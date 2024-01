Bütçe dostu Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Acer, CES 2024'te yeni Aspire Go serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Seri iki modelden oluşuyor: Aspire Go 14 ve Aspire Go 15. Her iki dizüstü bilgisayar da öğrenciler ve profesyoneller için bütçe dostu seçenekler sunuyor. Bilgisayarlar, Intel ve AMD işlemci seçenekleri, geri dönüştürülmüş malzemeler ve Microsoft Copilot entegrasyonu gibi özellikleri barındırıyor.

Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15'in özellikleri

Aspire serisinde bir ilke imza atan en yeni Aspire Go 14 ve Go 15 dizüstü bilgisayarlar, kasalarında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemeler içeriyor. Hem Aspire Go 14 hem de Aspire Go 15, FHD+ çözünürlüğe sahip 16:10 ekranlara sahip.

Tam Boyutta Gör Laptoplar, temel seçenek olarak Intel Core i3 N-Serisi işlemciyle geliyor. Ancak Aspire Go 14, daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için ek bir AMD Ryzen 7000 Serisi işlemci seçeneği sunuyor. Her iki model de 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar SSD depolama seçenekleri sunuyor.

Aspire Go serisinin dikkate değer başka bir özelliği Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un entegre edilmesi. Copilot, e-posta yazma, belge oluşturma hatta yaratıcı içerik oluşturma gibi çeşitli görevler için gerçek zamanlı öneriler ve yardım sağlıyor. Araca kolayca erişebilmeniz için klavyede özel bir Copilot tuşu da bulunuyor.

Acer, yeni Aspire Go serisiyle 10 saatlik pil ömrü vaat ediyor. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca Wi-Fi 6, HDMI 2.1 çıkışı, USB Type-C, 2x USB Type-A ve kombo ses girişi gibi temel bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor. Ayrıca kullanıcıların cihazlarını ve pil sağlığını izlemelerine ve rutin uygulama bakımı yapmalarına yardımcı olan AcerSense uygulaması da mevcut.

Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15'in fiyatı

Acer Aspire Go serisi Mart ayında ABD'de Intel versiyonu 250 dolardan, AMD'li modeli ise 380 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

