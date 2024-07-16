Call of Duty: Black Ops 6 açık beta tarihleri ​​açıklandı

Beta'ya erken erişim, Game Pass abonelerine ve ön sipariş verenlere açık olacak
- Erken Erişim: 30 Ağustos - 4 Eylül
- Açık Beta: 6 Eylül - 9 Eylül
Microsoft'un Call of Duty yayıncısı Activision'ı satın almasının ardından bu beta döneminde birkaç önemli değişiklik oldu. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Call of Duty'nin betaları yalnızca PlayStation platformlarına özeldi. Ancak bu kez betaya erken erişim Game Pass abonelerine ve Black Ops 6'yı ön sipariş edenlere de açık olacak.
Aylarca süren söylentilerin ardından ilk kez Mayıs ayında ortaya çıkan Black Ops 6, Treyarch tarafından geliştirilen uzun soluklu serinin son oyunu olacak. Activision, Haziran ayında çok oyunculu, Zombiler ve 1990'larda geçen kampanya hakkında bir dizi ayrıntıyı açıklamıştı.
Black Ops, alt serisindeki diğer oyunlar gibi Black Ops 6 da oyuncuların kime güveneceklerinden ve neyin gerçek olduğundan asla emin olamadıkları paranoyak bir bakış açısına sahip olacak. Call of Duty: Black Ops 6'nın 25 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X|S'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.Kaynakça https://www.callofduty.com/blog/2024/07/call-of-duty-black-ops-6-mp-beta-dates-revealed#:~:text=6%20for%20yourself!-,The%20Multiplayer%20Beta%20begins%20on%20August,Full%20details%20below.&text=Incoming%20Comms%3A%20Black%20Ops%206,begins%2C%20starting%20on%20August%2030! https://www.gamesradar.com/games/call-of-duty/call-of-duty-black-ops-6-beta-dates-revealed-and-for-the-first-time-its-happening-at-the-same-time-on-playstation-xbox-and-pc/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.