Büyük iddia: GTA 5 yarın Epic Store'da ücretsiz olabilir

Epic Games Store'un yarın ücretsiz vereceği oyun büyük bir merakla bekleniyor. Mağazada geçtiğimiz hafta bir geri sayaç başlamış ve bu hafta büyük bir oyun verileceği yönünde bir heyecan oluşturulmuştu. Yabancı basında ortaya çıkan iddialara göre bu büyük oyun GTA 5 olabilir.

GamePressure'da ortaya atılan söylentinin güvenilir bir kaynağa dayandığı belirtilmiş. Take-Two ve Epic Games arasında önemli bir anlaşmanını yapıldığı ve GTA 5'in bir hafta boyunca ücretsiz dağıtılacağı belirtiliyor. Söylenti doğru çıkarsa Epic Store bugüne kadarki en önemli ücretsiz oyunu vermiş olacak.

GTA 5 artık neredeyse yedi yıllık bir oyun, ancak bu ilerleyen yaşına rağmen şu anda bile her ay satış rekorları kırmaya devam ediyor. Örneğin henüz geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa'da PlayStation Store'un en çok satan oyunu GTA 5 olmuştu. Neredeyse her ay ilk beşte yer almayı başarıyor. Ayrıca Steam'de de her yıl en çok satanlar listesinde yer alıyor.

Tabi bu kadar satan bir oyunun ücretsiz dağıtılması biraz enteresan olabilir. Ancak Rockstar'ın oyundaki kazancını daha çok GTA Online üzerinden elde ettiğini biliyoruz. GTA Online'ın oyuncu havuzunu genişletmek ve buradaki kazançları artırmak amacıyla Epic Store anlaşmasının yapılmış olabileceği belirtiliyor.

GTA 5 ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında konsol için Xbox Game Pass kütüphanesine de katılmıştı. Oyun bu ay itibarıyla Game Pass'ten çıktı. GTA 5'in yerini ise bir başka popüler Rockstar oyunu olan Red Dead Redemption 2 aldı.

Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde kopya satan GTA 5, şu anda tarihin en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor. GTA 5'in önünde birinci sırada Tetris (1984), ikinci sırada ise Minecraft var.

Epic Games Store yarın TSİ 18.00'da yeni ücretsiz oyununu açıklayacak. Bakalım söylenti doğru çıkacak mı.

