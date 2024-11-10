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    Anlık Bildirim

    Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanı yayınlandı

    Geçtiğimiz yıllarda Captain America unvanını devralan Sam Wilson, yakında ilk filmine kavuşacak. Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanı D23 etkinliğinde yayınlandı.
    Captain America: Brave New World Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası Captain America unvanını Sam Wilson’a devreden Steve Rogers, Marvel Sinematik Evreni’ne veda etmişti. Sam’in Falcon & The Winter Soldier ile başlayan kahramanlık macerası, Captain America: Brave New World ile devam edecek.

    Captain America ve Red Hulk karşı karşıya

    Marvel, Disney’in Brezilya’da düzenlenen D23 etkinliğinde Captain America: Brave New World’ün yeni fragmanını yayınladı. Casus gerilim elementlerine ve karanlık bir atmosfere sahip olan fragmanda Captain America ve Red Hulk karşı karşıya geliyor.

    Hikaye, büyük ölçüde gizemini korusa da fragmanda Amerikan Başkanı Thaddeus Ross’a suikast girişimi olduğunu görüyoruz. Bunu araştırmak üzere görevlendirilen Sam Wilson, beklemediği birçok durumla karşı karşıya kalıyor. Ayrıca fragman, yeni Falcon karakterini de gözler önüne seriyor. Sam Wilson’ı Amerikan Başkanı ve yeni bir dünya düzeni ile karşı karşıya getirecek olan Captain America: Brave New World, 14 Şubat 2025’te vizyona girecek.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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