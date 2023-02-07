Bütçe telefonu iQOO Neo 7'nin kilit özellikleri belli oldu

iQOO Neo 7'nin performans sonuçları
Paylaşılan ekran görüntülerine göre Dimensity 8100 (710.269) ve Snapdragon 870 (728.976) işlemcili telefonlar ile karşılaştırılan iQOO Neo 7, AnTuTu platformunda 862.438 puan alıyor. Darboğaz testlerinde ise Snapdragon 870 ile benzer bir performans sergileyen telefon, Dimensity 8100'ü büyük oranda geri bırakıyor.
Yakın zamanlı sızıntılara göre iQOO Neo 7, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E5 AMOLED panel ile donatılacak. Kaputun altında ise 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil tarafından desteklenecek. Hindistan pazarında Neo 7 SE modelinin yeni markalanmış bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek iQOO Neo 7 5G'nin küresel pazara adım atıp atmayacağı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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