Call of Duty: Warzone Mobile çıkış tarihi belli oldu

Call of Duty Warzone mobile ne zaman çıkacak?
Apple App Store’da listelenen detaylara göre, CoD Warzone Mobile, 15 Mayıs 2023’ten itibaren dünya genelinde indirilebilecek. Oyunun çıkış yapmasıyla birlikte ikonik harita Verdansk’ın geri döneceği söyleniyor.
120 oyunculu battle royale oyun
Oyun, iPhone XS’den iPhone 14 serisine kadar tüm modellere indirilebilecek. iPad tarafında, en az iPadOS 15 yüklü veya A12 Bionic çipli iPad’lere yüklenebilecek. Oyunun boyutu 529 MB ancak oyunun çıkışına yakın değişecektir. Oyun, battle royale oyunların klasik hayatta kalan son oyuncu/takım formatını izleyecek ancak tek maçta 120 oyuncu olacak.
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