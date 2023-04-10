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    Candy Crush, Microsoft için büyük hedef olmaya devam ediyor

    Activision Blizzard bünyesinde bulunan King’in mobil oyun markası Candy Crush, Microsoft için büyük hedef olmaya devam ediyor. Oyunun aylık aktif kullanıcı sayısı Xbox için değerli olarak görülüyor.
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    Candy Crush, Microsoft için büyük hedef olmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının arkasında birden fazla motivasyon var. Microsoft, oyun endüstrisinde büyümek isterken bunu her alana yaymak istiyor. Dolayısıyla Activision Blizzard’ın sahip olduğu markaların çeşitliliği oldukça cazip konumda. Activision Blizzard bünyesinde bulunan King’in rekorlar kıran mobil oyunu Candy Crush, Microsoft için ulaşılması gereken bir hedef olarak görülüyor.

    Candy Crush, Microsoft’un iştahını kabartıyor

    Candy Crush genel müdürü Todd Green yaptığı açıklamada oynaması ücretsiz olan Candy Crush’ın 3 milyardan fazla indirildiğini duyurdu. King'in 2022 yılının 4. çeyreğinde elde ettiği 233 milyon aylık aktif kullanıcı ve King'in son 7 yılda (2016 - 2022 arası) elde ettiği 5,5 milyar dolarlık gelir Microsoft’un iştahını kabartmaya yeter seviyede.

    Candy Crush, Microsoft için büyük hedef olmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla Microsoft'un Activision Blizzard King'i 68,7 milyar dolara satın alma teklifini değerlendirirken bu tür ölçütleri akılda tutmak gerekiyor. Microsoft'un sadece King'i bünyesine katarak Xbox markasına dahil edeceği aktif oyuncu sayısı Xbox’un mevcut aylık aktif oyuncu sayısının neredeyse iki katı. King'in dahil edilmesiyle Xbox'ın konsollar, bilgisayarlar ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm platformlardaki aylık aktif kullanıcı sayısı 353 milyona yükselebilir.

    Candy Crush, Microsoft için büyük hedef olmaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Todd Green, King'in Microsoft'a katılma olasılığı konusunda heyecanlı olduğunu söylüyor: "Microsoft, anlaşmanın önemli bir parçasının mobil alana yayılma kabiliyetleri olduğunu söyledi. Şimdilik iki ayrı şirket olarak faaliyet göstermeye devam etsek de King'in bu potansiyel geleceğin bir parçası olabileceği için heyecanlıyız." Bu arada Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alma teklifi düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmış değil. Yasal görüşmeler AB, İngiltere ve ABD kurumlarıyla devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    dişi kedi mi erkek kedi mi motor hava tahliye hortumundan yağ gelmesi android telefondan bazı sitelere giremiyorum kuzuların sessizliği anlamadım bir kadın mesajlara cevap vermiyorsa

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