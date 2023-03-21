Bütçe telefonu Oppo A98 5G özellikleri belli oldu: Yakında geliyor

Oppo A98 5G özellikleri
Bildirilenlere göre sertifikasyon sitelerinde 'CPH2529' model numarasıyla görüntülenen Oppo A98 5G, 2.2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek. Bu işlemcinin kuvvetle muhtemel Snapdragon 778G olması bekleniyor. Ön tarafında ise 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6.7 inç kavisli AMOLED ekran ile geleceği belirtilen telefonun biyometrik kimlik doğrulama için ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor.
Akıllı telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama ile gelecek. Kaputun altında ise 4.690 mAh nominal kapasiteye sahip bir bataryadan güç alacak Oppo A98 5G, yakın zamanlı sızıntılara göre 108MP birincil, 2MP derinlik ve 2MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası göreceğiz. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detayların yakında açıklanacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)