Call of Duty: Modern Warfare 2 disklerinin içinde 72 MB veri var ama oyun yok

Oyunlar artık çoğunlukla dijital ortamlardan alınsa da halen daha bazı oyuncular oyuna fiziksel olarak sahip olmak istiyor. Call of Duty: Modern Warfare II'nin fiziksel kopyaları ise kısa bir süre önce dünya çapında dağıtıma başladı ancak kutulu sürümü almak isteyen oyuncuları bekleyen bir sürpriz bulunuyor: Disklerin içinde oyun yok.

Eğer Call of Duty: Modern Warfare 2’in fiziksel sürümünü alıp PS5 konsolunuza veya kullandığınız platforma takarsanız diskin içerisinde sadece 72 MB verinin olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla oyunu oynamak için 100 GB kadar bir indirme yapmanız gerekiyor. Eurogamer raporlarına göre PS5'te 150 GB'a kadar bir indirme ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumla daha önce de karşılaşmıştık fakat böyle olayları nadiren gördüğümüzü ifade edelim.

Activision, Call of Duty: Modern Warfare II'nin fiziksel kopyalarının oyunu neden içermediği hakkında herhangi bir açıklama yapmadı fakat durumun hayal kırıklığı yarattığı aktarılıyor. Her ne kadar ilk gün yamalarına alışmış olsak da oyunun bir kısmını indirmek ile tamamını indirmek arasında büyük bir fark var. CoD: MW II, 28 Ekim tarihinde PC, PS4, PS5, Xbox Series X / S ve Xbox One için çıkacak. Oyunun Steam’deki fiyatı ise 1.099 TL.

Call of Duty: Modern Warfare 2 disklerinin içinde oyun yok!