Bütçe telefonu Vivo Y27 5G, lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

Sızıntıya baktığımızda Geekbench platformunda ''V2248'' model numarasıyla listelenen Vivo Y27 5G, 2GHz temel saat hızı ve 2.2GHz arttırılmış saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bu özelliklerin MediaTek Dimensity 6020 platformuna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Sızıntı ayrıca, cihazın 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini de doğruluyor.
Kamera bölümünde cihazın 50MP birincil ve 2MP yardımcı kameradan oluşan çift kamera sistemine ev sahipliği yapması bekleniyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 16MP özçekim kamerası bulunacak. Vivo V27 5G hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi