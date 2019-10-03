Call of Duty: Mobile daha şimdiden 20 milyondan fazla indirildi

Call of Duty: Mobile, başarılı bir giriş yaparak 20 milyon indirme sayısını aşmayı başardı. Oyun, sadece uygulama içi satın alımlardan 2 milyon dolar kazanmayı da başardı.

Sensor Tower tarafından paylaşılan bu veriye göre oyunun en çok indirildiği ülke %14 ile Hindistan olurken ABD, %9 ile 9. sırada bulunuyor. Oynaması ve indirmesi ücretsiz olan Call of Duty: Mobile, bilgisayar ve konsol versiyonlarındaki karakterleri ve silahları mobil ortama taşıyor. Oyunun tam versiyonunu yüksek fiyatıyla almaktan çekinen veya daha muhtemeli oyunu iyi oynayacak bir bilgisayara sahip olmayanlar, mobile yöneliyor.

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Asıl oyunun yapımcısı Activision her ne kadar COD: Mobile ile ilişkili olsa da oyunun asıl yapımcısı Çinli dev Tencent.

https://twitter.com/SensorTower/status/1179470970043666438