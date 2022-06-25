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    Nothing’i kurucusu Carl Pei, akıllı telefonların artık “sıkıcı” olduğunu belirtti

    OnePlus ve Nothing şirketlerinin ortak kurucularından olan Carl Pei, yeni röportajında akıllı telefon sektörünü eleştirdi. Pei, akıllı telefonların artık standart ve sıkıcı olduğunu söyledi.
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    Carl Pei, akıllı telefonların “sıkıcı” olduğunu belirtti
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    Nothing, uzun zamandır akıllı telefon sektöründe ilk kez ilgi çeken yeni bir marka olmayı başardı. Temmuz ayında tanıtılacak Nothing Phone (1), sektörü yakından takip edenler tarafından oldukça heyecanla bekleniyor. Zamanında OnePlus’ı kuran isimlerden biri olan Carl Pei, Nothing markasının da kurucusu olarak dikkat çekiyor. Carl Pei, Nothing Phone’un tanıtımından önce Engadget ile sohbet etti ve akıllı telefon sektörü hakkında düşüncelerini paylaştı.

    Büyük markalar akıllı telefon sektörünü kontrol ediyor

    Carl Pei, eskiden akıllı telefon tanıtımlarını canlı olarak izlediğini ve oldukça heyecanlandığını ancak son 10 yılda neredeyse hiçbir akıllı telefonun ilgisi çekmediğini belirtti. Pei hem üreticilerin hem de tüketicilerin çok standartlaştığını belirtti. HTC ve LG gibi markaların da akıllı telefon pazarından uzaklaşması, akıllı telefon sektörünü birkaç firmanın eline bıraktı. Carl Pei; Google, Samsung ve Apple gibi firmaların akıllı telefon sektörünü standartlaştığını belirtti.

    Pei, birçok akıllı telefonun Qualcomm, Sony ve Samsung Display gibi markalara bağlı olmasının da benzer amiral gemi akıllı telefonların üretilmesine sebep olduğunu belirtti. Şirketlerin benzer araştırmalar yaptığını, benzer bileşenler kullandığını ve sonucunda benzer akıllı telefonlar ürettiğini belirten Pei, Nothing ile bunun önüne geçmek istiyor.

    Carl Pei, akıllı telefonların “sıkıcı” olduğunu belirtti
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    Carl Pei, insanların teknoloji hakkında iyimser hissetmesini istiyor

    Pei, Nothing markası ile sektörde gördükleri eksiklikleri gidermek istediklerini belirtiyor. Phone 1 ile teknolojiyi insan sıcaklığı ile buluşturmak istediğini belirten Pei, Nothing Phone (1)’in yarı saydam tasarımının, 90'lar ve 2000'lerde Game Boy ve iMac'in yaptığı gibi insanları teknoloji hakkında iyimser hissetirmek için olduğunu belirtti.

    Görünüşe göre Carl Pei, teknolojik cihazlara tekrar eğlence ve yenilik getirmek istiyor. Pei, tasarımın oldukça önemli olduğunu ancak yeni tasarımlarının da fonksiyonel olmak zorunda olduğunu belirtti. Engadget ile birçok konu hakkında detaylı olarak konuşan Pei, akıllı telefon sektöründe yeni bir şirket kurmanın ve başarılı olmanın inanılmaz zor olduğunu belirtti. Pei, Nothing Phone (1) ile dikkat çekmek istediklerini ve çektikleri dikkat ile yeni nesil cihazlarında daha başarılı olmak istediklerini de ekledi. Siz Carl Pei ve Nothing markası hakkında ne düşünüyorsunuz?

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