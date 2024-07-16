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    Call of Duty: Black Ops 6 açık beta tarihleri ​​açıklandı

    Call of Duty: Black Ops 6'nın resmi beta tarihleri açıklandı. Oyunu ön sipariş edenler için erken erişim 30 Ağustos'ta PlayStation, Xbox ve PC'de aynı anda gerçekleşecek.
    Call of Duty: Black Ops 6 açık beta tarihleri ??açıklandı Tam Boyutta Gör
    Call of Duty: Black Ops 6'nın beta tarihleri ​​resmen doğrulandı. Bu popüler oyunun betası ise ilk kez tüm platformlarda aynı anda erişilebilir olacak. YouTube'daki Call of Duty podcast'inde açıklanan Call of Duty: Black Ops 6 beta sürümü aşağıdaki tarihlerde kullanıma sunulacak.

    Beta'ya erken erişim, Game Pass abonelerine ve ön sipariş verenlere açık olacak

    • Erken Erişim: 30 Ağustos - 4 Eylül
    • Açık Beta: 6 Eylül - 9 Eylül

    Microsoft'un Call of Duty yayıncısı Activision'ı satın almasının ardından bu beta döneminde birkaç önemli değişiklik oldu. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Call of Duty'nin betaları yalnızca PlayStation platformlarına özeldi. Ancak bu kez betaya erken erişim Game Pass abonelerine ve Black Ops 6'yı ön sipariş edenlere de açık olacak.

    Aylarca süren söylentilerin ardından ilk kez Mayıs ayında ortaya çıkan Black Ops 6, Treyarch tarafından geliştirilen uzun soluklu serinin son oyunu olacak. Activision, Haziran ayında çok oyunculu, Zombiler ve 1990'larda geçen kampanya hakkında bir dizi ayrıntıyı açıklamıştı.

    Black Ops, alt serisindeki diğer oyunlar gibi Black Ops 6 da oyuncuların kime güveneceklerinden ve neyin gerçek olduğundan asla emin olamadıkları paranoyak bir bakış açısına sahip olacak. Call of Duty: Black Ops 6'nın 25 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X|S'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Kaynakça https://www.callofduty.com/blog/2024/07/call-of-duty-black-ops-6-mp-beta-dates-revealed#:~:text=6%20for%20yourself!-,The%20Multiplayer%20Beta%20begins%20on%20August,Full%20details%20below.&text=Incoming%20Comms%3A%20Black%20Ops%206,begins%2C%20starting%20on%20August%2030! https://www.gamesradar.com/games/call-of-duty/call-of-duty-black-ops-6-beta-dates-revealed-and-for-the-first-time-its-happening-at-the-same-time-on-playstation-xbox-and-pc/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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