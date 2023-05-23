Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3'ün kilit özellikleri belli oldu

Xiaomi Civi 3 kilit özellikleri belli oldu
Bugün resmi Weibo üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Civi 3'ün ön tarafta 100 derecelik geniş açı ve selfie olmak üzere iki sensörlü bir tasarımdan destek alacağını duyurdu. Ayrıca Xiaomi tarafından ''teknoloji ve tasarımın doruk noktası'' olarak lanse edilen telefonun, 7,56 mm inceliğe, 71,7 mm genişliğe ve 173,5 gram ağırlığa sahip olması bekleniyor.
Kısa süre önce Xiaomi, Xiaomi Civi 3'ün yeni tanıtılan MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı. Bununla birlikte yeni telefonun, ön tarafta 32MP selfie sensörü, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük suan 6,55 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Arka tarafta ise, cihaza güncellenmiş bir 50MP Sony IMX800 ve yardımcı sensörler eşlik edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.