- Call of Duty: Black Ops 6 çıkış fragmanı paylaşıldı
- Minimum Sistem Gereksinimleri
- Önerilen Sistem Gereksinimleri
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Call of Duty: Black Ops 6 çıkış fragmanı paylaşıldı
Microsoft'un Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının ardından piyasaya sürülecek ilk ana Call of Duty oyunu olan Black Ops 6, soğuk Savaş'ın sona erdiği bir dönemde geçecek. Paylaşılan fragmanda ise oyuncuların Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na sızan ve kendilerine direnen herkesi Amerika Birleşik Devletleri'ne ihanetle damgalayan gizli bir güç olan Pantheon'u avlamak için Troy Marshall ve Frank Woods'u takip edeceğini görüyoruz.
Ayrıca Black Ops 6'da diyalog seçimleriniz de önemli olacak. Hikaye oyunca bir yol seçmeniz istenecek bu da nihayetinde hikayenin sonunu etkileyecek. Multiplayer moduna gelirsek, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek.
Haritalara ek olarak, oyuncuların herhangi bir yöne koşmasına, kaymasına ve dalmasına olanak tanıyan yeni hareket sistemi olacak. Klasik prestij, RC-XD killstreak, tomahawk’lar ve daha fazlasıyla birlikte geri dönecek.
Minimum Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GTX 960, NVIDIA GTX 1650
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 ve Intel Core i5-6600
- RAM: 8 GB
- Depolama Alanı: 149 GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GTX 1080 Ti, RTX 3060 / Intel Arc A770
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X ve Intel Core i7-6700K
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 149 GB SSD
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit, Windows 11 64 bit
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.