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    Bütçe telefonu iQOO Neo 7'nin kilit özellikleri belli oldu

    Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen bütçe telefonu iQOO Neo 7'nin kilit özellikleri belli oldu. Dimensity 8200'den güç alacak akıllı telefon neler sunacak? İşte detaylar
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    Bütçe telefonu iQOO Neo 7'nin kilit özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çinli telefon üreticisi Vivo'nun alt markası iQOO, yeni bütçe telefonu iQOO Neo 7 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün MySmartPrice, iQOO Neo 7'nin farklı platformlardaki kıyaslama sonuçlarını paylaştı. MediaTek Dimensity 8200 işlemci ile desteklenen telefon neler sunuyor? İşte detaylar

    iQOO Neo 7'nin performans sonuçları

    Paylaşılan ekran görüntülerine göre Dimensity 8100 (710.269) ve Snapdragon 870 (728.976) işlemcili telefonlar ile karşılaştırılan iQOO Neo 7, AnTuTu platformunda 862.438 puan alıyor. Darboğaz testlerinde ise Snapdragon 870 ile benzer bir performans sergileyen telefon, Dimensity 8100'ü büyük oranda geri bırakıyor.

    Bütçe telefonu iQOO Neo 7'nin kilit özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    3D Mark Wild Life testlerine gelecek olursak, iQOO Neo 7'nin yüzde 99,4'lük bir kararlılık puanı sergilediğini görüyoruz. Bu skorun, selefi Dimensity 8100'ün yüzde 99'luk puanından nispeten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre yeni akıllı telefon, orta sınıf rekabetine iddialı bir giriş yapacak. 

    Yakın zamanlı sızıntılara göre iQOO Neo 7, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E5 AMOLED panel ile donatılacak. Kaputun altında ise 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil tarafından desteklenecek. Hindistan pazarında Neo 7 SE modelinin yeni markalanmış bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek iQOO Neo 7 5G'nin küresel pazara adım atıp atmayacağı henüz açıklanmadı. 

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