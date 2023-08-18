Call of Duty: Modern Warfare 3’ün Türkiye fiyatı açıklandı: Tüm platformlarda 2000 TL

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan Call of Duty: Modern Warfare III, geçtiğimiz saatlerde Warzone’da düzenlenen bir etkinlikle yeni bir fragmana kavuştu. Activision, yapımın yeni fragmanı ile oyunu tüm platformlarda ön siparişe açtı. Peki Call of Duty’nin yeni yapımı Türkiye’de ne kadar olacak?

Call of Duty Modern Warfare 3'ün beklenen fragmanı yayınlandı 17 sa. önce eklendi

Call of Duty Modern Warfare III 1999TL fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Modern Warfare 3; Xbox, Playstation ve PC platformlarında ön siparişe açıldı. ABD’de 70 dolar fiyat etiketine sahip yapımın Türkiye fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten. Modern Warfare 3’ün Cross-Gen (Standart) sürümü Playstation Store, Microsoft Store ve Steam üzerinden 1999 TL fiyat etiketi ile ön siparişe açıldı. Birçok kozmetik eklentiye sahip olacak Kasa Sürümü ise 2799 TL olacak.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl çıkış yapan Modern Warfare 2’nin hikayesini devam ettirecek olan yapım, Modern Warfare serisinin ilk zombi moduna sahip yapımı olacak. Ayrıca Modern Warfare 2’de satın alınan tüm kozmetik ürünler doğrudan yeni yapıma aktarılacak. Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım’da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series ve PC için yayınlanacak. Playstation oyuncularının açık betaya erken erişebileceğini de belirtelim.

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Modern Warfare 3'ün Türkiye fiyatı belli oldu