Bütçe telefonu Vivo Y27 5G, lansmandan önce test edildi: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay Vivo Y35M ve Y78 modellerini piyasaya süren Vivo, şimdi de Vivo Y27 5G adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda yaklaşmakta olan cihaz hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Daha önce NCC ve ECC sertifika sitelerinde görüntülenen Vivo Y27 5G, şimdi de Geekbench platformunda test edildi.

Vivo Y27 5G test edildi

Sızıntıya baktığımızda Geekbench platformunda ''V2248'' model numarasıyla listelenen Vivo Y27 5G, 2GHz temel saat hızı ve 2.2GHz arttırılmış saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bu özelliklerin MediaTek Dimensity 6020 platformuna işaret ettiğini söyleyebiliriz. Sızıntı ayrıca, cihazın 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini de doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara gelirsek Geekbench 6 testlerinde Vivo Y27 5G, tek çekirdekte 595, çoklu çekirdekte ise 1.770 puan alıyor. Bu skorlar, cihazın bir bütçe modeli olacağına işaret ediyor diyebiliriz. Mevcut sızıntılara göre yeni telefon, Vivo Y36 5G'nin yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Bu bağlamda ön tarafta 90Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sunan 6,64 inç LCD ekrandan destek alacak Y27 5G, Android 13 işletim sistemi ve 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000mAh pil ile kutudan çıkacak.

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Kamera bölümünde cihazın 50MP birincil ve 2MP yardımcı kameradan oluşan çift kamera sistemine ev sahipliği yapması bekleniyor. Ön tarafta ise selfie ve görüntülü görüşmeler için 16MP özçekim kamerası bulunacak. Vivo V27 5G hakkında daha fazla detayın önümüzdeki günlerde açıklanacağını düşünüyoruz.

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Bütçe telefonu Vivo Y27 5G, lansmandan önce test edildi