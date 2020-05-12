Bugünkü yeni vaka sayısı: 1704 (12 Mayıs)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünün koronavirüs tablosunu paylaştı. Dün uzun zaman sonra ilk kez yeni vaka sayısı bine yaklaşmıştı. Bugünkü yeni vaka sayısının ise arttığını ve 2 bine yaklaştığını olduğunu görüyoruz.
12 Mayıs verilerine göre 1704 yeni vaka ve 53 yeni vefat bulunuyor. Son 24 saatte 37351 test yapıldı. 3109 hasta iyileşti.İlginizi Çekebilir Bugünkü vaka sayısı: 1635 (14 Mayıs)
Ayrıca Bkz. "Wuhan’daki herkese 10 gün içinde koronavirüs testi yapılacak"
Bu rakamlara ek olarak yoğun bakımda 1045, entube durumunda 576 hastamız bulunuyor. Dünya genelinde 4 milyon 300 bin koronavirüs vakası ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 290 bin kişi bulunuyor. Türkiye toplam vaka sayısına göre 9. sırada yer alıyor.
Günlük koronavirüs tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilir ve günlük değişimi görebilirsiniz.
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Günde 50 civarında ölüm bekleniyor. Malum ekonomik olarak açılmak zorundayız bu şekilde vakayıda sağlık sistemimiz kaldırır.
Etkili bir tedavisi ya da aşısı çıkana kadar bu normal ile gideceğiz.
Sürü bağışıklığına doğru tüm dünya gidecek bir tedavisi çıkmazsa.
Şu an için BENCE kontrol altında. ha geometrik olarak artış başlar ve durmazsa kontrol dışına çıkarız.
Bu forumda vaka sayısı 50 bile olsa isyan çıkartacak "battık bittik italya oluyoruz" diyen çok.