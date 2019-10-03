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    Call of Duty: Mobile daha şimdiden 20 milyondan fazla indirildi

    Call of Duty: Mobile, Hindistan başta olmak üzere tüm dünyada 20 milyondan fazla indirildi. Uygulama içinde satılan eşyalardan elde edilen gelir ise 2 milyon doları aştı.
    1 hf.
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    Mobil Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Call of Duty: Mobile, başarılı bir giriş yaparak 20 milyon indirme sayısını aşmayı başardı. Oyun, sadece uygulama içi satın alımlardan 2 milyon dolar kazanmayı da başardı. 

    Sensor Tower tarafından paylaşılan bu veriye göre oyunun en çok indirildiği ülke %14 ile Hindistan olurken ABD, %9 ile 9. sırada bulunuyor. Oynaması ve indirmesi ücretsiz olan Call of Duty: Mobile, bilgisayar ve konsol versiyonlarındaki karakterleri ve silahları mobil ortama taşıyor. Oyunun tam versiyonunu yüksek fiyatıyla almaktan çekinen veya daha muhtemeli oyunu iyi oynayacak bir bilgisayara sahip olmayanlar, mobile yöneliyor. 

    Ayrıca Bkz. "Hile yapan Samsung'un cezası belli oldu: Galaxy S4 kullanıcılarına 10 dolar ödeyecek"

    Asıl oyunun yapımcısı Activision her ne kadar COD: Mobile ile ilişkili olsa da oyunun asıl yapımcısı Çinli dev Tencent.



    https://twitter.com/SensorTower/status/1179470970043666438 Yorum Yaz
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    BiqBrav3 1 hf. en beğenilen
    Valla hiç beklenti olamadan indirdim ama baya beğendim.
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    emrhyldrm 1 hf.
    Battle Royal hariç diğer modları oynuyorum. Bence çok güzel olmuş oyun.
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    vlknbircan 1 hf.
    Kasa bmw motor şahin,görsellik var evet ,işlevi gözle görülür şekilde basit akıyor görüntüler,bol süslü,çakma papci olmuş ,beğenmedim,grafikler düzeltilirse bélki iş yapar ama bu seferde telefonlar kaldırmaz bu sebepden dolayı janjanlı boş boş görüntüler yerine papci gibi satabil olsaymış güzel olurmuş ,7 levelden sonra paraşitle atlayıp 10 dk oynadım direk sildim.
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    ezimuse 1 hf.
    Xs de güç tasarrufunda akıcı oynanıyor. Evde oynamak isteyenler tencent'in emülatörü ile pc de aynı şekilde oynayabilirler.
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    dere.beyi 1 hf.
    iphone 6 - 10.3.2 de bile süper çalışıyor
    cod 2 den sonra en çok eğlendiğim oyun oldu valla çok iyi yapmışlar
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    antizero 1 hf.
    Ben kontrollerini begenmedim. Ekranin sol yarisindan kamera acisini ceviremiyorum. Sadece ileri geri sag sol oluyor. Ayrica pubg arayuzu yapmislar ayarlarin icine kadar.
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    psicik96 1 hf.
    normal 5v5 modu zevkli . eğlenerek oynadım . silahlarda ekstra özellik yok . sadece level arttıkça yeni silahlar açıyorsunuz . ilk silah m4 ile oyun sonuna kadar oynarsınız.
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    Galatas4ray 1 hf.
    samsung Note 9 ile oynuyorum oyun optimizasyonu gayet iyi akıcı en yüksek ayarlarda pubg gibi kasmıyor.Battle royale modunda görüntü pek iyi değil ama normal modlarda gayet iyi.
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    ~Lion King~ 1 hf.
    7 plus en son ayarda yağ gibi akıyor.
    Optimizasyonu çok iyi.
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    TITAN 1 hf. ~Lion King~
    bırakta aksın optimizasyonu çok iyi diyorsun zaten en son işlemci
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    BiqBrav3 1 hf. en beğenilen
    Valla hiç beklenti olamadan indirdim ama baya beğendim.
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    İbrahim770 1 hf.
    Müthiş bir rakam ama ne kadar oynatabilecek kendini. Bende denemek için indirdim ama pek de beğenmedim. battle royal modu pubg mobileden çok çok kötü durumda, normal mücadeleler de fena sayılmaz ama tatmin etmedi beni.
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    call of duty mobile, cod mobile ve
    4 etiket daha tencent Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
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