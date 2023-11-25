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    POCO M6 Pro globale geliyor: İşte beklenen özellikler

    POCO'nun yeni bütçe telefonu POCO M6 Pro 4G, sertifikasyon sitelerinde görünmeye başladı. 5G’li POCO M6 Pro’nun kırpılmış bir sürümü olacak. İşte detaylar...   
    Bütçe telefonu POCO M6 Pro globale geliyor: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan POCO, ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, çok yakında M6 Pro 4G modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Yaklaşmakta olan model, şimdi de Çin dışında, Tayland'ın sertifikasyon sitesinde görüntülendi.

    POCO M6 Pro globale geliyor

    Şu ana kadar bildiklerimize göre POCO M6 Pro 4G, Ağustos ayında tanıtılan 5G sürümüne kıyasla yalnızca LTE bağlantısını destekleyecek. Ayrıca bütçe modelin yeniden markalanmış Redmi Note 13 Pro 4G olacağı söyleniyor. Bu söylentiler ise şimdilik doğrulanmadı. Ancak her iki cihazın daha önce FCC onayı aldığını hatırlatalım.

    Geçtiğimiz saatlerde ise Poco M6 Pro 4G, ''312FPCA6G'' model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Bu listeleme, global lansmanın yakında olduğunu gösteriyor.

    Mevcut raporlara göre POCO M6 Pro 4G, 5G’li POCO M6 Pro’nun kırpılmış bir sürümü olacak. Bununla birlikte OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 64MP birincil kamera ve 8MP geniş açılı sensörlerden güç alacağı belirtiliyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri ise henüz netlik kazanmadı. Ancak fikir vermesi açısından M6 Pro 5G’ye bakabiliriz.

    POCO M6 Pro 5G, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,79 inç LCD ekranla tanıtılmıştı. Kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile eşleştirilen modele, 18W hızlı şarj sunan 5.000 mAh pil paketi, 6 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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