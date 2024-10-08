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Tam Boyutta Gör Treyarch tarafından neredeyse dört yıldır geliştirilen Call of Duty: Black Ops 6, önümüzdeki haftalarda resmen yayınlanacak ve Call of Duty serisinin en beklenen yapımlarından biri olmayı başarmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, Call of Duty: Black Ops 6'nın çıkış fragmanı paylaşıldı.

Call of Duty: Black Ops 6 çıkış fragmanı paylaşıldı

Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından piyasaya sürülecek ilk ana Call of Duty oyunu olan Black Ops 6, soğuk Savaş'ın sona erdiği bir dönemde geçecek. Paylaşılan fragmanda ise oyuncuların Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na sızan ve kendilerine direnen herkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne ihanetle damgalayan gizli bir güç olan Pantheon'u avlamak için Troy Marshall ve Frank Woods'u takip edeceğini görüyoruz.

Ayrıca Black Ops 6'da diyalog seçimleriniz de önemli olacak. Hikaye oyunca bir yol seçmeniz istenecek bu da nihayetinde hikayenin sonunu etkileyecek. Multiplayer moduna gelirsek, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek.

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Haritalara ek olarak, oyuncuların herhangi bir yöne koşmasına, kaymasına ve dalmasına olanak tanıyan yeni hareket sistemi olacak. Klasik prestij, RC-XD killstreak, tomahawk’lar ve daha fazlasıyla birlikte geri dönecek.

Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, NVIDIA GTX 1650

AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, NVIDIA GTX 1650 İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600 RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 149 GB SSD

149 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770

AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K

AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K RAM: 16 GB

16 GB Depolama Alanı: 149 GB SSD

149 GB SSD İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit

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Call of Duty: Black Ops 6 çıkış fragmanı paylaşıldı