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    Anlık Bildirim

    Call of Duty 2023 çıkış tarihi ve ilk detayları ortaya çıktı

    Activision’un dev markası Call of Duty, bu yılki sürümünün Modern Warfare evreninde geçen tek başına bütün bir oyun olacağı ve kendi senaryosuna sahip olacağı söyleniyor.
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    Call of Duty 2023 çıkış tarihi ve ilk detayları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son zamanlarda Activision'ın Call of Duty serisinin yeni sürümü hakkında çok fazla kafa karışıklığı gündemde kendisine yer ediniyor. Ancak Activision’a yakın kaynaklara dayandırılan bir habere göre Call of Duty 2023, tam teşekküllü bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

    Daha önceki söylentiler Activision'ın, Modern Warfare 2 için bir “Premium DLC” planladığını ileri sürüyordu. Ancak Insider Gaming’e göre Call of Duty 2023, tek başına bütün bir oyun olacak. Oyun hakkında şimdilik fazla detay yok fakat yeni Call of Duty’nin Modern Warfare evrenine yoğun bir şekilde bağlı olacağı ve Call of Duty Modern Warfare 3 olarak adlandırılabileceği belirtiliyor.

    Call of Duty 2023 beklenen çıkış tarihi

    Ancak oyunla ilgili önemli bir ayrıntı, oyunun Sledgehammer Games tarafından geliştirileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte bu yılki oyunun iki haftalık bir Beta sürümü ve erken erişim kampanyasıyla piyasaya sürüleceği aktarılıyor. Ek olarak Call of Duty 2023’ün eski nesilde de yayınlanacağının doğrulandığının altı çiziliyor. Call of Duty 2023'ün 10 Kasım 2023 tarihinde PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacağı belirtiliyor.

    • Beta hafta sonu 1 (PS4/PS5): 6 Ekim 2023 ve 10 Ekim 2023
    • Beta hafta sonu 2 (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC): 12 Ekim 2023 ve 16 Ekim 2023
    • Erken Erişim (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC): 2 Kasım 2023
    • Tam Sürüm (PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S/PC): 10 Kasım 2023

    Call of Duty markası son zamanlarda daha da büyümüş durumda. Buna Battlefield serisindeki düşün de etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Rakamlar tarafındaysa Call of Duty Modern Warfare II, yalnızca 10 günde 1 milyar dolarlık oyun satış geliri elde etmek de dahil olmak üzere çok sayıda kilometre taşını geride bıraktı. Aynı zamanda Modern Warfare II, franchise tarihindeki en büyük açılışı da yapmıştı.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 17 saat önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 22 saat önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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    vestel televizyonun sesi kendi kendine kısılıyor burundan kan kokusu gelmesi uyduda trt kanalları çıkmıyor starex yakıt tüketimi mga balata

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