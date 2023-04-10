Candy Crush, Microsoft için büyük hedef olmaya devam ediyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının arkasında birden fazla motivasyon var. Microsoft, oyun endüstrisinde büyümek isterken bunu her alana yaymak istiyor. Dolayısıyla Activision Blizzard’ın sahip olduğu markaların çeşitliliği oldukça cazip konumda. Activision Blizzard bünyesinde bulunan King’in rekorlar kıran mobil oyunu Candy Crush, Microsoft için ulaşılması gereken bir hedef olarak görülüyor.

Candy Crush, Microsoft’un iştahını kabartıyor

Candy Crush genel müdürü Todd Green yaptığı açıklamada oynaması ücretsiz olan Candy Crush’ın 3 milyardan fazla indirildiğini duyurdu. King'in 2022 yılının 4. çeyreğinde elde ettiği 233 milyon aylık aktif kullanıcı ve King'in son 7 yılda (2016 - 2022 arası) elde ettiği 5,5 milyar dolarlık gelir Microsoft’un iştahını kabartmaya yeter seviyede.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla Microsoft'un Activision Blizzard King'i 68,7 milyar dolara satın alma teklifini değerlendirirken bu tür ölçütleri akılda tutmak gerekiyor. Microsoft'un sadece King'i bünyesine katarak Xbox markasına dahil edeceği aktif oyuncu sayısı Xbox’un mevcut aylık aktif oyuncu sayısının neredeyse iki katı. King'in dahil edilmesiyle Xbox'ın konsollar, bilgisayarlar ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm platformlardaki aylık aktif kullanıcı sayısı 353 milyona yükselebilir.

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Tam Boyutta Gör Todd Green, King'in Microsoft'a katılma olasılığı konusunda heyecanlı olduğunu söylüyor: "Microsoft, anlaşmanın önemli bir parçasının mobil alana yayılma kabiliyetleri olduğunu söyledi. Şimdilik iki ayrı şirket olarak faaliyet göstermeye devam etsek de King'in bu potansiyel geleceğin bir parçası olabileceği için heyecanlıyız." Bu arada Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın alma teklifi düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmış değil. Yasal görüşmeler AB, İngiltere ve ABD kurumlarıyla devam ediyor ve önümüzdeki haftalarda nihai kararın verilmesi bekleniyor.

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Candy Crush, Microsoft için büyük hedef olmaya devam ediyor