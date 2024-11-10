Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrası Captain America unvanını Sam Wilson’a devreden Steve Rogers, Marvel Sinematik Evreni’ne veda etmişti. Sam’in Falcon & The Winter Soldier ile başlayan kahramanlık macerası, Captain America: Brave New World ile devam edecek.

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Captain America ve Red Hulk karşı karşıya

Marvel, Disney’in Brezilya’da düzenlenen D23 etkinliğinde Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanını yayınladı. Casus gerilim elementlerine ve karanlık bir atmosfere sahip olan fragmanda Captain America ve Red Hulk karşı karşıya geliyor.

Hikaye, büyük ölçüde gizemini korusa da fragmanda Amerikan Başkanı Thaddeus Ross’a suikast girişimi olduğunu görüyoruz. Bunu araştırmak üzere görevlendirilen Sam Wilson, beklemediği birçok durumla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca fragman, yeni Falcon karakterini de gözler önüne seriyor. Sam Wilson’ı Amerikan Başkanı ve yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıya getirecek olan Captain America: Brave New World, 14 Şubat 2025’te vizyona girecek.



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Captain America Brave New World filminin yeni fragmanı çıktı