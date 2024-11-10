Marvel hayranlarına müjde: Thunderbolts’un yeni fragmanı yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Marvel, Avengers: Endgame sonrası yayınlanan filmlerde ve Disney+ dizilerinde süper kötülerden oluşan yeni bir takım kurulacağına dair ipuçları vermişti. Birçok sevilen karakterden oluşacak bu takım, 2022 yılında duyurulmuştu ve Thunderbolts filmi için çalışmalar başlamıştı. Vizyona girmesine aylar kala merakla beklenen filmin yeni fragmanı yayınlandı.

Christopher Nolan yeni filmi için etkileyici bir ekip topluyor 23 sa. önce eklendi

Thunderbolts* 2 Mayıs 2025’te vizyona girecek

Marvel, geçtiğimiz yıllarda Thunderbolts filmini duyurmuştu ve geçtiğimiz aylarda filmin çekimleri tamamlanmıştı. Birçok sevilen karakteri barındıracak olan ve 2025’in merakla beklenen filmlerinden olan yapımın yeni fragmanı, Disney’in Brezilya’da gerçekleştirdiği D23 etkinliğinde gösterildi.

Fragmanda görüldüğü üzere Thunderbolts; Yelena Belova, Winter Soldier, Ghost, John Walker, Taskmaster, Red Guardian ve Bob karakterlerinden oluşan bir takım olacak. Marvel’ın bir süredir yayınladığı ilk ekip filmi olacak yapımda Florence Pugh, Sebestian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell ve Lewis Pullman başrolleri canlandıracak. Suicide Squad'a benzerliği ile bilinen Thunderbolts, 2 Mayıs 2025’te vizyona girecek.



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