Merakla beklenen Thunderbolts’un ilk fragmanı yayınlandı

Thunderbolts* 2 Mayıs 2025’te vizyona girecek
Marvel’ın son yıllarda yayınladığı filmlerde ve Disney+ projelerinde ipuçları verilen Thunderbolts, önümüzdeki aylarda resmen Marvel Sinematik Evreni’ne eklenecek. Merakla beklenen yapımda CIA; MCU’da gördüğümüz problemli karakterleri bir takım haline getirecek ve hükümetin kirli işlerini yapmaya zorlayacak. Fragmanda görüldüğü üzere Thunderbolts* filminde Winter Soldier, Taskmaster (Black Widow), Ghost (Ant-Man and the Wasp), US Agent (The Falcon and the Winter Soldier), Red Guardian ve Yelena Belova gibi sevilen karakterler yer alacak. Ayrıca fragmanda Marvel’ın Superman’i olarak bilinen Sentry karakteri de ilk kez karşımıza çıkıyor.
Karanlık bir tona sahip olması beklenen yapım, Kurt Busiek’in Thunderbolts çizgi roman serisini baz alacak. Marvel Sinematik Evreni’ne önemli bir dinamik ekleyecek olan yapım; Robot & Frank ve Paper Towns filmleri ile bilinen Jake Schreier tarafından yönetiliyor. Merakla beklenen yapım, 2 Mayıs 2025 tarihinde izleyicilerle buluşacak.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)