Bütçe telefonu Honor 40C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor Play 40C tanıtıldı
Honor Play 40C, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan 6,56 inç boyutlarında LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu ekranın yüzde 70 NTSC renk gamına destek sunduğunu belirtelim.
Akıllı telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 480+ işlemciden alıyor. 8 nm üretim teknolojisini temel alan işlemci, toplam sekiz olmak üzere 2 adet 2,2GHz Arm Cortex-A76, 6 adet 1,8GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Oyun ve görüntüleme tabanlı yüklerde ise Adreno 619 grafik biriminden destek alıyor.
Bütçe telefonu, kutusundan 6+8GB RAM, 128+256GB depolama seçeneği, Android 13 destekli MagicOS 7.1 ve 10W hızlı şarj destekli 5.200mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.1, 5G desteği, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi yer alıyor.
Honor 40C fiyatı
Mavi, Mint, Siyah ve Mor renk seçeneklerinde gelen Honor Play 40C, Çin'de pazarında 126 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz açıklanmadı.
Honor 40C özellikleri
- Ekran: 6.56 inç, LCD 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90 Hz 560 nit parlaklık (maksimum)
- İşlemci: Snapdragon 480+ 5G
- RAM: 6/8 GB
- Depolama: 128/256GB (microSD kart desteği)
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.8, PDAF, 2MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 5.200 mAh (10W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13, Magic UI 7.1
- Boyutlar: 163.3 x 75.1 x 8.4 mm
- Ağırlık: 188 gram
- Renk: Mavi, Mint, Siyah, Mor
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)