Tam Boyutta Gör Xiaomi Pad 5 serisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Xiaomi, sıradaki model Xiaomi Pad 6 için çalışmalara başladı. Bu bağlamda günümüze kadar birçok söylenti, yeni tablet ailesinin 2022 yılı içerisinde tanıtılacağı yönündeydi. Ancak bu olmadı. Şimdi XiaomiUI tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro'nun özelliklerine ve muhtemel çıkış tarihine açıklık getirdi.

Xiaomi 13 Ultra lansmanına eşlik edebilir

Bilindiği üzere Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Ultra'yı vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. XiaomiUI ise, yaklaşan Xiaomi Pad 6 serisinin Xiaomi 13 Ultra ile birlikte 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Ancak ailede yer alacak iki model arasından Pad 6 Pro, Çin pazarına özel olacak.

Xiaomi Pad 6 özellikleri

Xiaomi Pad 6 serisinin, Pad 5'e benzer şekilde metal gövde ve ince ekran çerçevelerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca her iki tablet, ön tarafta 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip LCD panellere sahip olacak. Öte yandan Xiaomi, daha gelişmiş kontrast ve renk için Pad 6 Pro'da OLED ekran tercihine de yönelebilir.

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Yonga seti tarafında Xiaomi Pad 6'nın Snapdragon 888 veya 870, Pad 6 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 1'den destek alması bekleniyor. Ek olarak 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama ile karşımıza çıkacak Xiaomi Pad 6 ailesi, 8MP selfie sensörü dahil olmak üzere çift arka kamera kurulumu ile desteklenecek. Tabletlerin diğer öne çıkan özellikleri arasında ise, Harman Kardon imzalı dörtlü hoparlör, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü yer alıyor.

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Xiaomi Pad 6 serisi için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı