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    Büyük iddia: GTA 5 yarın Epic Store'da ücretsiz olabilir

    Yabancı kaynaklarda yer alan bir söylentiye göre GTA 5 yarın Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
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    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    12,1b
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    81
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Büyük iddia: GTA 5 yarın Epic Store'da ücretsiz olabilir

    Epic Games Store'un yarın ücretsiz vereceği oyun büyük bir merakla bekleniyor. Mağazada geçtiğimiz hafta bir geri sayaç başlamış ve bu hafta büyük bir oyun verileceği yönünde bir heyecan oluşturulmuştu. Yabancı basında ortaya çıkan iddialara göre bu büyük oyun GTA 5 olabilir.

    GamePressure'da ortaya atılan söylentinin güvenilir bir kaynağa dayandığı belirtilmiş. Take-Two ve Epic Games arasında önemli bir anlaşmanını yapıldığı ve GTA 5'in bir hafta boyunca ücretsiz dağıtılacağı belirtiliyor. Söylenti doğru çıkarsa Epic Store bugüne kadarki en önemli ücretsiz oyunu vermiş olacak.

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    GTA 5 artık neredeyse yedi yıllık bir oyun, ancak bu ilerleyen yaşına rağmen şu anda bile her ay satış rekorları kırmaya devam ediyor. Örneğin henüz geçtiğimiz Nisan ayında, Avrupa'da PlayStation Store'un en çok satan oyunu GTA 5 olmuştu. Neredeyse her ay ilk beşte yer almayı başarıyor. Ayrıca Steam'de de her yıl en çok satanlar listesinde yer alıyor.

    Tabi bu kadar satan bir oyunun ücretsiz dağıtılması biraz enteresan olabilir. Ancak Rockstar'ın oyundaki kazancını daha çok GTA Online üzerinden elde ettiğini biliyoruz. GTA Online'ın oyuncu havuzunu genişletmek ve buradaki kazançları artırmak amacıyla Epic Store anlaşmasının yapılmış olabileceği belirtiliyor.

    GTA 5 ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında konsol için Xbox Game Pass kütüphanesine de katılmıştı. Oyun bu ay itibarıyla Game Pass'ten çıktı. GTA 5'in yerini ise bir başka popüler Rockstar oyunu olan Red Dead Redemption 2 aldı.

    Dünya genelinde 120 milyonun üzerinde kopya satan GTA 5, şu anda tarihin en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor. GTA 5'in önünde birinci sırada Tetris (1984), ikinci sırada ise Minecraft var.

    Epic Games Store yarın TSİ 18.00'da yeni ücretsiz oyununu açıklayacak. Bakalım söylenti doğru çıkacak mı.



    Kaynakça https://www.gamepressure.com/newsroom/gta-5-for-free-in-epic-games-store/zf1c74 https://www.vg247.com/2020/05/13/gta-5-free/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ruzbey35 (Rüzgar Diyar) 2 gün en beğenilen vedkum
    İnş beleş olur.
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    .V. 2 gün mehmet4428
    Tam nasıl işliyor bilmiyorum ama mantık yürüttüğümüz zaman rockstar beleşe dağıtmıyor sonuçta, epic dağıtıyor. Epic parasını karşıladıktan sonra rockstar ne desin. Şahsen bu işlerle hiç ilgisi olmayan ben acaba olur mu, şimdiden kurayım olmazsa silerim dedim. Adamlar bu şekilde steam'e büyük rakip olacaklar.
    Tam nasıl işliyor bilmiyorum ama mantık yürüttüğümüz zaman rockstar beleşe dağıtmıyor sonuçta, epic dağıtıyor. Epic parasını karşıladıktan sonra rockstar ne d...
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    2 Yanıt Yanıtla +16
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    bahoho (bahadır a) 2 gün .V.
    Kurmanıza gerek yok web sitesi üstünden alabilirsiniz sırf almak için istiyorsanız.
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    turnix (Umut Caglar) 2 gün .V.
    Eockstarın yapabileceği birşey yok diye birşey yok :D Adamlar izin vermeden oyunlarını bedava dağıtamazsın bir şirket olarak.
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    bahoho (bahadır a) 2 gün deoks
    Verdiği oyunların çoğu çok iyi keyifli oyunlardı bence tekrar bakın. Yalan söyleyerek boşuna markayı karalamayın elinize bir şey geçmiyor sonuçta.
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    sekerkazim 1 gün yeni yorumcu
    Olacak derken oldu :)
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    TeknolojiveBililisim (yasin akten) 1 gün
    Çok stratejik, rekabetçi ezici bir hareket hadi işi bilenler 1+ verinde kaçkişiyiz bilelim.Basit anlamda anlayanlar like atmasın lütfen.
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    Aerospace 1 gün
    Epic login bile olmuyor, Red Dead oynayacam banane GTA'dan, login olamıyorum.
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    stdbr 1 gün
    cidden oyunu alıp indirmeye çalışan sığırlara ne kadar küfür edilse az .o oyun artık senin sevgili arkadasım senin o oyun istediğin zaman indirip oynayabilirsin korkma hemen yüklemene gerek yok.
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    burhanerbek57 1 gün yeni yorumcu
    sistem çökmüş ya nasıl indirecez bunu biz
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    Vatov 1 gün
    Şimdi bir sorum var. Epic Games hesabım PSN hesabıma bağlı, 2 farklı Rockstar Hesabımda 2 farklı GTA V var(Biri PC'de kendi başına hesap-hiç bir hesaba(Steam,Epic,PSN) bağlı değil , Biri de PS4'te PSN bağlı), şimdi buradan Epic ile GTA V alırsam yeni bir Rokcstar hesabı oluşturup farklı hesap gibi mi kullanabilirim, yoksa PS4'te PSN'e bağlı hesabı mı aktarır?
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    Gokhandsome (Gökhan Kağan) 1 gün
    21 Mayıs'a kadar Gta 5 ücretsiz, hayırlı olsun
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    ßlackie 1 gün
    Zorla da olsa açabildim. Söylentiler doğru GTA V premium edition bedava şuan.

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    Yoğunluktan sapıtıp Rusça açıldı
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    Nakuğod (Doğu ) 1 gün
    tüm dünya bu anı bekliyormuş
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    12055 kez okundu.
    56 kişi, toplam 61 yorum yazdı.

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