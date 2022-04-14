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    Buz Devri'ndeki sincap Scratt’in vedası

    Sinema tarihinin en çok hasılat yapan animasyon serilerinden birisi haline gelen Buz Devri geliştiricisi Blue Sky şok bir kararla kapatılmıştı. Ekip bir devri sona erdiren videosunu yayınladı.
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    Buz Devri serisinin kahramanı sincap nihayet palamudu yedi

    Bir neslin gönlünde taht kuranBuz Devri animasyon serisinin şüphesiz en sevilen kahramanı bir türlü palamuduna kavuşamayan sincap Scratt olmuştu. Serinin sonuna kadar palamudu ile maceralar yaşayan Scratt bu hafta mutlu sona ulaştı. 

    Sincap Scratt’ten hüzünlü veda

    Buz Devri başta olmak üzere Ferdinand, Angry Birds, Epic gibi pek çok önemli animasyon yapımının sahibi olan Blue Sky stüdyoları, Fox Century ile birlikte Disney çatısı altına girmişti. Ne var ki pandemi döneminde ekonomik kriz yaşayınca geçen yıl kapatılmasına karar verilmişti. 

    Blue Sky ekibi kepenkleri indirirken sevenlerine ve 35 yıllık geçmişe bir saygı olarak kısa bir video yayınladı. Videoda sincap Scratt nihayet peşinde uzaya bile çıktığı palamudu yemeye muvaffak oluyor. Blue Sky ile aslında bir devir de kapanmış oldu. 

    Disney+ platformunda Buz Devri için bir dizi de yayına başladı. Haluk Bilginer, Yekta Kopan ve Ali Poyrazoğlu gibi efsane isimlerin yerine ekonomik tercihler nedeniyle farklı isimlere yer verildiği gündeme gelmişti. 


     

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    A
    ahmet1905_47 6 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 18 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 1 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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