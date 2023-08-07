Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 360 TL değerinde

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You olacak. Bu oyunlar arasından en dikkat çeken yapımın, simülasyon ve strateji temalı Europa Universalis 4 olduğunu söylemek mümkün. Paradox Interactive tarafından geliştirilen 2013 yılında çıkış yapan Europa Universalis 4, halihazırda 340,00TL fiyatla satılıyor.
Europa Universalis 4 ve Orwell: Keeping an Eye on You, Epic Games Store'da 10 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 17 Ağustos'dan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.
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