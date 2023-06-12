Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bütçe telefonu Vivo Y27 5G, lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

    Akıllı telefon devi Vivo, ''Y'' serisi ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Şimdi de ailenin son üyesi Vivo Y27 5G, Geekbench platformunda listelendi. İşte erken sonuçlar
    Oy Ver
    Bütçe telefonu Vivo Y27 5G, lansmandan önce test edildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay Vivo Y35M ve Y78 modellerini piyasaya süren Vivo, şimdi de Vivo Y27 5G adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan cihaz hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Daha önce NCC ve ECC sertifika sitelerinde görüntülenen Vivo Y27 5G, şimdi de Geekbench platformunda test edildi. 

    Vivo Y27 5G test edildi

    Sızıntıya baktığımızda Geekbench platformunda ''V2248'' model numarasıyla listelenen Vivo Y27 5G, 2GHz temel saat hızı ve 2.2GHz arttırılmış saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bu özelliklerin MediaTek Dimensity 6020 platformuna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Sızıntı ayrıca, cihazın 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini de doğruluyor.

    Bütçe telefonu Vivo Y27 5G, lansmandan önce test edildi Tam Boyutta Gör
    Sonuçlara gelirsek Geekbench 6 testlerinde Vivo Y27 5G, tek çekirdekte 595, çoklu çekirdekte ise 1.770 puan alıyor. Bu skorlar, cihazın bir bütçe modeli olacağına işaret ediyor diyebiliriz. Mevcut sızıntılara göre yeni telefon, Vivo Y36 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Bu bağlamda ön tarafta 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,64 inç LCD ekrandan destek alacak Y27 5G, Android 13 işletim sistemi ve 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile kutudan çıkacak. 

    Kamera bölümünde cihazın 50MP birincil ve 2MP yardımcı kameradan oluşan çift kamera sistemine ev sahipliği yapması bekleniyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 16MP özçekim kamerası bulunacak. Vivo V27 5G hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Furkooo85 4 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

    Profil resmi
    ahmet. 4 gün önce

    🤩

    Profil resmi
    Mantarın Başı 6 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir kişiye mesaj gitmiyor turuncu çakar yasak mı ekran kartı ısınma sorunu kulak arkasında şişlik kanser belirtileri cs go mouse ile zıplama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A13
    Samsung Galaxy A13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Victus by HP
    Victus by HP
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız