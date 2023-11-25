POCO M6 Pro globale geliyor: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkan POCO, ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Bu bağlamda marka, çok yakında M6 Pro 4G modelini kullanıcıların beğenisine sunacak. Yaklaşmakta olan model, şimdi de Çin dışında, Tayland'ın sertifikasyon sitesinde görüntülendi.

POCO M6 Pro globale geliyor

Şu ana kadar bildiklerimize göre POCO M6 Pro 4G, Ağustos ayında tanıtılan 5G sürümüne kıyasla yalnızca LTE bağlantısını destekleyecek. Ayrıca bütçe modelin yeniden markalanmış Redmi Note 13 Pro 4G olacağı söyleniyor. Bu söylentiler ise şimdilik doğrulanmadı. Ancak her iki cihazın daha önce FCC onayı aldığını hatırlatalım.

Geçtiğimiz saatlerde ise Poco M6 Pro 4G, ''312FPCA6G'' model numarasıyla NBTC veri tabanında ortaya çıktı. Bu listeleme, global lansmanın yakında olduğunu gösteriyor.

Mevcut raporlara göre POCO M6 Pro 4G, 5G’li POCO M6 Pro’nun kırpılmış bir sürümü olacak. Bununla birlikte OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli 64MP birincil kamera ve 8MP geniş açılı sensörlerden güç alacağı belirtiliyor. Akıllı telefonun diğer özellikleri ise henüz netlik kazanmadı. Ancak fikir vermesi açısından M6 Pro 5G’ye bakabiliriz.

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POCO M6 Pro 5G, ön yüzünde 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,79 inç LCD ekranla tanıtılmıştı. Kalbinde ise Snapdragon 8 Gen 4 işlemci ile eşleştirilen modele, 18W hızlı şarj sunan 5.000 mAh pil paketi, 6 GB'a kadar LPDDR4X RAM ve 128 GB'a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor.

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Bütçe telefonu POCO M6 Pro globale geliyor: İşte özellikleri