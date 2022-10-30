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    Anlık Bildirim

    Call of Duty: Modern Warfare II'de çökme sorunları yaşanıyor

    28 Ekim 2022 tarihinde oyuncuların beğenisine sunulan bu yapımın hikâye modu şimdiden oyun dünyasını kasıp kavuruyor. Çok oyunculu sistemde küresel ölçekte bir kriz yaşayan bu oyunda neler oluyor?
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    Call of Duty Modern Warfare II
    Bu yapımın geliştiriciliğini üstlenen Infinity Ward tarafından yapılan bir açıklamada arkadaşları ile "multiplayer" (çok oyunculu) seçeneğinde vakit geçirmek isteyen oyuncuların çökme sorunlarından muzdarip olduğu belirtildi.

    Call of Duty: Modern Warfare 2 neden çöküyor?

    Oyun lobisine davet edilen oyuncuların hesabı askıda kalıyor. Lobiye katılabilenlerin oyun istemcisi ise çalışmayı durduruyor. Bugün itibarıyla bu sorunun çözüldüğünü söyleyen Infinity Ward dün geceden beri yoğun bir şekilde müşterilerinin sorunlarıyla ilgileniyor. Oyuncular ise çökmelerin henüz durmadığını şiddetle savunuyor.

    Çökme problemlerinin neden kaynaklandığını açıklamayan Amerikan video oyun şirketi Call of Duty: Modern Warfare II için bir yama yayımladı ancak yayımlanan ilgili yama bazı oyuncuların bilgisayarında beklenmeyen hataların meydana gelmesine sebep oluyor.

    Söz konusu yeni sürüm bazı hataları da ortadan kaldırdı. Örneğin bu sürümün piyasaya sürülmesinden önce oyuncuların maç sırasında oyunun menüsüne erişememe problemi vardı.

    PlayStation 4'te bir ses sürekliliği sorunu da mevcuttu. Son olarak bildirim sistemini (ping) bir düşman oyuncuyu karşılaşma devam ettiği sürece izlemek için kullanabildiğini fark eden oyuncular yüzünden devre dışı bırakmak zorunda kalan Infinity Ward henüz tam anlamıyla rahatlayabilmiş değil.

    Kaynakça https://www.eurogamer.net/modern-warfare-2s-partied-up-crash-should-be-fixed-later-today https://www.engadget.com/call-of-duty-modern-warfare-ii-171127884.html?src=rss
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