Call of Duty: Modern Warfare 3’ün Türkiye fiyatı açıklandı: Tüm platformlarda 2000 TL

Call of Duty Modern Warfare III 1999TL fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı
Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Modern Warfare 3; Xbox, Playstation ve PC platformlarında ön siparişe açıldı. ABD’de 70 dolar fiyat etiketine sahip yapımın Türkiye fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten. Modern Warfare 3’ün Cross-Gen (Standart) sürümü Playstation Store, Microsoft Store ve Steam üzerinden 1999 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Birçok kozmetik eklentiye sahip olacak Kasa Sürümü ise 2799 TL olacak.
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