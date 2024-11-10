Marvel hayranlarına müjde: Thunderbolts’un yeni fragmanı yayınlandı

Thunderbolts* 2 Mayıs 2025’te vizyona girecek
Marvel, geçtiğimiz yıllarda Thunderbolts filmini duyurmuştu ve geçtiğimiz aylarda filmin çekimleri tamamlanmıştı. Birçok sevilen karakteri barındıracak olan ve 2025’in merakla beklenen filmlerinden olan yapımın yeni fragmanı, Disney’in Brezilya’da gerçekleştirdiği D23 etkinliğinde gösterildi.
Fragmanda görüldüğü üzere Thunderbolts; Yelena Belova, Winter Soldier, Ghost, John Walker, Taskmaster, Red Guardian ve Bob karakterlerinden oluşan bir takım olacak. Marvel’ın bir süredir yayınladığı ilk ekip filmi olacak yapımda Florence Pugh, Sebestian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell ve Lewis Pullman başrolleri canlandıracak. Suicide Squad'a benzerliği ile bilinen Thunderbolts, 2 Mayıs 2025’te vizyona girecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über