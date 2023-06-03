Vivo, durmak bilmiyor: Vivo V29 Lite 5G tanıtıldı

Vivo V29 Lite 5G, 6.78 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık sunan kavisli AMOLED ekrana sahip. Ekran altı parmak izi okuyucuya sahip telefon, 8GB RAM (+sanal 8GB) ve 128GB depolama alanı ile geliyor. Telefon, 44w hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Telefonun önündeki kamera 16MP, arkada da 64MP birincil, 2MP bokeh, 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi var. FunTouch OS 13 ile özelleştirilen Android 13 üzerinde çalışan telefon, IP54 sertifikasına sahip.
Vivo V29 Lite fiyatı
Vivo V29 Lite, iki büyük Android sürümü, üç yıl güvenlik güncellemesi alacak. Vivo V29 Lite ön siparişe sunuldu, 15 Haziran’da da satışa çıkacak. Ön siparişe özel 68 dolar değeride Vivo TWS 2e kulaklık hediye verilecek. Telefonun yalnızca 8GB + 128GB modeli bulunuyor. Siyah ve altın renk seçenekleriyle gelen Vivo V29 Lite’ın fiyatı; 386 dolar olarak açıklandı.
Vivo V29 Lite özellikleri
- Ekran: 6.78 inç, FHD+, 120Hz, 1300 nit parlaklık, AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 695 (8nm)
- Bellek: 8GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 128GB UFS 2.2
- Arka kamera: 64MP f/1.79 + 2MP derinlik sensörü + 2MP makro f/2.4
- Ön kamera: 16MP f/2.45
- Yazılım: FunTouch OS 13, Android 13
- Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
- Boyut ve ağırlık: 164.24 x 74.79 x 7.89mm, 177g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)