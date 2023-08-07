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    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 360 TL değerinde

    Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You 10 Ağustos'tanitibaren Epic Games Store'da ücretsiz olacak.
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    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 360 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, Steam ile rekabet edebilmek adına başlattığı ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Öyle ki 3 Ağustos'ta erişime açılan oyunlar arasında kule savunma ve strateji oyunu Bloons TD 6 ve RPG temalı Loop Hero yer alıyordu. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu. 

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You olacak. Bu oyunlar arasından en dikkat çeken yapımın, simülasyon ve strateji temalı Europa Universalis 4 olduğunu söylemek mümkün. Paradox Interactive tarafından geliştirilen 2013 yılında çıkış yapan Europa Universalis 4, halihazırda 340,00TL fiyatla satılıyor.

    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 360 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store‘un ücretsiz dağıtacağı ikinci oyun Orwell: Keeping an Eye on You içinse, daha çok simülasyon temalı bir indie oyun diyebiliriz. Her iki oyunun toplam değeri ise 360TL.

    Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You, Epic Games Store'da 10 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 17 Ağustos'dan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    Europa Universalis 4

    Orwell: Keeping an Eye on You

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