CarDroid aracınızın eğlence bilgisayarı olacak

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Günümüzde araç içi eğlence çözümleri çok gelişti. Bir dönemin kasetli sistemlerinden bugün dokunmatik ekranlı ve uygulama destekli sistemlerine kadar geldik. Yine de her araç sisteminde istediğimiz özellikler olmayabiliyor. CarDroid bu amaçla tasarlandı.

CarDroid nedir

Android Auto ve dokunmatik ekranlı araçlar için geliştirilen CarDroid temelinde ARM tabanlı bir bilgisayar. Set üstü televizyon kutularına benzetebileceğimiz konseptte 8 çekirdekli MediaTek işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, mikrofon, GPS, WiFi, Bluetooth 5.0, Android 9.0 işletim sistemi şeklinde özellikler yer alıyor.

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Ayrıca Bkz. "Xpression Camera yüzünüzü herhangi bir vücuda yerleştirebiliyor"

USB girişinden aracınıza taktığınızda Android Auto ile etkileşime geçiyor ve kendi ara yüzünü getiriyor. Burada Android uygulamaları kullanabiliyorsunuz. Telefonunuz üzerinden hotspot sağladığınızda da internete bağlanabiliyor. Kısaca bir Android tablet ekranınıza gelmiş oluyor.

CarDroid sınırsız eğlence ve bilgi imkanı sunabiliyor ancak Android Auto olsun veya CarPlay olsun sürücünün dikkatini dağıtmadan ses ağırlıklı yardımcı hizmetler sunmayı amaçlıyor. Bu bakımdan sürekli video veya dizi izlenen bir araçta güvenlik de sıkıntıya girebilir.

CarDroid ihtiyacı olan bağışı toplamış durumda ve Aralık ayında dağıtıma başlıyor. Henüz bitmeyen kampanyada RAM ve bellek seçeneklerine göre 74$ başlangıç fiyatı mevcut.

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