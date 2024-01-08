Bütçe dostu Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

- Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15'in özellikleri
- Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15'in fiyatı
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Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15'in özellikleri
Aspire serisinde bir ilke imza atan en yeni Aspire Go 14 ve Go 15 dizüstü bilgisayarlar, kasalarında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemeler içeriyor. Hem Aspire Go 14 hem de Aspire Go 15, FHD+ çözünürlüğe sahip 16:10 ekranlara sahip.
Aspire Go serisinin dikkate değer başka bir özelliği Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un entegre edilmesi. Copilot, e-posta yazma, belge oluşturma hatta yaratıcı içerik oluşturma gibi çeşitli görevler için gerçek zamanlı öneriler ve yardım sağlıyor. Araca kolayca erişebilmeniz için klavyede özel bir Copilot tuşu da bulunuyor.
Acer, yeni Aspire Go serisiyle 10 saatlik pil ömrü vaat ediyor. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca Wi-Fi 6, HDMI 2.1 çıkışı, USB Type-C, 2x USB Type-A ve kombo ses girişi gibi temel bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor. Ayrıca kullanıcıların cihazlarını ve pil sağlığını izlemelerine ve rutin uygulama bakımı yapmalarına yardımcı olan AcerSense uygulaması da mevcut.
Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15'in fiyatı
Acer Aspire Go serisi Mart ayında ABD'de Intel versiyonu 250 dolardan, AMD'li modeli ise 380 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.