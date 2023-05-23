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    Anlık Bildirim

    Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3'ün kilit özellikleri belli oldu

    Xiaomi'nin fiyat performans odaklı yeni telefonu Xiaomi Civi 3'ün kilit özellikleri belli oldu. Xiaomi'ye göre teknoloji ve tasarımın doruk noktası olacak. İşte detaylar 
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    Bütçe odaklı Xiaomi Civi 3'ün kilit özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen Xiaomi Civi 2'nin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Çinli dev, merakla beklenen telefonun bazı özelliklerine açıklık getirmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi Civi 3'ün ekran ve ön kamera özellikleri de resmiyet kazandı.

    Xiaomi Civi 3 kilit özellikleri belli oldu

    Bugün resmi Weibo üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Civi 3'ün ön tarafta 100 derecelik geniş açı ve selfie olmak üzere iki sensörlü bir tasarımdan destek alacağını duyurdu. Ayrıca Xiaomi tarafından ''teknoloji ve tasarımın doruk noktası'' olarak lanse edilen telefonun, 7,56 mm inceliğe, 71,7 mm genişliğe ve 173,5 gram ağırlığa sahip olması bekleniyor.

    Kısa süre önce Xiaomi, Xiaomi Civi 3'ün yeni tanıtılan MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı. Bununla birlikte yeni telefonun, ön tarafta 32MP selfie sensörü, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük suan 6,55 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Arka tarafta ise, cihaza güncellenmiş bir 50MP Sony IMX800 ve yardımcı sensörler eşlik edecek.

    Bütçe odaklı Xiaomi Civi 3'ün kilit özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil kapasitesi ve Android 13 işletim sistemi yer alıyor. Tanıtım görüntülerine göre Xiaomi Civi 3'ün 25 Mayıs tarihinde vitrine çıkması bekleniyor. Hatırlayacak olursak Xiaomi Civi 2, 22 Eylül'de yaklaşık 350 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Civi 3'ün ise benzer fiyat aralığını koruyacağı söyleniyor
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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