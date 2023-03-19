Xiaomi Pad 6 serisi için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

Xiaomi 13 Ultra lansmanına eşlik edebilir
Bilindiği üzere Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 13 Ultra'yı vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. XiaomiUI ise, yaklaşan Xiaomi Pad 6 serisinin Xiaomi 13 Ultra ile birlikte 2023'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini bildirdi. Ancak ailede yer alacak iki model arasından Pad 6 Pro, Çin pazarına özel olacak.
Xiaomi Pad 6 özellikleri
Xiaomi Pad 6 serisinin, Pad 5'e benzer şekilde metal gövde ve ince ekran çerçevelerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca her iki tablet, ön tarafta 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe ve 120Hz'e kadar yenileme hızlarına sahip LCD panellere sahip olacak. Öte yandan Xiaomi, daha gelişmiş kontrast ve renk için Pad 6 Pro'da OLED ekran tercihine de yönelebilir.
Yonga seti tarafında Xiaomi Pad 6'nın Snapdragon 888 veya 870, Pad 6 Pro'nun ise Snapdragon 8 Gen 1'den destek alması bekleniyor. Ek olarak 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama ile karşımıza çıkacak Xiaomi Pad 6 ailesi, 8MP selfie sensörü dahil olmak üzere çift arka kamera kurulumu ile desteklenecek. Tabletlerin diğer öne çıkan özellikleri arasında ise, Harman Kardon imzalı dörtlü hoparlör, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C, güç tuşuna entegre parmak izi sensörü yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)