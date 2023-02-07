Tam Boyutta Gör Çinli telefon üreticisi Vivo'nun alt markası iQOO, yeni bütçe telefonu iQOO Neo 7 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bugün MySmartPrice, iQOO Neo 7'nin farklı platformlardaki kıyaslama sonuçlarını paylaştı. MediaTek Dimensity 8200 işlemci ile desteklenen telefon neler sunuyor? İşte detaylar

iQOO Neo 7'nin performans sonuçları

Paylaşılan ekran görüntülerine göre Dimensity 8100 (710.269) ve Snapdragon 870 (728.976) işlemcili telefonlar ile karşılaştırılan iQOO Neo 7, AnTuTu platformunda 862.438 puan alıyor. Darboğaz testlerinde ise Snapdragon 870 ile benzer bir performans sergileyen telefon, Dimensity 8100'ü büyük oranda geri bırakıyor.

Tam Boyutta Gör 3D Mark Wild Life testlerine gelecek olursak, iQOO Neo 7'nin yüzde 99,4'lük bir kararlılık puanı sergilediğini görüyoruz. Bu skorun, selefi Dimensity 8100'ün yüzde 99'luk puanından nispeten daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Görünüşe göre yeni akıllı telefon, orta sınıf rekabetine iddialı bir giriş yapacak.

Samsung'dan Apple'a yanıt: Galaxy S23 Ultra ile kısa film çekildi 9 sa. önce eklendi

Yakın zamanlı sızıntılara göre iQOO Neo 7, FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç boyutlarında Samsung E5 AMOLED panel ile donatılacak. Kaputun altında ise 120W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil tarafından desteklenecek. Hindistan pazarında Neo 7 SE modelinin yeni markalanmış bir versiyonu olarak piyasaya sürülecek iQOO Neo 7 5G'nin küresel pazara adım atıp atmayacağı henüz açıklanmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Bütçe telefonu iQOO Neo 7'nin kilit özellikleri belli oldu