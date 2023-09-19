Vivo V29 5G'nin Star Işığı özelliği nedir? Ne işe yarar?

- Star Işığı özelliği nedir?
- Star Işığı’nın teknolojik özellikleri neler?
- Vivo V29 5G özellikleri ve fiyatı
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Star Işığı özelliği nedir?
Vivo V29 5G’nin arkasında halka şeklinde led ışığa yer veriliyor. Bu ışık, loş ortamlardaki çekimlerde daha aydınlık, daha doğal fotoğraf ve videolar çekilmesine yardımcı oluyor. Star Işığı, sıradan flaşlara göre dokuz kat daha fazla ışık sağlıyor. Özel teknolojiler sayesinde profesyonel stüdyodakilere benzer ışık yumuşaklığı elde ediliyor.
Star Işığı’nın teknolojik özellikleri neler?
Star Işığı’nın güçlü performansını bazı yenilikçi teknolojiler sağlıyor:
- Ayarlanabilir renk sıcaklığına sahip 4 LED'li ışık kaynağı: Sadece sabit bir renk sıcaklığına sahip olan geleneksel LED dolgu ışıklarının, ışığın değişen ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırdığı gerçeğinden hareketle vivo, V29 5G’de sunduğu farklı renk sıcaklıklarına sahip LED'ler ile ışık kaynağı sistemini tamamen yeniledi. Yeni 4 LED'li ışık kaynağı sistemi, Star Işığı’nda eşit aydınlatma elde etmek üzere dairenin ortasına yerleştirilmiş olan 2 soğuk ve 2 sıcak olmak üzere toplam 4 adet LED ışığın Star Işığı’nın her yerine eşit olarak dağıtılmasını, tutarlı renk sıcaklığı ve parlaklığı elde edilmesini sağlıyor. vivo’nun kademesiz renk sıcaklığı ayarı elde etmeyi başarması sayesinde de renk sıcaklığı seviyeleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlanıyor.
- Işınların 360° tam açılı bir şekilde yansıtılmasını sağlayan konik yansıyan yenilikçi optik yol: V29’un vivo'nun modern astronomik teleskoplardan ilham alarak geliştirdiği merceği, optik yolu katlamak için özel bir yansıtıcı tasarım kullanıyor. Uzunluğunu önemli ölçüde azaltan bu özel tasarım sayesinde mercek özellikle sınırlı alana sahip hassas ekipman için uygun hale geliyor. V29'un LED kapağının merkezinde bulunan ve dört LED ile hizalanmış serbest biçimli yüzeylere sahip dört yansıtıcı koni sayesinde ışık 360 derecede eşit şekilde yansıyor.
- Nano seviye “Star Işığı” süreci ile eşit ve yumuşak aydınlatma: Halka şeklindeki Star Işığı’nın ortasındaki yansıtıcı koninin yüzeyine, yansıtıcı performansı artıran nano ölçekli bir vakum kaplama uygulandı. Star Işığı’nın dış halkası, ışınları dışarıya yönlendiren ince elmas kesimli Fresnel oluklarından oluşuyor. Nano düzeydeki hassas işleme, her desen çemberi için eşit boşluk ve derinlik sağlıyor. Bu, buzlu kumlama etkisine sahip Bokeh parçacıkları ile birleştiğinde, ışınlar üzerinde yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Böylece ışık dağılım açısının hassas kontrolü ve daha eşit aydınlatma sağlanıyor.
Vivo V29 5G özellikleri ve fiyatı
- Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+
- RAM: 8+12GB
- Depolama: 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS
- 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm
- Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C
- İşletim sistemi: Android 13
- Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm
- Ağırlık: 186 gram
- Fiyat: 19.999 TL
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.