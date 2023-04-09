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    Microsoft, Xbox konsollarında emülatör çalıştırılmasını engelliyor

    Xbox konsollarında emülatör yazılımlarına izin vermesi ile dikkat çeken Microsoft, yıllar sonra bu izni kaldırıyor. Artık Xbox Series konsollarında emülatör yazılımları çalıştırmak zor olacak.
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    Artık Xbox konsolları emülasyon istasyonuna dönüştürülemeyecek Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyata başarılı yeni nesil deneyimi sunan Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları aynı zamanda çağımızın en uygun fiyatlı emülasyon cihazları olarak da biliniyordu. Herhangi bir yazılım veya donanım hilesi olmadan emülatör yazılımlarına izin veren Microsoft, maalesef fikrini değiştirdi.

    Gamecube ve PS2 oyunlarınızı artık Xbox konsolunuzda çalıştıramayacaksınız

    Microsoft Store üzerinden emülatör indirilmesine izin veren Microsoft, Xbox konsollarını başarılı emülasyon istasyonları haline getirmişti. Ancak firmanın son kararı ile Xbox One ve Xbox Series konsolları artık Gamecube, PS2 ve PSP gibi konsollarının emülatörlerini kolayca çalıştıramayacak. Bundan sonra bu uygulamaları kullanmak isteyen, cihazlarında geliştirici modunu açması gerekecek.

    Microsoft konu ile ilgili detaylı bir açıklama bulunmadı ancak Microsoft Azure Geliştiricisi Akyanna McKenna, konunun Nintendo ile yaşanabilecek yasal problemler olduğunu belirtti. Emülatörler yasal olsa da oyunların korsan olarak indirilme ihtimali Microsoft’u korkutmuşa benziyor. Ayrıca McKenna, emülatör uygulamalarının konsolların güvenliğini de tehlikeye atabileceğini belirtti. Görünüşe göre geçtiğimiz haftalarda yaşanan Microsoft ve Nintendo anlaşması, gizli maddeler içermiş olabilir. Artık Xbox Series konsollarınızda Gamecube ve Playstation kütüphanenize ulaşmanız oldukça zor olacak.

    Kaynakça https://www.frandroid.com/marques/microsoft/1036047_xbox-series-x-s-la-machine-ideale-pour-le-retrogaming-on-a-teste-retroarch-et-les-emulateurs https://wccftech.com/microsoft-cracks-down-on-xbox-series-emulation-in-retail-mode-causing-uproar-from-preservationists/
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 21 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 22 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    Forumdan Konular

    gelen mesajı bilerek okumamak dizel araba 3000 devirden sonra gaz yemiyor samuray sport güvenilir mi depakin kullananların yorumları telefondan sim kartı çıkarınca ne olur

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