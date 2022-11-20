Call of Duty: Warzone Mobile çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Call of Duty Warzone mobile oyunu yaklaşık iki ay önce Android kullanıcıları için yayınlanmıştı. Oyun, 17 Kasım’da App Store’da ön kayda açıldı. PC ve konsollarda oynanabilir olan battle royale oyununu yansıtan bir oynanış deneyimine sahip olacağı söylenen CoD Warzone mobile, Google Play Store’da şimdiden 25 milyondan fazla oyuncu tarafından indirildi.

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Call of Duty Warzone mobile ne zaman çıkacak?

Apple App Store’da listelenen detaylara göre, CoD Warzone Mobile, 15 Mayıs 2023’ten itibaren dünya genelinde indirilebilecek. Oyunun çıkış yapmasıyla birlikte ikonik harita Verdansk’ın geri döneceği söyleniyor.

120 oyunculu battle royale oyun

Oyun, iPhone XS’den iPhone 14 serisine kadar tüm modellere indirilebilecek. iPad tarafında, en az iPadOS 15 yüklü veya A12 Bionic çipli iPad’lere yüklenebilecek. Oyunun boyutu 529 MB ancak oyunun çıkışına yakın değişecektir. Oyun, battle royale oyunların klasik hayatta kalan son oyuncu/takım formatını izleyecek ancak tek maçta 120 oyuncu olacak.

Call of Duty®: Warzone™ Mobile Games Ücretsiz 531,1 MB

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