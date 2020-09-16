Büyük etkinlik öncesinde PS5 fiyatları sızdırıldı!

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Sony'nin büyük PlayStation 5 etkinliğine sadece iki saat kala önemli bir sızıntı ortaya çıktı. Fransa'nın büyük perakendecilerinden Micromania, PlayStation 5'in fiyatlarını ve ön sipariş tarihlerini sızdırdı. PlayerOne.tv'de yer alan bilgilere göre diskli versiyon 499 Euro, disksiz dijital versiyon ise 399 Euro'dan satışa sunulacak. Ön siparişler yarın (17 Eylül) başlıyor.

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Sızdırılan bilgiler son günlerdeki genel tahminlerle uyum gösteriyor. Dün Bloomberg analistleri dijital PS5'in 399 dolara satışa sunulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtmişti. Ayrıca yine Avrupa'dan İspanyol bir perakendecide de aynı fiyatlara işaret bir sızıntı ortaya çıkmıştı.

Sony konsolu zararına satacak, yazılımdan kazanacak

PS5'in diskli ve dijital versiyonları arasında elbette 100 dolarlık bir maliyet farkı yok. Ancak burada önemli olan nokta, dijital PS5 kullanıcılarının bütün oyun alımlarını PS Store üzerinden yapmak zorunda olması. Bu durum elbette Sony için daha fazla yazılım geliri anlamına gelecek zira PS Store üzerinden yapılan her bir satın alımdan %30'luk pay doğrudan Sony'ye gidiyor (kutulu oyunlarda bu durum geçerli değil). Dolayısıyla Sony donanım tarafında zarar etse dahi yazılım gelirleriyle çok daha fazla kazanç elde etme ihtimali var.

TSİ 23.00'da başlayacak olan PS5 etkinliğini aşağıdan izleyebilirsiniz:

https://www.vg247.com/2020/09/16/ps5-price-release-date-pre-orders-seemingly-leaked-euro-retailers/

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