Vivo V29 5G'nin Star Işığı özelliği nedir? Ne işe yarar?

Tam Boyutta Gör Vivo’nun amiral gemisi özelliklere sahip yeni akıllı telefonu Vivo V29 5G, 19.999 TL fiyatı ile alıcılarını bekliyor. Vivo’nun bu telefonda kullandığı Star Işığı (Aura Light) özelliği, kameralardaki flaş ışıklarına yeni bir boyut kazandırıyor. Bu içeriğimizde Star Işığı özelliğinin detaylarından bahsediyoruz.

Vivo V29 serisi için 3 bin TL'ye varan takas kampanyası başladı 1 hf. önce eklendi

Star Işığı özelliği nedir?

Vivo V29 5G’nin arkasında halka şeklinde led ışığa yer veriliyor. Bu ışık, loş ortamlardaki çekimlerde daha aydınlık, daha doğal fotoğraf ve videolar çekilmesine yardımcı oluyor. Star Işığı, sıradan flaşlara göre dokuz kat daha fazla ışık sağlıyor. Özel teknolojiler sayesinde profesyonel stüdyodakilere benzer ışık yumuşaklığı elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör Star Işığı’nın yarattığı üç boyutlu aydınlatma efekti sayesinde nesneler çok daha iyi aydınlanıyor, fotoğrafı çekilen kişinin yüzündeki gölgeler ve bulunduğu ortamdaki karanlık alanlar ortadan kalkıyor. Yumuşak aydınlatma da fotoğrafı çekilen kişinin kusurlarını örtüp doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. Böylece günün her saatinde güzel ve etkileyici portre ve fotoğraflar çekmek mümkün oluyor.

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Star Işığı’nın teknolojik özellikleri neler?

Star Işığı’nın güçlü performansını bazı yenilikçi teknolojiler sağlıyor:

Ayarlanabilir renk sıcaklığına sahip 4 LED'li ışık kaynağı: Sadece sabit bir renk sıcaklığına sahip olan geleneksel LED dolgu ışıklarının, ışığın değişen ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırdığı gerçeğinden hareketle vivo, V29 5G’de sunduğu farklı renk sıcaklıklarına sahip LED'ler ile ışık kaynağı sistemini tamamen yeniledi. Yeni 4 LED'li ışık kaynağı sistemi, Star Işığı’nda eşit aydınlatma elde etmek üzere dairenin ortasına yerleştirilmiş olan 2 soğuk ve 2 sıcak olmak üzere toplam 4 adet LED ışığın Star Işığı’nın her yerine eşit olarak dağıtılmasını, tutarlı renk sıcaklığı ve parlaklığı elde edilmesini sağlıyor. vivo’nun kademesiz renk sıcaklığı ayarı elde etmeyi başarması sayesinde de renk sıcaklığı seviyeleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlanıyor.

Sadece sabit bir renk sıcaklığına sahip olan geleneksel LED dolgu ışıklarının, ışığın değişen ortamlara uyum sağlamasını zorlaştırdığı gerçeğinden hareketle vivo, V29 5G’de sunduğu farklı renk sıcaklıklarına sahip LED'ler ile ışık kaynağı sistemini tamamen yeniledi. Yeni 4 LED'li ışık kaynağı sistemi, Star Işığı’nda eşit aydınlatma elde etmek üzere dairenin ortasına yerleştirilmiş olan 2 soğuk ve 2 sıcak olmak üzere toplam 4 adet LED ışığın Star Işığı’nın her yerine eşit olarak dağıtılmasını, tutarlı renk sıcaklığı ve parlaklığı elde edilmesini sağlıyor. vivo’nun kademesiz renk sıcaklığı ayarı elde etmeyi başarması sayesinde de renk sıcaklığı seviyeleri arasında sorunsuz bir geçiş sağlanıyor. Işınların 360° tam açılı bir şekilde yansıtılmasını sağlayan konik yansıyan yenilikçi optik yol: V29’un vivo'nun modern astronomik teleskoplardan ilham alarak geliştirdiği merceği, optik yolu katlamak için özel bir yansıtıcı tasarım kullanıyor. Uzunluğunu önemli ölçüde azaltan bu özel tasarım sayesinde mercek özellikle sınırlı alana sahip hassas ekipman için uygun hale geliyor. V29'un LED kapağının merkezinde bulunan ve dört LED ile hizalanmış serbest biçimli yüzeylere sahip dört yansıtıcı koni sayesinde ışık 360 derecede eşit şekilde yansıyor.

V29’un vivo'nun modern astronomik teleskoplardan ilham alarak geliştirdiği merceği, optik yolu katlamak için özel bir yansıtıcı tasarım kullanıyor. Uzunluğunu önemli ölçüde azaltan bu özel tasarım sayesinde mercek özellikle sınırlı alana sahip hassas ekipman için uygun hale geliyor. V29'un LED kapağının merkezinde bulunan ve dört LED ile hizalanmış serbest biçimli yüzeylere sahip dört yansıtıcı koni sayesinde ışık 360 derecede eşit şekilde yansıyor. Nano seviye “Star Işığı” süreci ile eşit ve yumuşak aydınlatma: Halka şeklindeki Star Işığı’nın ortasındaki yansıtıcı koninin yüzeyine, yansıtıcı performansı artıran nano ölçekli bir vakum kaplama uygulandı. Star Işığı’nın dış halkası, ışınları dışarıya yönlendiren ince elmas kesimli Fresnel oluklarından oluşuyor. Nano düzeydeki hassas işleme, her desen çemberi için eşit boşluk ve derinlik sağlıyor. Bu, buzlu kumlama etkisine sahip Bokeh parçacıkları ile birleştiğinde, ışınlar üzerinde yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Böylece ışık dağılım açısının hassas kontrolü ve daha eşit aydınlatma sağlanıyor.

Vivo V29 5G özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+

6.78 inç, AMOLED, 2400 x 1080 piksel, 120 Hz, HDR10+ İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G+

Qualcomm Snapdragon 778G+ RAM: 8+12GB

8+12GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS

50 MP (birincil) f/1.9, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)

Ön Kamera: 50 MP, f/2.0, 22mm

50 MP, f/2.0, 22mm Pil: 4.600 mAh (80W hızlı şarj)

4.600 mAh (80W hızlı şarj) Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, USB Type-C İşletim sistemi: Android 13

Android 13 Boyutlar: 164.1 × 74.8 × 7.46 mm

164.1 × 74.8 × 7.46 mm Ağırlık: 186 gram

186 gram Fiyat: 19.999 TL

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Vivo V29 5G'nin Star Işığı özelliği nedir? Ne işe yarar?