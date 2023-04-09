Microsoft, Xbox konsollarında emülatör çalıştırılmasını engelliyor

Tam Boyutta Gör Uygun fiyata başarılı yeni nesil deneyimi sunan Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları aynı zamanda çağımızın en uygun fiyatlı emülasyon cihazları olarak da biliniyordu. Herhangi bir yazılım veya donanım hilesi olmadan emülatör yazılımlarına izin veren Microsoft, maalesef fikrini değiştirdi.

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Gamecube ve PS2 oyunlarınızı artık Xbox konsolunuzda çalıştıramayacaksınız

Microsoft Store üzerinden emülatör indirilmesine izin veren Microsoft, Xbox konsollarını başarılı emülasyon istasyonları haline getirmişti. Ancak firmanın son kararı ile Xbox One ve Xbox Series konsolları artık Gamecube, PS2 ve PSP gibi konsollarının emülatörlerini kolayca çalıştıramayacak. Bundan sonra bu uygulamaları kullanmak isteyen, cihazlarında geliştirici modunu açması gerekecek.

Microsoft konu ile ilgili detaylı bir açıklama bulunmadı ancak Microsoft Azure Geliştiricisi Akyanna McKenna, konunun Nintendo ile yaşanabilecek yasal problemler olduğunu belirtti. Emülatörler yasal olsa da oyunların korsan olarak indirilme ihtimali Microsoft’u korkutmuşa benziyor. Ayrıca McKenna, emülatör uygulamalarının konsolların güvenliğini de tehlikeye atabileceğini belirtti. Görünüşe göre geçtiğimiz haftalarda yaşanan Microsoft ve Nintendo anlaşması, gizli maddeler içermiş olabilir. Artık Xbox Series konsollarınızda Gamecube ve Playstation kütüphanenize ulaşmanız oldukça zor olacak.

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