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    Call of Duty: Modern Warfare II rekorlara doymuyor: 2022'nin en çok satan oyunu oldu

    Call of Duty: Modern Warfare II, yalnızca bir ayda ABD pazarının en çok satan oyunu oldu. Yılın en büyük açılışını yapan oyun, rekor gelirlere ulaşmaya devam ediyor. 
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    Call of Duty: Modern Warfare II, 2022'nin en çok satan oyunu oldu Tam Boyutta Gör
    Activision tarafından geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülen Call of Duty Modern Warfare II, satışa sunulmasından yalnızca bir ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın en çok satan oyunu oldu. Yeni yapım, rekor kazanç sağlama yolunda ilerlemeye devam ediyor.

    Call of Duty Modern Warfare II, 2022'de en çok satan oyun oldu

    Bugün yeni bir paylaşımda bulunan NPD Group Yönetici Direktörü Mat Piscatella, ''Modern Warfare II, dolar satışlarında ayın en çok satan oyunu olmayı tekrarlarken, aynı zamanda bugüne kadar 2022'nin en çok satan oyunu oldu.''' açıklamasında bulundu. Kasım ayı listelerinde Call of Duty'yi takip eden diğer yapımlar ise sırasıyla God of War: Ragnarok, Pokémon Scarlet/Violet ve Sonic Frontiers.

    Bildirilenlere göre Modern Warfare II, sadece 10 gün içinde toplam oyun satış gelirlerinde 1 milyar doları geride bırakırken, Activision'un toplam yıllık gelirlerinin 9 milyar doları aşması bekleniyor. Bu rakamlara oyun içi satın alımlar da eklendiğinde şirketin rekor gelirlere imza attığını söyleyebiliriz. 

    Ayrıca Mat Piscatella, ABD pazarında PlayStation 5 konsol kullanılabilirliğinin önemli ölçüde arttığını ve tüketiciler tarafından video oyunlarına yapılan harcamanın 2022 yılında 6,3 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Bu rakamlar geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla yüzde 3'lük bir artışı temsil ederken, yılbaşından bu yana gerçekleştirilen harcamalar yüzde 6 düşüşle toplam 48,9 milyar dolara ulaştı. 

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