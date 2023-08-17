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    Call of Duty: Modern Warfare 3'ün beklenen fragmanı yayınlandı

    Call of Duty Modern Warfare 3'ün oynanış görüntüleri içeren tanıtım videosu yayınlandı. CoD Modern Warfare III fragmanı ile birlikte yeni bilgiler paylaşıldı.   
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    Call of Duty Modern Warfare III fragman Tam Boyutta Gör
    2011’de çıkan Modern Warfare 3’ten farklı bir yapım olacağı söylenen yeni Call of Duty oyunu için beklenen ilk tanıtım videosu yayınlandı. Activision, söz verdiği gibi oyunu duyurmasının ardından çok geçmeden Call of Duty Modern Warfare 3 (2023) oynanış fragmanını paylaştı.

    Şimdiye kadarki en büyük zombi haritası 

    Yeni oyun, Modern Warfare 2’yi takip eden ve geliştirici ekibin oyuncu kararlarını daha önce hiç olmadığı kadar güçlendiren bir yenilik olarak tanımladığı “açık mücadele” adında yeni bir görev türü sunan tek oyunculu hikaye içerecek.

    Oyuncular farklı oyun stilleri seçebilecek. Görevlerde de değişiklikler söz konusu. Ayrıca zombi modu bugüne kadarki en büyük haritayı içerecek. Oyuncular ilk kez diğer mangalarla takım kurup devasa zombi ordusuna karşı hayatta kalma mücadelesi verecek. Terminal ve Highrise gibi klasik haritalar yeni modlar ve oynanış özellikleriyle modernize edilmiş şekilde karşımıza çıkacak.

    Yeni oyun modları

    Call of Duty Modern Warfare III (2023), Modern Warfare serisinin hem ikonik kahramanları hem de kötü karakterlerini bir araya getiriyor. Oyuncular karakterlere daha yakınlaşabilecek, hikayelerinin derinliklerine inebilecek, kesintisiz bir deneyim yaşayacak. Multiplayer modda 16 harita ve “hardpoint", “kill confirmed” gibi modların yanı sıra acımasız adında yeni 3v3v3 modu yer alacak.

    Önceki oyundan silahlar aktarılacak

    Oyuncular, Modern Warfare II’de kilidini açtıkları veya kullandıkları tüm silahları yeni oyuna aktarabilecek. Seride ilk kez önceki Modern Warfare oyunundan birçok içerik aktarılacak.

    Call of Duty Modern Warfare III ne zaman çıkacak?

    Call of Duty Modern Warfare III çıkış tarihi 10 Kasım olarak işaretlendi. Oyun, PlayStation, Xbox ve PC (Steam ve Battle.net) platformlarına çıkış yapacak.

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    Rhodope Thrax 2 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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