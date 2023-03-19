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    Xiaomi Pad 6 serisi için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Merakla beklenen Xiaomi Pad 6 ve Pad 6 Pro modellerinin özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı. Peki Xiaomi'nin yeni amiral gemisi cihazları neler sunacak? İşte detaylar
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    Xiaomi Pad 6 serisi için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Pad 5 serisi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Xiaomi, sıradaki model Xiaomi Pad 6 için çalışmalara başladı. Bu bağlamda günümüze kadar birçok söylenti, yeni tablet ailesinin 2022 yılı içerisinde tanıtılacağı yönündeydi. Ancak bu olmadı. Şimdi XiaomiUI tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Xiaomi Pad 6 ve Xiaomi Pad 6 Pro'nun özelliklerine ve muhtemel çıkış tarihine açıklık getirdi.

    Xiaomi 13 Ultra lansmanına eşlik edebilir

    Bilindiği üzere Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Ultra'yı vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. XiaomiUI ise, yaklaşan Xiaomi Pad 6 serisinin Xiaomi 13 Ultra ile birlikte 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Ancak ailede yer alacak iki model arasından Pad 6 Pro, Çin pazarına özel olacak.

    Xiaomi Pad 6 özellikleri

    Xiaomi Pad 6 serisinin, Pad 5'e benzer şekilde metal gövde ve ince ekran çerçevelerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca her iki tablet, ön tarafta 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip LCD panellere sahip olacak. Öte yandan Xiaomi, daha gelişmiş kontrast ve renk için Pad 6 Pro'da OLED ekran tercihine de yönelebilir.

    Yonga seti tarafında Xiaomi Pad 6'nın Snapdragon 888 veya 870, Pad 6 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 1'den destek alması bekleniyor. Ek olarak 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama ile karşımıza çıkacak Xiaomi Pad 6 ailesi, 8MP selfie sensörü dahil olmak üzere çift arka kamera kurulumu ile desteklenecek. Tabletlerin diğer öne çıkan özellikleri arasında ise, Harman Kardon imzalı dörtlü hoparlör, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü yer alıyor. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 6 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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