayınlanan fragmanlarda grafikleriyle ayrışan pek oyun yok diyebiliriz. Zaten çok fazla oynanış görüntüsü de yayınlanmadı. Yine de özgün bir görselliğe sahip olan Call of the Sea'nin etkileyici göründüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca tek bir geliştirici tarafından hazırlanan Bright Memory: Infinite'ten de ayrıca bahsetmek gerek, oyun gerçekten de bugün tanıtılan çoğu AAA yapımdan daha iyi görünüyor.

    Microsoft'un bugünkü etkinliği yalnızca bir başlangıçtı. Series X piyasaya sürülene kadar her ay yeni bir Inside Xbox etkinliği düzenleme planı var. Microsoft böylece Xbox One'da yaptığı hataları tekrarlamayıp yeni nesile güçlü bir şekilde giriş yapmak istiyor.

    Assassin's Creed Valhalla

    Assassin's Creed'in yeni oyunu Valhalla bu yılın sonlarına doğru Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Oyun PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X ve PlayStation 5 platformlarında yayınlanacak.

    DiRT 5

    Rio de Janeiro'dan New York'a, Norveç'ten Yunanistan ve Çin'e kadar dünyanın her tarafından haritalar içerecek olan DiRT 5 bu yıl Ekim ayında oyunseverlerle buluşuyor. Oyun PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5 vs Stadia platformlarında yayınlanacak. 

    Call of the Sea

    Xbox Series X, Xbox One ve PC için duyurulan korku/macera oyunu Call of the Sea, etkileyici ve özgün görselliğiyle dikkat çekiyor. Oyun bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek.

    Bright Memory: Infinite

    Bright Memory: Infinite yalnızca tek bir geliştirici tarafından hazırlanıyor olmasına rağmen belki de bugünün görselliğiyle en dikkat çeken oyunu olmayı başardı. PC, PS4, Xbox One ve Xbox Series X için yayınlanacak olan Bright Memory: Infinite'in çıkış tarihi henüz belli değil.

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    Yakuza: Like a Dragon

    Popüler aksiyon-macera serisi Yakuza'da heyecan devam ediyor. Yeni oyun Yakuza: Like a Dragon yakında batı ülkelerinde de piyasaya sürülecek. Oyun PC, PS4, Xbox One ve Xbox Series X için satışa sunulacak. Yakuza: Like a Dragon ilk olarak geçtiğimiz Ocak ayında Japonya'da yayınlanmıştı.

    Scorn

    Atmosferik korku oyunu Scorn, PC ve Xbox Series X'e özel olacak. Birinci şahış türündeki oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

    The Medium

    Layers of Fear ve Blair Witch'in yapımcıları yeni bir oyunla yine oyunseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Psikolojik bir korku oyunu olan The Medium, Xbox Series X ve PC için duyuruldu.

    The Ascent

    Bilim kurgu RPG oyunu The Ascent, bu yıl içerisinde Xbox One, Xbox Series X ve PC için çıkış yapacak.

    Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

    2000'li yılların en sevilen aksiyon rol yapma oyunlarından olan Vampire: The Masquerada nihayet geri dönüyor. Yeni oyun bu yılın sonlarına doğru PC, PS4, Xbox One ve Xbox Series X için çıkış yapacak.

    Second Extinction

    3 oyunculu co-op shooter oyunu Second Extinction'da ekip olarak dinozorlara karşı savaşıyorsunuz. Çıkış tarihi henüz açıklanmayan Second Extinction PC, Xbox One ve Xbox Series X için yayınlanacak.

    Scarlet Nexus

    Bandai Namco'nun yeni aksiyon JRPG oyunu Scarlet Nexus Xbox One ve Xbox Series X için duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi henüz belli değil.

    Chorus

    Uzay shooter oyunu Chorus, 2021 yılında PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X için çıkış yapacak. 



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    gowlet (vahap aslan) 1 hf. en beğenilen
    Bunlara şov diyenler ciddi ciddi fanboydur.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 6 gün
    Bright Memory: Infinite grafik olarak iyi duruyor sanki ama çok karışık geldi bana fragman her türü katmışlar gibi.
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    Locaste Siarnaq (Mustafa Çakmak) 6 gün
    Sony özel oyunlari sayesinde yine fark atacak. Ha konsol kalitesi tabi ki Xbox harika ama oyunsuz olunca hepsi boş.
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    tobepeople 1 hf.
    Assassin's Creed Valhalla'dan beklentim var sadece Scorn'un da gideri var ama AC çok hızlı çıkartıyor ;oynasam da aynı zevki alamam ,birbirinin kopyası oluyorlar. Vampire Masquerade ise bana Dead Rising gibi komediye çevirmişler gibi geldi onu da es geçiyorum!
    Özetle bunlarla playstation ile rekabet etmeye çalışıyorsa boş işler diyorum, neyse ben pc'ciyim zaten :D
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    Last Khan 1 hf.
    Bu 5. nesilde nedense Xbox daha çok ilgimi çekiyor. Daha bi sempatim var sanki.

    Dipnot: Burada gösterilen oyunlar yüzünden değil.
    Yanıtla +3
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf.
    Second Extinction oyununu Serius sam oyununa benzettim.
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf.
    Bende çok kayda değer bir oyun göremedim Bright Memory: Infinite ve Scorn dışında açıkçası
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    DH Misafiri 1 hf.
    Xbox her zamanki gibi yine fiyasko. Etkileyici bir oyun göremiyorum. Hala God of War'ı geçmesini bekliyoruz
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    AirSupport (SK ) 6 gün DH Misafiri
    Gow’u ancak bir Gow geçebilir.



    Bir yana bunlar AAA oyun sunumu değil. Temmuz’da göreceğiz MS akıllanmış mı akıllanmaış mı.



    Mükemmel donanım mükemmel altyapısı var ama oyun yok (exclusive) güzel oyunlarla da dönerse MS iyi başlangıç yapar.
    Yanıtla +1
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    shinji mikami (fetullah zeyrek) 1 hf.
    Açıkcası hiçbiri hoşuma gitmedi. Umarım gelecek sefere daha güzel oyunlarla karşılaşırız.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Nedense sadece korku oyunlarını seri es x e çıkıyor I like this
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    xbox series x, inside xbox ve
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