Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Call of Duty: Modern Warfare 3’ün Türkiye fiyatı açıklandı: Tüm platformlarda 2000 TL

    Activision’ın Call of Duty serisi yakında yeni bir yapımına kavuşacak. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir fragmanı yayınlanan Modern Warfare 3; Xbox, Playstation ve PC platformlarında ön siparişe açıldı.
    4
    Modern Warfare 3'ün Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan Call of Duty: Modern Warfare III, geçtiğimiz saatlerde Warzone’da düzenlenen bir etkinlikle yeni bir fragmana kavuştu. Activision, yapımın yeni fragmanı ile oyunu tüm platformlarda ön siparişe açtı. Peki Call of Duty’nin yeni yapımı Türkiye’de ne kadar olacak?

    Call of Duty Modern Warfare III 1999TL fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı

    Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Modern Warfare 3; Xbox, Playstation ve PC platformlarında ön siparişe açıldı. ABD’de 70 dolar fiyat etiketine sahip yapımın Türkiye fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten. Modern Warfare 3’ün Cross-Gen (Standart) sürümü Playstation Store, Microsoft Store ve Steam üzerinden 1999 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Birçok kozmetik eklentiye sahip olacak Kasa Sürümü ise 2799 TL olacak.

    Modern Warfare 3'ün Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl çıkış yapan Modern Warfare 2’nin hikayesini devam ettirecek olan yapım, Modern Warfare serisinin ilk zombi moduna sahip yapımı olacak. Ayrıca Modern Warfare 2’de satın alınan tüm kozmetik ürünler doğrudan yeni yapıma aktarılacak. Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım’da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve PC için yayınlanacak. Playstation oyuncularının açık betaya erken erişebileceğini de belirtelim.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    irfano +62 isimsiz55_55 +51 cherami +51 Nf +50 V4LKyR +46 Laptopist +40 DARTH_BLACK +36 bigbooss +33 B-veritas +33 candirli +32
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    25 Kişi Okuyor (9 Üye, 16 Misafir) 6 Masaüstü 19 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1753 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sledgehammer games, call of duty modern warfare 3 ve
    8 etiket daha Call of Duty Modern Warfare III activision blizzard Call of Duty 2023 playstation store microsoft store steam Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    chegg güvenilir mi pizzacı isimleri üçgende merkezler tom ford parfüm erkek yorum seyyar klima yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    VİVO Y16
    VİVO Y16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-57
    Acer Nitro 5 AN515-57
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız