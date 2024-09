Merakla beklenen Thunderbolts’un ilk fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Avengers: Endgame sonrası yayınladığı birçok projede beklediği başarıyı bulamayan Marvel, geçtiğimiz yıllarda bazı strateji değişikliğine giderek yeni yapımların duyurusunu gerçekleştirmişti. Bu strateji doğrultusunda stüdyo, 2022 yılında Thunderbolts* projesini duyurmuştu. Suicide Squad’ın Marvel versiyonu olarak bilinen takım, önümüzdeki aylarda vizyona girecek. Bir süredir gizemi korunan filmin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı.

Thunderbolts* 2 Mayıs 2025’te vizyona girecek

Marvel’ın son yıllarda yayınladığı filmlerde ve Disney+ projelerinde ipuçları verilen Thunderbolts, önümüzdeki aylarda resmen Marvel Sinematik Evreni’ne eklenecek. Merakla beklenen yapımda CIA; MCU’da gördüğümüz problemli karakterleri bir takım haline getirecek ve hükümetin kirli işlerini yapmaya zorlayacak. Fragmanda görüldüğü üzere Thunderbolts* filminde Winter Soldier, Taskmaster (Black Widow), Ghost (Ant-Man and the Wasp), US Agent (The Falcon and the Winter Soldier), Red Guardian ve Yelena Belova gibi sevilen karakterler yer alacak. Ayrıca fragmanda Marvel’ın Superman’i olarak bilinen Sentry karakteri de ilk kez karşımıza çıkıyor.

Karanlık bir tona sahip olması beklenen yapım, Kurt Busiek’in Thunderbolts çizgi roman serisini baz alacak. Marvel Sinematik Evreni’ne önemli bir dinamik ekleyecek olan yapım; Robot & Frank ve Paper Towns filmleri ile bilinen Jake Schreier tarafından yönetiliyor. Merakla beklenen yapım, 2 Mayıs 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak.



