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    Büyük etkinlik öncesinde PS5 fiyatları sızdırıldı!

    Sony'nin merakla beklenen yeni konsolu çok uygun diyebileceğimiz bir fiyata geliyor. Dijital PS5 sadece 399 Euro'ya satışa sunulacak.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    4,8b
    132
    63
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Büyük etkinlik öncesinde PS5 fiyatları sızdırıldı!
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    Sony'nin büyük PlayStation 5 etkinliğine sadece iki saat kala önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Fransa'nın büyük perakendecilerinden Micromania, PlayStation 5'in fiyatlarını ve ön sipariş tarihlerini sızdırdı. PlayerOne.tv'de yer alan bilgilere göre diskli versiyon 499 Euro, disksiz dijital versiyon ise 399 Euro'dan satışa sunulacak. Ön siparişler yarın (17 Eylül) başlıyor.

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    Sızdırılan bilgiler son günlerdeki genel tahminlerle uyum gösteriyor. Dün Bloomberg analistleri dijital PS5'in 399 dolara satışa sunulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmişti. Ayrıca yine Avrupa'dan İspanyol bir perakendecide de aynı fiyatlara işaret bir sızıntı ortaya çıkmıştı. 

    Sony konsolu zararına satacak, yazılımdan kazanacak

    PS5'in diskli ve dijital versiyonları arasında elbette 100 dolarlık bir maliyet farkı yok. Ancak burada önemli olan nokta, dijital PS5 kullanıcılarının bütün oyun alımlarını PS Store üzerinden yapmak zorunda olması. Bu durum elbette Sony için daha fazla yazılım geliri anlamına gelecek zira PS Store üzerinden yapılan her bir satın alımdan %30'luk pay doğrudan Sony'ye gidiyor (kutulu oyunlarda bu durum geçerli değil). Dolayısıyla Sony donanım tarafında zarar etse dahi yazılım gelirleriyle çok daha fazla kazanç elde etme ihtimali var. 

    TSİ 23.00'da başlayacak olan PS5 etkinliğini aşağıdan izleyebilirsiniz:



    https://www.vg247.com/2020/09/16/ps5-price-release-date-pre-orders-seemingly-leaked-euro-retailers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    justinianuss 1 sa. en beğenilen
    Avrupalıya 399, bize 8000. İşte güçlü Türkiye.
    3 Yanıt Yanıtla +38
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    encuni (mesut karas) 1 sa.
    nerden nereye

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    nerden nereye ...
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    ttfvol (vedat kara) 1 sa.
    %50 gümrük vergisi %20 ötv %18 kdv oh oh pompala reis
    Yanıtla +21
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    Yorumlar (36) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 24 dk.
    beim tahminim
    350 ve 550 !!! gibi olacak diyorum.

    çünkü sürücülü sistemde oyunlar daimi olarak satın alınmış gibi Disk içeriyor.

    diğeri ise online sistem kölesi olacak gibi duruyor !
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    joven 24 dk.
    Ps4 çıktığında özellikle ülkemizde bulmak bir sorundu sanırım ps5 için farklı olacak stok sıkıntısı olmayacak.
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    mtanhu (murat ) 39 dk.
    bu konsola ötv konur mu arkadaş yaa? ne saçmalık, Renault mu Ford mu nedir yani?
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 33 dk. mtanhu
    yaşamak için temel ihtiyaçlar haricinde herşeyde ötv var tuvalet kağıdı - mevye suyu aklına gelen herşeyde hava ve suda yok mesela
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 45 dk.
    Dijital versiyon ne kadar olur acaba tahmini?
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 40 dk. emrhyldrm
    5499 TL series s fiyatına düşemeyeceği için daha ucuz bekleme normalde 6000 TL TR ye özel fiyatı yazdım
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 50 dk. (düzenlendi)
    çok satanlar sıralamasını yapıyorum

    1. series s 4599 TL
    2. ps5 digital 5499 TL
    3. series x 7499 TL
    4. ps5 standart 7499 TL ama TR ye özel 6999 TL olabilir. Xbox ile rekabet için
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    blackzeros 34 dk. bio technolog
    serie s'in donanıma gore fiyati cok yuksek olur boyle olacaksa. 900 lira fark sadece ssd buyuklugu icin bile verilebilir.ssd kapasitesi daha yuksek 825 gb >> 512 gbssd hızı 2,5 kati gpu 2,5 kat daha gucluram 2 kat daha hızlı 1,5-2 kat daha fazla.900 lira az vericem diye series s almak anlamlı degil.
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    onurfredy (onur kuru) 54 dk.
    Series s daha mantikli gibi
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    b0Ni (Barış ) 58 dk. (düzenlendi)
     399€ - 5999 TL (%50 vergi) // 4999 TL (%20 vergi)499€ - 7499 TL (%50 vergi) // 6299 TL (%20 vergi)2-3 gündür aynı fiyatlar sızıyor avrupa'dan, bunlar doğruysa tr fiyatları da aşağı yukarı yazdığım gibi olur.
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    clarq26 (Emre Bayram) 1 sa.
    yurt dısında vize istemeyn ulkeye 1 gunluk ucakla gidip alıp geri donsek

    bilmediğim için soruyorum böle bişi yapabiliriz
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    faithlesszombie (Okan ) 59 dk. clarq26
    Muhtemelen o ülkelerden bu fiyata alamazsın
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    L.Hamilton (Kerem ) 1 sa. (düzenlendi)
    Amazondan baya uyguna gelir burdan alıp geçirmasyon fiyat ödemeye değmez sony TR zaten baş belası bir kurum Allah düşürmesin.
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    Artizt (Mert ) 1 sa.
    Series X'den daha fazla satacak, Series S alt-segment kullanıcıları cezbeder.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 35 dk. Artizt
    Series S en çok satılacak konsol olacaktır. 1080p de çatır çatır en yüksek detaylarda oyun oynatıyor. Herkes de 2k veya 4k monitör - tv yok
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