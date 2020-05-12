Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. " dedi.
    3 gün
    3,4b
    1
    7
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs)
    Tam Boyutta Gör

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Dün uzun zaman sonra ilk kez yeni vaka sayısı bine yaklaşmıştı. Bugünkü yeni vaka sayısının ise arttığını ve 2 bine yaklaştığını olduğunu görüyoruz.

    12 Mayıs verilerine göre 1704 yeni vaka ve 53 yeni vefat bulunuyor. Son 24 saatte 37351 test yapıldı. 3109 hasta iyileşti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)

    Ayrıca Bkz. "Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak"

    Bu rakamlara ek olarak yoğun bakımda 1045, entube durumunda 576 hastamız bulunuyor. Dünya genelinde 4 milyon 300 bin koronavirüs vakası ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 290 bin kişi bulunuyor. Türkiye toplam vaka sayısına göre 9. sırada yer alıyor.

    Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Imarex (BlueIce ) 3 gün en beğenilen
    13 Gün SONRA Bugünün Acısı Çıkıcak
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 3 gün
    Vaka bundan sonra böyle gider 1000 altına düşmez ama 2000 üstüde zor.



    Günde 50 civarında ölüm bekleniyor. Malum ekonomik olarak açılmak zorundayız bu şekilde vakayıda sağlık sistemimiz kaldırır.
    Vaka bundan sonra böyle gider 1000 altına düşmez ama 2000 üstüde zor. Günde 50 civarında ölüm bekleniyor. Malum ekonomik olarak açılmak zorunday...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 gün gun
    Vaka sayisi hep boyle bin kusurler oldukca kontrol altinda azaldi filan denilemez. Olum sayilarin azalmasi da anca su algiyi veya gercegi bize dayattirir : Oldurucu degil vaka ile kapiniz demektir!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 2 gün gun
    Haklısınız bundan sonra dalgalanmaya bırakılacak. Çünküleri çok. Bütün dünya da bunun farkında.

    Etkili bir tedavisi ya da aşısı çıkana kadar bu normal ile gideceğiz.

    Sürü bağışıklığına doğru tüm dünya gidecek bir tedavisi çıkmazsa.

    Şu an için BENCE kontrol altında. ha geometrik olarak artış başlar ve durmazsa kontrol dışına çıkarız.

    Bu forumda vaka sayısı 50 bile olsa isyan çıkartacak "battık bittik italya oluyoruz" diyen çok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün
    Her geçen gün ölüm sayısı artarken normalleşme süreci başlıyor ve hemen ölüm sayısı azalıyor. Hem de her gün azalıyor. Bak şu işe. Yersen.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    infom@n (Uğur Doğan) 3 gün
    Haber görselini görünce modem sandım
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 3 gün
    Vaka bundan sonra böyle gider 1000 altına düşmez ama 2000 üstüde zor.



    Günde 50 civarında ölüm bekleniyor. Malum ekonomik olarak açılmak zorundayız bu şekilde vakayıda sağlık sistemimiz kaldırır.
    2 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 gün gun
    Vaka sayisi hep boyle bin kusurler oldukca kontrol altinda azaldi filan denilemez. Olum sayilarin azalmasi da anca su algiyi veya gercegi bize dayattirir : Oldurucu degil vaka ile kapiniz demektir!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    astegon (astegon CF) 2 gün gun
    Haklısınız bundan sonra dalgalanmaya bırakılacak. Çünküleri çok. Bütün dünya da bunun farkında.

    Etkili bir tedavisi ya da aşısı çıkana kadar bu normal ile gideceğiz.

    Sürü bağışıklığına doğru tüm dünya gidecek bir tedavisi çıkmazsa.

    Şu an için BENCE kontrol altında. ha geometrik olarak artış başlar ve durmazsa kontrol dışına çıkarız.

    Bu forumda vaka sayısı 50 bile olsa isyan çıkartacak "battık bittik italya oluyoruz" diyen çok.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Imarex (BlueIce ) 3 gün en beğenilen
    13 Gün SONRA Bugünün Acısı Çıkıcak
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 3 gün
    Vaka sayisi cok yuksek...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün SpaceX, Crew Dragon uzay aracı için geliştirdiği simülatörü, ücretsiz olarak yayınladı 3 gün Google Mesajlar gelen iletilere emojili tepkileri test ediyor 3 gün Kırıkkale'de kurulacak "bomba gövde üretim ve dolum tesisi" için önemli adım 3 gün Samsung, 1.099 dolarlık Galaxy Fold Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor 3 gün Motorola Moto G7 kararlı Android 10 güncellemesi almaya başladı 3 gün TSMC’nin 5 nm müşteri listesi: Intel de var 3 gün NBA 2K20 yüzde 95 indirimle 20 TL’ye düştü 3 gün Alcatel 1S 2020 Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün Fifa 20, EA Acces ve Origin Basic’e eklendi 3 gün Sony, stüdyolarının ismini ve logosunu Playstation 5 öncesinde değiştirdi 3 gün Google Play Store'da iyi uygulamaları bulmak kolaylaşacak 3 gün Ryzen 5 3600X,Core i5-10400’den %10-15 önde 3 gün Samsung Galaxy Note 20 serisi 120Hz ekranla gelecek 3 gün RTX 3080 Ti referans kartı sızdı: CUDA sayısı önceki sızıntılardan farklı 3 gün Nokia 9.3 PureView modeli 8K video kaydını destekleyebilir 3 gün Core i9-10900K, 240 mm AIO kullanılan testte 93 dereceyi gördü 3 gün Yıkanabilir maskelerde bulunması gereken özellikler bellirlendi 3 gün Twitch dijital hediye kartı satışlarına başladı 3 gün T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları 3 gün A101 marketlerde oldukça uygun fiyata Logitech ürünleri ve Redmi 8 var 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs) Sonraki Huawei P30 Pro New Edition şansını yeniden deneyecek 3 gün HMD Global iki yeni tuşlu Nokia telefon çıkardı 3 gün Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak 3 gün Sony HT-G700 soundbar ses sistemi 3.1 kurulumla mekansal ses oluşturuyor 3 gün Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi kamuflajsız görüntülendi 3 gün Dört günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu 3 gün Ford Mustang Mach-E tıpkı Tesla gibi OTA güncellemeleri alacak 3 gün ASELSAN, dünyada koronavirüs salgınından en az etkilenen ilk 4 savunma şirketi arasında 3 gün 5G özellikli telefon sevkiyatlarında lider Samsung 3 gün POCO F2 Pro tanıtıldı! POCO F2 Pro fiyatı ve özellikleri 4 gün Microsoft Family Safety uygulaması Android ve iOS üzerinde testlere başladı 4 gün Çin’in Long March-5B roketi merkez iticisi, kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya çakıldı 4 gün Logitech aksesuar satışları uzaktan çalışanlar sayesinde yükselişte 4 gün Pegasus uçmayı planladığı tarihi açıkladı 4 gün Karşınızda Meizu 17 Pro | Şık tasarım, güçlü donanım 4 gün Slack’in yenilenen arayüzü iOS uygulamasına geldi 4 gün GeForce Now onaylı Asus RT-AX86U çift bant yönlendirici duyuruldu 4 gün Ateşli silah fişeği üretimine yapılan yatırımlar, yerlilik oranı ve yıllık kapasitede artış getirecek 4 gün “Evde kal” kararını protesto eden bir grup, ABD’de sokağa uçaksavar ve tanksavarla çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Haftalık Oyun Önerisi 03: Sundered: Eldritch Edition
    Bölüm Sonu Canavarı
    Call of Duty: Modern Warfare Multiplayer Bu Hafta Sonu Oynamas...
    Bölüm Sonu Canavarı
    KADINLARIN AŞKI DA SEVGİSİ DE YALAN
    DH Forum
    94GB kaç günde iner?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi