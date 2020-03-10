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    Cadillac Lyriq tanıtımı koronavirüs salgını yüzünden iptal edildi

    General Motors tarafından tanıtılan elektrikli araç platformu üzerine kurulmnuş Cadillac Lyriq, açıklanana göre 2 Nisan'da tanıtılacaktı fakat koronavirüs, bu tanıtımın da iptaline sebep oldu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Cadillac Lyriq tanıtımı koronavirüs salgını yüzünden iptal edildi
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    2 Nisan’da tanıtılacağı açıklanmış olan Cadillac’ın elektrikli SUV modeli Lyriq, yeni yapılan açıklamaya göre tanıtılmayacak. Yeni tanıtımın ne zaman yapılacağına yönelik de herhangi bir bilgi verilmiş değil. 

    General Motors tarafından yakın zamanda tanıtılan elektrikli araç platformu, firmanın altında yer alan üreticiler tarafından önümüzdeki yıllarda kullanılacak. Bu platformun ilk kullanıldığı araç olarak tanıtılması beklenen lüks SUV Lyriq, ne zaman tüketicilere ulaştırılacak bilinmiyor. Cadillac’ın Lyriq ardından Celestiq adında bir de sedan tanıtması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 serisi de koronavirüs nedeniyle gecikebilir"

    Yapılan açıklamalarda birinci önceliğin medya ve katılacak ziyaretçiler olduğunu belirten firma, geleceğe yönelik planlar üzerinde çalıştıklarını yineledi. ABD’de de yayılan koronavirüs vakaları, firmaların çalışma programlarını ve etkinliklerini de artarak daha fazla kısıtlıyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    mczaga 1 hf.
    Tasarımı çok iyi.
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