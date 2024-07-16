Tam Boyutta Gör Call of Duty: Black Ops 6'nın beta tarihleri ​​resmen doğrulandı. Bu popüler oyunun betası ise ilk kez tüm platformlarda aynı anda erişilebilir olacak. YouTube'daki Call of Duty podcast'inde açıklanan Call of Duty: Black Ops 6 beta sürümü aşağıdaki tarihlerde kullanıma sunulacak.

Beta'ya erken erişim, Game Pass abonelerine ve ön sipariş verenlere açık olacak

Erken Erişim: 30 Ağustos - 4 Eylül

30 Ağustos - 4 Eylül Açık Beta: 6 Eylül - 9 Eylül

Microsoft'un Call of Duty yayıncısı Activision'ı satın almasının ardından bu beta döneminde birkaç önemli değişiklik oldu. Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Call of Duty'nin betaları yalnızca PlayStation platformlarına özeldi. Ancak bu kez betaya erken erişim Game Pass abonelerine ve Black Ops 6'yı ön sipariş edenlere de açık olacak.

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Aylarca süren söylentilerin ardından ilk kez Mayıs ayında ortaya çıkan Black Ops 6, Treyarch tarafından geliştirilen uzun soluklu serinin son oyunu olacak. Activision, Haziran ayında çok oyunculu, Zombiler ve 1990'larda geçen kampanya hakkında bir dizi ayrıntıyı açıklamıştı.

Black Ops, alt serisindeki diğer oyunlar gibi Black Ops 6 da oyuncuların kime güveneceklerinden ve neyin gerçek olduğundan asla emin olamadıkları paranoyak bir bakış açısına sahip olacak. Call of Duty: Black Ops 6'nın 25 Ekim'de PlayStation 4, PlayStation 5, Windows, Xbox One ve Xbox Series X|S'te piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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Call of Duty: Black Ops 6 açık beta tarihleri ??açıklandı