Bütçe dostu Lenovo A7 tanıtıldı

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Bir yandan Motorola iştiraki ile farklı segmentlere akıllı telefonlar piyasaya sürerken bir yandan da kendi markasını genişletmeye devam ediyor. Bu hafta Lenovo A7 adında oldukça giriş seviyesi bir akıllı telefon tanıtıldı.

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Lenovo A7 özellikleri

Lenovo A7 modeli özellikleriyle oldukça fazla giriş seviyesine inen bir telefon olmuş. 6.09 inçlik ekranında 1560x720 piksel çözünürlük sunan akıllı telefon su damlası çentiği ile nispeten çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş.

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28nm sürecine sahip 4+4 Cortex-A55 çekirdekli Unisoc SC9863A yonga seti PowerVR IMG8322 grafik birimi barındırıyor. Enerji verimliliği tarafında başarılı olamasa da performans açısından bir nebze tolere edebilir. Sistem 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Arka kısımda 13MP ve 2MP çözünürlüğünde çift kamera mevcut. Ön kısımda 5MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Full HD video kaydı yapabilen telefon yapay zeka ile de desteklenmiş. 4000MAh kapasiteli batarya 416 saat bekleme süresi sunuyor ve değiştirilebilir yapıda. Lenovo A7 için henüz bir fiyat açıklanmadı.

https://www.gizmochina.com/2020/04/13/lenovo-a7-with-unisoc-cpu-13mp-dual-cameras-and-4000mah-battery-launched/

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