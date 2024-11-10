Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanı yayınlandı

Captain America ve Red Hulk karşı karşıya
Marvel, Disney’in Brezilya’da düzenlenen D23 etkinliğinde Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanını yayınladı. Casus gerilim elementlerine ve karanlık bir atmosfere sahip olan fragmanda Captain America ve Red Hulk karşı karşıya geliyor.
Hikaye, büyük ölçüde gizemini korusa da fragmanda Amerikan Başkanı Thaddeus Ross’a suikast girişimi olduğunu görüyoruz. Bunu araştırmak üzere görevlendirilen Sam Wilson, beklemediği birçok durumla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca fragman, yeni Falcon karakterini de gözler önüne seriyor. Sam Wilson’ı Amerikan Başkanı ve yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıya getirecek olan Captain America: Brave New World, 14 Şubat 2025’te vizyona girecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über