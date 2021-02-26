Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor

    Activision, tam bir Call of Duty deneyiminin artık 500 GB'lık standart PS4'lere sığmayabileceğini kabul etti.
    26 Şubat 2021, 18:30 (Güncellendi, 9 sa.)
    2,3b
    1
    7
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor
    Tam Boyutta Gör

    Activision, Call of Duty oyunlarının depolama problemlerine bir türlü çözüm bulamıyor. Şirket şimdi de tam bir Call of Duty deneyimi için (Modern Warfare+Warzone+Cold War) 500 GB'lık standart PS4'lerin yeterli olmayabileceğini itiraf etti.

    Call of Duty Black Ops Cold War ve Call of Duty Warzone için dün Sezon 2 güncellemesi yayınlandı. Güncellemelerin toplamı yaklaşık 30GB boyutunda ancak ilginç bir şekilde PS4'ünüzde 107GB boş alanınız yoksa oyun güncellemeyi yüklemenize izin vermiyor. 500GB'lık standart PS4'te 407GB'lık kullanım alanı bulunduğunu düşünürsek 3 oyun için toplam 300 GB'lık bir alanınız kalıyor.

    Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor
    Tam Boyutta Gör

    Depolama alanında problem yaşıyorsanız Activision size oyundaki oynamadığınız bazı modları silmenizi öneriyor (hikaye modu, arcade modu gibi).

    Bu durum elbette sadece 500GB'lık PS4 için geçerli. Sony 2017 yılından bu yana PS5'leri en az 1TB'lık depolama alanlarıyla piyasaya sürüyordu. Ancak diğer taraftan yeni nesil PS5 konsolundaki 825GB'lık depolama alanı da gelecek için biraz kaygılandırmıyor değil. PS5'lerde sadece 667GB kullanım alanı bulunuyor ve şu an için SSD alanını artırmak da mümkün değil.



    https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-25-activision-warns-a-standard-500gb-ps4-may-no-longer-fit-call-of-duty-warzone-black-ops-cold-war-and-modern-warfare Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Atak Faz-2 helikopterin ilk teslimatı yapıldı

    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    B Batuhangover01 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok gereksiz boyutlara ulaşıyor bazı oyunlar. Oyun boyutu sıkıştırma çalışmalarına bütçe ayırmak istemediklerini düşünüyorum. Çünkü sıkıştıran sıkıştırıyor bu işin bahanesi yok.
    Çok gereksiz boyutlara ulaşıyor bazı oyunlar. Oyun boyutu sıkıştırma çalışmalarına bütçe ayırmak istemediklerini düşünüyorum. Çünkü sıkıştıran sıkıştırıyor bu i...
    Devamını Gör
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonlar bile 1 tb olmuş konsollarda hala 1tb aşamadı
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu aslında Activision'ın beceriksizliği ya da umursamazlığı. Bi zahmet hafızada optimizasyon yapın, sıkıştırma yapın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu oyunu sırf boyutun yüzünden oynamayan/oynayamayan onlarca kişi tanıyorum. Aynı paketin içinden full oyunun geliyor olma zırvası kadar saçma bir şey yok. yap şunu max 50-60gb en az 2 kat artar oynayan sayısı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mustafacoban (mustafa coban) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    millet 1.5gb pubg mobile oynuyor siz 30gb güncelleme diyorsunuz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 tb konsol mu olur ya en az 2 olmalı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Batuhangover01 9 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok gereksiz boyutlara ulaşıyor bazı oyunlar. Oyun boyutu sıkıştırma çalışmalarına bütçe ayırmak istemediklerini düşünüyorum. Çünkü sıkıştıran sıkıştırıyor bu işin bahanesi yok.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefonlar bile 1 tb olmuş konsollarda hala 1tb aşamadı
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    G GryAsl (Gry Asl) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) Galatas4ray
    Buradaki sorun konsolların düşük hafıza ile gelmesi değil, Activision oyunlarının bütün grafiklerinin kaplamalardan gelmesi (Cod MW 2020 de diğer cod oyunlarına göre çok daha detaylı meshler ya da çok daha kaliteli efektler yok ama çok daha detaylı ve yüksek çözünürlüklü kaplamalar var bu yüzden grafikleri çok iyi görünüyor). Tabi sadece bu değil, Activision dosyaları sıkıştırmak için gram çaba harcamıyor olması. Sürekli güncelleme getirdiklerinden olsa gerek sıkıştırmaya para ya da zaman harcamak istemiyorlar her defasında
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Netflix duyurdu: Terminator animesi geliyor 5 sa. Bulmaca oyunu Lyxo mobil cihazlar için yayınlandı 6 sa. Mortal Kombat filminin yaş sınırlı fragmanı tüm zamanların en çok izlenen yaş sınırlı fragmanı oldu 6 sa. Volkswagen, Golf GTI'ın 45. yaşını özel bir versiyonla kutluyor: Golf GTI Clubsport 45 6 sa. Netflix'in yüksek bütçeli yeni fantastik dizisi Shadow and Bone'dan fragman geldi 7 sa. Monster Hunter Rise'ın PC versiyonu resmileşti: İşte çıkış tarihi 7 sa. Apple artık Fransa'da, iPhone ve MacBook'ların tamir edilebilirlik derecelerini belirtiyor 8 sa. Haftalık Film Önerisi 15: The Trial of the Chicago 7 8 sa. Cherry MX Speed'den hızlı, PBT Puding başlıklı “Gamakay MK61 incelemesi” 8 sa. Facebook’un e-posta sızıntılarında YPG sayfasını kapatma tereddüdü ortaya çıktı 8 sa. Bill Gates açıkladı: Android'i tercih ediyorum, Bitcoin ilgi alanımda değil 9 sa. Star Wars: Squadrons, EA Play kütüphanesine ekleniyor 9 sa. Huawei kendi programlama dilini geliştiriyor 10 sa. Amazon, Hindistan'da Mahindra'nın üç tekerlekli elektrikli araçlarıyla dağıtım yapacak 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor Sonraki Belkin’den AirPlay 2 uyumlu ses adaptörü geliyor 11 sa. Mobil için iki farklı Final Fantasy VII oyunu duyuruldu: Birisi battle royale türünde 12 sa. Xiaomi Mi Pad 5'in canlı görüntüsü sızdı: İşte özellikleri ve beklenen fiyatı 12 sa. Redmi yeni dizüstü bilgisayarlarını tanıttı: RedmiBook Pro 14 ve 15 12 sa. PS5 sahipleri bu yazdan itibaren konsolun dahili hafızasını yükseltebilecek 12 sa. PS Plus Mart 2021 oyunları açıklandı 13 sa. Türkiye'de üretilecek Hyundai Bayon'un tanıtılacağı tarih belli oldu 13 sa. Boeing 777’lerde yaşanan motor arızası olaylarına bir yenisi daha eklendi 13 sa. Kripto para piyasası 400 milyar dolar küçüldü: Bitcoin %10 düştü 14 sa. Çin'de 4500 dolarlık elektrikli aracın satışları Tesla'yı ikiye katladı 15 sa. Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor 15 sa. Mart ayında Netflix'e eklenecek özel yapımlar açıklandı 15 sa. Redmi AirDots 3 iddialı özelliklerle geliyor 15 sa. Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti 15 sa. Snapdragon 895 ile gelecek olan ilk akıllı telefon belli oldu 16 sa. Samsung Galaxy Tab S7 Lite'ın bazı özellikleri detaylandı 16 sa. Huawei, yaptırımları hafifletmek için yeni ABD başkanı ile görüşme çağrısı yaptı 17 sa. Ubisoft oyunu The Division'dan uyarlanan Jake Gyllenhaal başrollü Netflix filminin yönetmeni belli oldu 17 sa. Samsung Galaxy A32 4G tanıtıldı: 90 Hz ekrana sahip ilk A serisi akıllı telefon 18 sa. Twitter ücretli abonelikleri başlatıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız