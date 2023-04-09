Microsoft, Xbox konsollarında emülatör çalıştırılmasını engelliyor

Gamecube ve PS2 oyunlarınızı artık Xbox konsolunuzda çalıştıramayacaksınız
Microsoft Store üzerinden emülatör indirilmesine izin veren Microsoft, Xbox konsollarını başarılı emülasyon istasyonları haline getirmişti. Ancak firmanın son kararı ile Xbox One ve Xbox Series konsolları artık Gamecube, PS2 ve PSP gibi konsollarının emülatörlerini kolayca çalıştıramayacak. Bundan sonra bu uygulamaları kullanmak isteyen, cihazlarında geliştirici modunu açması gerekecek.
Microsoft konu ile ilgili detaylı bir açıklama bulunmadı ancak Microsoft Azure Geliştiricisi Akyanna McKenna, konunun Nintendo ile yaşanabilecek yasal problemler olduğunu belirtti. Emülatörler yasal olsa da oyunların korsan olarak indirilme ihtimali Microsoft’u korkutmuşa benziyor. Ayrıca McKenna, emülatör uygulamalarının konsolların güvenliğini de tehlikeye atabileceğini belirtti. Görünüşe göre geçtiğimiz haftalarda yaşanan Microsoft ve Nintendo anlaşması, gizli maddeler içermiş olabilir. Artık Xbox Series konsollarınızda Gamecube ve Playstation kütüphanenize ulaşmanız oldukça zor olacak.Kaynakça https://www.frandroid.com/marques/microsoft/1036047_xbox-series-x-s-la-machine-ideale-pour-le-retrogaming-on-a-teste-retroarch-et-les-emulateurs https://wccftech.com/microsoft-cracks-down-on-xbox-series-emulation-in-retail-mode-causing-uproar-from-preservationists/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı