Bütçe telefonu Oppo A98 5G özellikleri belli oldu: Yakında geliyor

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Oppo, yakında yeni bütçe telefonu Oppo A98 5G modelini piyasaya sürecek. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sızıntılar, akıllı telefonun şimdiye kadarki en güç A serisi model olacağını bizlere gösterdi. Bugün ise Oppo A98 5G, Tayland NBTC ve Çin'in TENAA sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

Oppo A98 5G özellikleri

Bildirilenlere göre sertifikasyon sitelerinde 'CPH2529' model numarasıyla görüntülenen Oppo A98 5G, 2.2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek. Bu işlemcinin kuvvetle muhtemel Snapdragon 778G olması bekleniyor. Ön tarafında ise 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6.7 inç kavisli AMOLED ekran ile geleceği belirtilen telefonun biyometrik kimlik doğrulama için ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor.

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Akıllı telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama ile gelecek. Kaputun altında ise 4.690 mAh nominal kapasiteye sahip bir bataryadan güç alacak Oppo A98 5G, yakın zamanlı sızıntılara göre 108MP birincil, 2MP derinlik ve 2MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası göreceğiz. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detayların yakında açıklanacağını düşünüyoruz.

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Bütçe telefonu Oppo A98 5G özellikleri belli oldu