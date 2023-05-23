Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3'ün kilit özellikleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen Xiaomi Civi 2'nin halefi üzerinde hazırlıklara başladı. Bu bağlamda Çinli dev, merakla beklenen telefonun bazı özelliklerine açıklık getirmeye devam ediyor. Son olarak Xiaomi Civi 3'ün ekran ve ön kamera özellikleri de resmiyet kazandı.

Xiaomi Civi 3 kilit özellikleri belli oldu

Bugün resmi Weibo üzerinden paylaşımda bulunan Xiaomi, merakla beklenen Xiaomi Civi 3'ün ön tarafta 100 derecelik geniş açı ve selfie olmak üzere iki sensörlü bir tasarımdan destek alacağını duyurdu. Ayrıca Xiaomi tarafından ''teknoloji ve tasarımın doruk noktası'' olarak lanse edilen telefonun, 7,56 mm inceliğe, 71,7 mm genişliğe ve 173,5 gram ağırlığa sahip olması bekleniyor.

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Kısa süre önce Xiaomi, Xiaomi Civi 3'ün yeni tanıtılan MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı. Bununla birlikte yeni telefonun, ön tarafta 32MP selfie sensörü, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük suan 6,55 inç AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Arka tarafta ise, cihaza güncellenmiş bir 50MP Sony IMX800 ve yardımcı sensörler eşlik edecek.

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil kapasitesi ve Android 13 işletim sistemi yer alıyor. Tanıtım görüntülerine göre Xiaomi Civi 3'ün 25 Mayıs tarihinde vitrine çıkması bekleniyor. Hatırlayacak olursak Xiaomi Civi 2, 22 Eylül'de yaklaşık 350 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Civi 3'ün ise benzer fiyat aralığını koruyacağı söyleniyor

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Bütçe odaklı Xiaomi Civi 3'ün kilit özellikleri belli oldu!