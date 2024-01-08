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    Bütçe dostu Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Acer, CES 2024'te yeni Aspire Go serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Seri iki modelden oluşuyor: Aspire Go 14 ve Aspire Go 15. Bilgisayarların özellikleri ve fiyatı ne hep birlikte bakalım.
    Bütçe dostu Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Acer, CES 2024'te yeni Aspire Go serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Seri iki modelden oluşuyor: Aspire Go 14 ve Aspire Go 15. Her iki dizüstü bilgisayar da öğrenciler ve profesyoneller için bütçe dostu seçenekler sunuyor. Bilgisayarlar, Intel ve AMD işlemci seçenekleri, geri dönüştürülmüş malzemeler ve Microsoft Copilot entegrasyonu gibi özellikleri barındırıyor.

    Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15'in özellikleri

    Aspire serisinde bir ilke imza atan en yeni Aspire Go 14 ve Go 15 dizüstü bilgisayarlar, kasalarında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş (PCR) malzemeler içeriyor. Hem Aspire Go 14 hem de Aspire Go 15, FHD+ çözünürlüğe sahip 16:10 ekranlara sahip.

    Bütçe dostu Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Laptoplar, temel seçenek olarak Intel Core i3 N-Serisi işlemciyle geliyor. Ancak Aspire Go 14, daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyan kullanıcılar için ek bir AMD Ryzen 7000 Serisi işlemci seçeneği sunuyor. Her iki model de 16GB'a kadar RAM ve 1TB'a kadar SSD depolama seçenekleri sunuyor.

    Aspire Go serisinin dikkate değer başka bir özelliği Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'un entegre edilmesi. Copilot, e-posta yazma, belge oluşturma hatta yaratıcı içerik oluşturma gibi çeşitli görevler için gerçek zamanlı öneriler ve yardım sağlıyor. Araca kolayca erişebilmeniz için klavyede özel bir Copilot tuşu da bulunuyor.

    Acer, yeni Aspire Go serisiyle 10 saatlik pil ömrü vaat ediyor. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca Wi-Fi 6, HDMI 2.1 çıkışı, USB Type-C, 2x USB Type-A ve kombo ses girişi gibi temel bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor. Ayrıca kullanıcıların cihazlarını ve pil sağlığını izlemelerine ve rutin uygulama bakımı yapmalarına yardımcı olan AcerSense uygulaması da mevcut.

    Acer Aspire Go 14 ve Aspire Go 15'in fiyatı

    Acer Aspire Go serisi Mart ayında ABD'de Intel versiyonu 250 dolardan, AMD'li modeli ise 380 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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