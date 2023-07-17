Bütçe telefonu Honor 40C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei'den koparak günümüzde ayrı bir marka haline gelen Honor, ürün yelpazesini hızla genişletmeye devam ediyor. Son olarak Çinli üretici, bütçe odaklı C serisinin son yeni üyesi Honor Play 40C modelini duyurdu. İşte Honor Play 40C özellikleri ve fiyatı

Honor Play 40C tanıtıldı

Honor Play 40C, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan 6,56 inç boyutlarında LCD panele ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bu ekranın yüzde 70 NTSC renk gamına destek sunduğunu belirtelim.

Akıllı telefon, gücünü Qualcomm Snapdragon 480+ işlemciden alıyor. 8 nm üretim teknolojisini temel alan işlemci, toplam sekiz olmak üzere 2 adet 2,2GHz Arm Cortex-A76, 6 adet 1,8GHz Cortex-A55 çekirdeklerine sahip. Oyun ve görüntüleme tabanlı yüklerde ise Adreno 619 grafik biriminden destek alıyor.

Tam Boyutta Gör Selfie çekimleri ve görüntülü aramalar için ön tarafta 5 MP (f/2.2) selfie kamerasına ev sahipliği yapan Honor Play 40C, arka bölümde 13MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram açıklığı sunan birincil kamera ile vitrine çıkacak. Bu kemaranın hemen altında ise bir adet Led flaş bulunuyor.

Bütçe telefonu, kutusundan 6+8GB RAM, 128+256GB depolama seçeneği, Android 13 destekli MagicOS 7.1 ve 10W hızlı şarj destekli 5.200mAh pil paketi ile çıkacak. Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında, Bluetooth 5.1, 5G desteği, USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi yer alıyor.

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Honor 40C fiyatı

Mavi, Mint, Siyah ve Mor renk seçeneklerinde gelen Honor Play 40C, Çin'de pazarında 126 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunuldu. Akıllı telefonun Türkiye pazarına giriş yapıp yapmacağı ise henüz açıklanmadı.

Honor 40C özellikleri

Ekran: 6.56 inç, LCD 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90 Hz 560 nit parlaklık (maksimum)

6.56 inç, LCD 720 x 1612 piksel çözünürlük, 90 Hz 560 nit parlaklık (maksimum) İşlemci: Snapdragon 480+ 5G

Snapdragon 480+ 5G RAM: 6/8 GB

6/8 GB Depolama: 128/256GB (microSD kart desteği)

128/256GB (microSD kart desteği) Arka Kamera: 13 MP, f/1.8, PDAF, 2MP makro f/2.4

13 MP, f/1.8, PDAF, 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 5.200 mAh (10W hızlı şarj)

5.200 mAh (10W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C

5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13, Magic UI 7.1

Android 13, Magic UI 7.1 Boyutlar: 163.3 x 75.1 x 8.4 mm

163.3 x 75.1 x 8.4 mm Ağırlık: 188 gram

188 gram Renk: Mavi, Mint, Siyah, Mor

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Bütçe telefonu Honor 40C tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı