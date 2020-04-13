Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu Lenovo A7 tanıtıldı

    Lenovo A7 akıllı telefon modeli 6.09 inçlik ekran, Unisoc SC9863A yonga seti, 4000mAh kapasiteli batarya, çift arka kamera, yapay zeka desteği gibi özelliklerle geliyor.
    3 sa.
    651
    12
    6
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bütçe dostu Lenovo A7 tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Bir yandan Motorola iştiraki ile farklı segmentlere akıllı telefonlar piyasaya sürerken bir yandan da kendi markasını genişletmeye devam ediyor. Bu hafta Lenovo A7 adında oldukça giriş seviyesi bir akıllı telefon tanıtıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Lenovo Legion markası mobile geliyor

    Lenovo A7 özellikleri

    Lenovo A7 modeli özellikleriyle oldukça fazla giriş seviyesine inen bir telefon olmuş. 6.09 inçlik ekranında 1560x720 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon su damlası çentiği ile nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş.

    Ayrıca Bkz. "2020 yılında 199 milyon 5G telefon satışı ön görülüyor"

    28nm sürecine sahip 4+4 Cortex-A55 çekirdekli Unisoc SC9863A yonga seti PowerVR IMG8322 grafik birimi barındırıyor. Enerji verimliliği tarafında başarılı olamasa da performans açısından bir nebze tolere edebilir. Sistem 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

    Arka kısımda 13MP ve 2MP çözünürlüğünde çift kamera mevcut. Ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Full HD video kaydı yapabilen telefon yapay zeka ile de desteklenmiş. 4000MAh kapasiteli batarya 416 saat bekleme süresi sunuyor ve değiştirilebilir yapıda. Lenovo A7 için henüz bir fiyat açıklanmadı.



    https://www.gizmochina.com/2020/04/13/lenovo-a7-with-unisoc-cpu-13mp-dual-cameras-and-4000mah-battery-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    serdartas3 15 dk. yeni yorumcu
    Fiyatını da yazsaydınız ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Estonya Feribotu (Emre Kaptan) 3 sa.
    2 gb rame kadar güzel gidiyordu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Sirchade 3 sa.
    Fiyatını bilmeden bütçe dostu olduğunu nerden çıkardınız :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Bay Robot ( tunc) 3 sa.
    Bütçe dostu ama fiyatı belli değil?!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 21 dk. Xiaomi Mi 6 üzerinde Windows 10 ARM başarı ile çalıştırıldı 51 dk. Meizu 17'nin Audi işbirliğiyle tasarlanan versiyonu sızdırıldı 1 sa. Resident Evil 3 remake satışları beklentilerin altında kaldı 1 sa. Koronavirüs salgını nedeniyle yarı iletken sektöründe yüzde 1 düşüş bekleniyor 2 sa. Crysis Twitter hesabı canlandı 2 sa. Huawei Online Mağaza'da geçerli 200 TL hediye indirim kodu 2 sa. Koronavirüs salgınında vaka sayısı 60 bini geçti 3 sa. Önümüzdeki hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi 3 sa. Oppo Ace2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bütçe dostu Lenovo A7 tanıtıldı Sonraki Merakla beklenen 'Dune' uyarlamasından ilk fotoğraf yayınlandı 4 sa. Türkiye'de koronavirüsün e-ticarete etkisi 4 sa. Samsung Galaxy S21, OIS destekli selfie kamerasıyla gelebilir 5 sa. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomobiller (Mart 2020) 5 sa. ASUS 4 HDMI çıkışlı GT 710 tasarladı 6 sa. 2021 Toyota Harrier, yeni teknolojileri ve hibrit versiyonlarıyla sahnede 6 sa. Asus yeni TUF Gaming dizüstü bilgisayarlarını satışa sundu 7 sa. Elon Musk, Robotaxi projesi ile ilgili konuştu: “Yasal süreci bekliyoruz” 7 sa. Lenovo Legion Gaming Phone, 90 Watt hızında şarj olacak 8 sa. Windows 10 ile Samsung cihazlar arasında kablosuz dosya transferi artık mümkün 8 sa. Şimdi Intel düşünsün | AMD Ryzen 4000 efsanesi Asus ile başladı 8 sa. Koronavirüsün etkisi otomotivde üretim ve ihracat rakamlarına yansımaya başladı 9 sa. Eizo profesyoneller için 4K çözünürlükteki ColorEdge CS2740-X’i duyurdu 10 sa. One Netbook, 7’’ oyuncu bilgisayarının detaylarını paylaştı 10 sa. Samsung Gear S3 ve Gear Sport, S Voice yerine Bixby ile güncellenebilir 11 sa. Avrupa Birliği'nden yerli otomobile tasarım tescili 11 sa. Microsoft, yeni Edge tarayıcının Windows 7 desteğini devam ettirecek 12 sa. YouTube Android uygulaması, yorumları açıklamanın altına taşımayı test ediyor 20 sa. Nokia 8 Sirocco ve Nokia 5.1 Plus için Android 10 betası sızdırıldı 21 sa. Alman Fraunhofer ISE, araçlara monte edilebilen güneş panelleri üzerinde çalışıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation Now Nisan Oyunları Doğrulandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dead Cells Haziran'da Android'e Geliyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    No Man's Sky için ‘Exo Mech’ Güncellemesi Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Babam vefat etti ambulans gelmedi
    DH Forum
    5G baz istasyonlarına saldırı dalgası Hollanda’ya sıçradı
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim