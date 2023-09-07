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    iOS 18 ile gelecek yeni özellikler ortaya çıktı: Siri evrim geçirecek

    iOS 17’nin öncesinde iOS 18 hakkında bilgiler ortaya çıktı. Belirtilenlere göre Apple, iOS 18'de Siri'yi daha akıllı hale getirmek için yapay zeka modellerini kullanmayı planlıyor.
    iOS 18 ile gelecek yeni özellikler ortaya çıktı: Siri değişiyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni iPhone 15 serisini duyurmak üzere 12 Eylül'de 'Wonderlust' etkinliğini düzenleyeceğini açıkladı. Şirket ayrıca tüm duyurular tamamlandıktan sonra iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 ve ek güncellemeleri de yayınlayacak. Şirketin iOS 17'yi 22 Eylül'de genel kullanıma sunmasını bekliyoruz. Ancak, iOS 17'nin resmi olarak yayınlanmasından önce, iOS 18 ile gelecek yeni özellikler ve Siri özelindeki büyük gelişimler ortaya çıktı.

    iOS 18, yapay zeka odaklı olabilir

    iOS 18, oldukça şık bazı özelliklerle önümüzdeki yıl tüm kullanıcılara sunulacak. The Information'a göre şirket, platformun çok çeşitli yönlerine entegre edilecek olan üretken yapay zeka teknolojileri hazırlıyor. Görünüşe göre yapay zeka ana odak olacak. Rapora göre iOS 18, dil modellerinin kullanımıyla Siri'yi çok daha akıllı hale getirecek. Şu anda Siri yalnızca alarm kurma, uygulama açma ve benzeri temel görevler söz konusu olduğunda faydalı oluyor. Çoğunlukla ise kullanılmıyor.

    Aktarılanlara göre iOS 18'deki Siri, birden fazla adım içeren karmaşık komutları anlayabilecek ve bunları otomatikleştirebilecek. Adil olmak gerekirse, iOS 16 ve iOS 17'de zaten bir kullanıcı için özel olarak tasarlanmış görevleri otomatikleştirebilen bir Kısayollar uygulaması var. Ancak, komutları ve eylemleri ayarlama sürecinin tamamı oldukça zahmetli. iOS 18'de, Siri arka planda birden fazla adım gerçekleştirebilir ve sesinizden başka hiçbir şey kullanmadan eylemler veya sonuçlar sunabilir. Örneğin, sanal asistan bir GIF oluşturmak ve bir arkadaşınıza göndermek için birden fazla fotoğrafı birleştirebilecek.

    Apple'ın üretken yapay zeka dil modellerini önümüzdeki yıl iOS 18'e entegre edeceğini belirtiliyor. Şirket bazı işlevleri iPhone 16 serisine ekleyebilir. Bununla birlikte, yeni Siri'nin iOS 18 ile uyumlu tüm cihazlarda mevcut olması da muhtemel. Yeni Siri, Apple'ın Google Asistan'a ve gelecekte Bard ile potansiyel entegrasyonuna cevabı olarak düşünülebilir. Daha önceki haberimizde de Apple’ın yapay zekaya ağırlık verdiğinden bahsetmiştik. Bu bilgiler birbirlerini destekliyor gibi görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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