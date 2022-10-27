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    Xbox ürünleri için zam sinyali

    Küresel ekonomik krizin teknoloji devlerini de etkilemeye başlaması zamları beraberinde getirdi. Microsoft Xbox maliyet artışlarına daha fazla dayanamayacak gibi görünüyor. 
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    Sony’nin PlayStation 5 fiyatlarına yaptığı zam sonrasında oyuncuları rahatlatan ve bir artış düşünmediğini belirten Microsoft Xbox cephesi sıkıntılı. Global ekonomik kriz nedeniyle artan maliyetler bölümü kara kara düşündürüyor.

    Xbox ürünlerine ne zaman zam gelecek?

    Bir röportajda firmanın önemli ismi Phil Spencer, gelecekte belirli ürünlerde fiyat artışı yapmak zorunda kalacaklarını ancak şu an için tatil dönemini herhangi bir zam olmadan geçirmenin çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.

    Yani net bir dille olmasa da dolaylı olarak Xbox ürünlerine zamların kapıda olduğunu vurgulamış oldu. En azından yıl sonuna kadar bir artışın olmayacağı anlaşılıyor ancak 2023 yılı ile birlikte bir zam furyası başlayacak gibi. Henüz konsollar mı yoksa Xbox Game Pass mı zamlanacak belli değil ancak pek çok kaynak global ekonomi bu şekilde devam ederse ikisinin de gelecek yıl içerisinde fiyatlarında artış göreceğimizi düşünüyor.

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