Call of Duty oyunları artık 500GB'lık PS4'e sığmıyor

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Activision, Call of Duty oyunlarının depolama problemlerine bir türlü çözüm bulamıyor. Şirket şimdi de tam bir Call of Duty deneyimi için (Modern Warfare+Warzone+Cold War) 500 GB'lık standart PS4'lerin yeterli olmayabileceğini itiraf etti.

Call of Duty Black Ops Cold War ve Call of Duty Warzone için dün Sezon 2 güncellemesi yayınlandı. Güncellemelerin toplamı yaklaşık 30GB boyutunda ancak ilginç bir şekilde PS4'ünüzde 107GB boş alanınız yoksa oyun güncellemeyi yüklemenize izin vermiyor. 500GB'lık standart PS4'te 407GB'lık kullanım alanı bulunduğunu düşünürsek 3 oyun için toplam 300 GB'lık bir alanınız kalıyor.

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Depolama alanında problem yaşıyorsanız Activision size oyundaki oynamadığınız bazı modları silmenizi öneriyor (hikaye modu, arcade modu gibi).

Bu durum elbette sadece 500GB'lık PS4 için geçerli. Sony 2017 yılından bu yana PS5'leri en az 1TB'lık depolama alanlarıyla piyasaya sürüyordu. Ancak diğer taraftan yeni nesil PS5 konsolundaki 825GB'lık depolama alanı da gelecek için biraz kaygılandırmıyor değil. PS5'lerde sadece 667GB kullanım alanı bulunuyor ve şu an için SSD alanını artırmak da mümkün değil.

https://www.eurogamer.net/articles/2021-02-25-activision-warns-a-standard-500gb-ps4-may-no-longer-fit-call-of-duty-warzone-black-ops-cold-war-and-modern-warfare

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