Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Dün uzun zaman sonra ilk kez yeni vaka sayısı bine yaklaşmıştı. Bugünkü yeni vaka sayısının ise arttığını ve 2 bine yaklaştığını olduğunu görüyoruz.

12 Mayıs verilerine göre 1704 yeni vaka ve 53 yeni vefat bulunuyor. Son 24 saatte 37351 test yapıldı. 3109 hasta iyileşti.

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Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)

Ayrıca Bkz. "Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak"

Bu rakamlara ek olarak yoğun bakımda 1045, entube durumunda 576 hastamız bulunuyor. Dünya genelinde 4 milyon 300 bin koronavirüs vakası ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 290 bin kişi bulunuyor. Türkiye toplam vaka sayısına göre 9. sırada yer alıyor.

Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.

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