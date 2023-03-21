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    Bütçe telefonu Oppo A98 5G özellikleri belli oldu: Yakında geliyor

    Uzun süredir söylentiler ile gündemde olan Oppo A98 5G, bugün çeşitli sertifikasyon sitelerinde görüntülendi. Yeni bütçe modeli, şimdiye kadarki en güçlü 'A' serisi telefon olabilir.
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    Bütçe telefonu Oppo A98 5G özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından Oppo, yakında yeni bütçe telefonu Oppo A98 5G modelini piyasaya sürecek. Hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan sızıntılar, akıllı telefonun şimdiye kadarki en güç A serisi model olacağını bizlere gösterdi. Bugün ise Oppo A98 5G, Tayland NBTC ve Çin'in TENAA sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı.

    Oppo A98 5G özellikleri

    Bildirilenlere göre sertifikasyon sitelerinde 'CPH2529' model numarasıyla görüntülenen Oppo A98 5G, 2.2 GHz sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek. Bu işlemcinin kuvvetle muhtemel Snapdragon 778G olması bekleniyor. Ön tarafında ise 120Hz yenileme hızı ve FullHD+ çözünürlük sunan 6.7 inç kavisli AMOLED ekran ile geleceği belirtilen telefonun biyometrik kimlik doğrulama için ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olması bekleniyor.

    Akıllı telefon, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama ile gelecek. Kaputun altında ise 4.690 mAh nominal kapasiteye sahip bir bataryadan güç alacak Oppo A98 5G, yakın zamanlı sızıntılara göre 108MP birincil, 2MP derinlik ve 2MP makro olmak üzere üçlü kamera kurulumu ile karşımıza çıkacak. Ön tarafta ise 16MP selfie kamerası göreceğiz. Akıllı telefon hakkında merak edilen tüm detayların yakında açıklanacağını düşünüyoruz.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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